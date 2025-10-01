The House of the Dead 2 Remake se met en boîte

Déjà disponible depuis le 7 août dernier sur PC et Nintendo Switch (1),aura comme promis droit à une version boîte en collaboration avec Microids et ce sera pour le 7 novembre sur la vieille console de Nintendo, avec le jeu sur cartouche, un fourreau et 3 cartes qui risquent encore de traîner dans un coin. Faut être honnête.39,99€ cette édition limitée, pour un titre qui a indéniablement vieilli mais qui fait le taf, notamment en coop, selon les retours. Des versions PlayStation et Xbox sont toujours en développement, mais non datées.