Le soulsborne coréen The Relic : First Guardian se placera aussi début 2026
L'annonce initiale date d'il y a déjà 4 ans mais c'est enfin début 2026 que The Relic : First Guardian tentera de se faire une place dans le monde des Soulsborne, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Signé par les sud-coréens de Project Cloud Games, le titre répondra aux fondamentaux du genre dont une narration essentiellement environnementale s'inspirant des contes locaux, et où l'on apprendra l'histoire de chacun des « gardiens » (donc boss, 70 au total) en les envoyant dans un meilleur monde.

Notons que si le projet fut de base annoncé comme une expérience multi, toutes les dernières vidéos de gameplay en date ne semble montrer que du solo.



publié le 01/10/2025 à 11:53 par Gamekyo
kujotaro publié le 01/10/2025 à 13:23
Ça a l'air bien violent. Et plutôt joli. On va soutenir
Fiche descriptif
The Relic : First Guardian
Nom : The Relic : First Guardian
Support : PC
Editeur : Perp Games
Développeur : Project Cloud Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
