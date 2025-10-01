The House of the Dead 2 Remake se met en boîte

Déjà disponible depuis le 7 août dernier sur PC et Nintendo Switch (1), The House of the Dead 2 : Remake aura comme promis droit à une version boîte en collaboration avec Microids et ce sera pour le 7 novembre sur la vieille console de Nintendo, avec le jeu sur cartouche, un fourreau et 3 cartes qui risquent encore de traîner dans un coin. Faut être honnête.
39,99€ cette édition limitée, pour un titre qui a indéniablement vieilli mais qui fait le taf, notamment en coop, selon les retours. Des versions PlayStation et Xbox sont toujours en développement, mais non datées.
Les mecs sont sous crack ou quoi maintenant
Le premier est normalement compatible PS Aim Controller, je ne sais pas si la PS5 est compatible avec.
C'est juste incompréhensible
Ce genre de jeu est devenu tellement rare qu'ils devraient pas le vendre sans un gun pour preserver l'authenticité de l'experience
Monde de merde