Cairn prend le risque de basculer au Q1 2026

Signé par l'équipe du très agréable Fury (donc les français de The Game Bakers), la relative simulation de grimpette Cairn ne nous fera pas grimper vers les plus hauts sommets le 5 novembre comme initialement annoncé, mais pour le premier trimestre 2026. Le fameux. Bonne chance.

Quelques semaines de plus pour offrir davantage de polish et corriger autant de bugs que possible après 5 ans de travaux, mais en attendant, sachez que la démo jouable (PC/PS5) sera mise à jour le 13 octobre pour vous laisser cette fois entrevoir les ghosts de la communauté. Indiquons d'ailleurs que 600.000 joueurs ont touché à cette version d'essai.

publié le 30/09/2025 à 17:28 par Gamekyo
commentaires (2)
ravyxxs publié le 30/09/2025 à 17:50
J'espère que contrairement à JUSANT je dormirais pas....
losz publié le 30/09/2025 à 21:32
C’est moche, flou, ca rame… ca fait rêver.
