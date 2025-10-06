My Hero Academia : All's Justice a un trailer, une date et bien évidemment un Season Pass

Ayant moins peur du big embouteillage du début d'année prochaine que du « monstre » du printemps, Bandai Namco lâchera sonle 6 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, nouvelle adaptation sauce 3V3 avec le plus gros casting à ce jour pour une adaptation, et quelques balades en ville façon Spider-Man en moins cher.Le prix sera de 69,99€ avec BIEN ENTENDU un pass de combat inclus dans l'édition Deluxe (89,99€) et fait de 5 personnages supplémentaires. Pour les plus gros fans prêts à cracher 109,99€, et il y en a, vous pourrez vous tourner vers l'édition Ultime avec 20 costumes et des bannières. Ça vaut bien 20 balles de plus.