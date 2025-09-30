recherche
Switch 2 : une vague de jeux LEGO en approche
Nous savions que Traveller's Tales fut parmi les premiers développeurs à bénéficier d'un kit de développement Switch 2, ce qui a d'ailleurs conduit à l'annonce immédiate d'une version dédiée du futur LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, mais les retardataires devraient apparemment avoir l'occasion de rattraper leur retard sur plusieurs jeux du genre.

Et c'est Nintendo lui-même qui a fait la bourse, via sa branche suisse lors de l'event Zurich Pop Con, en affichant tranquillement sur son stand l'arrivée future de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, LEGO City Undercover, LEGO Harry Potter Collection, LEGO Jurassic World et enfin LEGO DC Super-Vilains. Alors avec ou sans upgrade gratuite/payante, là est la grande question dont la réponse ne devrait plus tarder.

publié le 30/09/2025 à 06:55 par Gamekyo
celebenoit84 publié le 30/09/2025 à 07:56
Manque juste lego horizon ????
olex publié le 30/09/2025 à 07:57
celebenoit84 Ce n'est pas un jeu Warner/TT, mais Sony. D'où sa non-présence j'imagine. C'est à Sony de bouger sur ce point.
nyseko publié le 30/09/2025 à 08:38
celebenoit84 Ils sont encore sur le remake, il sortira plus tard !
geralttw publié le 30/09/2025 à 08:41
Mais ils vont l’officialiser quand du coup ?
kidicarus publié le 30/09/2025 à 08:58
J'ai lu version switch 2, donc j'en déduis sortie en version switch2, pas de update de version switch 1 mais si au fond je suis sûr que c'est une version 1 emboitée en version deux comme le dernier légo voyager
cyr publié le 30/09/2025 à 11:57
olex qu'il se fatigue pas, vu les ventes anecdotique.
