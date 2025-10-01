Le soulsborne coréen The Relic : First Guardian se placera aussi début 2026

L'annonce initiale date d'il y a déjà 4 ans mais c'est enfin début 2026 quetentera de se faire une place dans le monde des Soulsborne, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Signé par les sud-coréens de Project Cloud Games, le titre répondra aux fondamentaux du genre dont une narration essentiellement environnementale s'inspirant des contes locaux, et où l'on apprendra l'histoire de chacun des « gardiens » (donc boss, 70 au total) en les envoyant dans un meilleur monde.Notons que si le projet fut de base annoncé comme une expérience multi, toutes les dernières vidéos de gameplay en date ne semble montrer que du solo.