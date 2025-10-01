recherche
The House of the Dead 2 Remake se met en boîte
Déjà disponible depuis le 7 août dernier sur PC et Nintendo Switch (1), The House of the Dead 2 : Remake aura comme promis droit à une version boîte en collaboration avec Microids et ce sera pour le 7 novembre sur la vieille console de Nintendo, avec le jeu sur cartouche, un fourreau et 3 cartes qui risquent encore de traîner dans un coin. Faut être honnête.

39,99€ cette édition limitée, pour un titre qui a indéniablement vieilli mais qui fait le taf, notamment en coop, selon les retours. Des versions PlayStation et Xbox sont toujours en développement, mais non datées.

publié le 01/10/2025 à 08:36 par Gamekyo
rogeraf publié le 01/10/2025 à 09:07
39,99€ pour ce Remake.
Les mecs sont sous crack ou quoi maintenant
cail2 publié le 01/10/2025 à 09:11
On peut y jouer avec un gun sur Playstation 5 ? Si oui, quel (type d') accessoire ?
rogeraf publié le 01/10/2025 à 09:55
cail2 non pas possible a ma connaissance.
Le premier est normalement compatible PS Aim Controller, je ne sais pas si la PS5 est compatible avec.
iglooo publié le 01/10/2025 à 10:26
rogeraf il est loin le temps de la PS1... :/
fdestroyer publié le 01/10/2025 à 10:32
rogeraf iglooo je vois même pas l'intérêt de sortir ce remake sans aucun gun utilisable, ni mode VR qui serai quand-même super imersif

C'est juste incompréhensible
sonatano publié le 01/10/2025 à 11:33
Ça aurait vraiment fait sens de le sortir en version physique avec le pistolet inclus, histoire d’offrir l’expérience arcade complète en remake( et pourquoi pas la version original en switchant)

Ce genre de jeu est devenu tellement rare qu'ils devraient pas le vendre sans un gun pour preserver l'authenticité de l'experience
rogeraf publié le 01/10/2025 à 13:26
fdestroyer Les mecs sont sous crack pour du raté pareil. Avec un mod VR ca devrait marcher apres sa sortie (encore aux fans de faire le boulot)
Monde de merde
Fiche descriptif
The House of the Dead 2 Remake
Nom : The House of the Dead 2 Remake
Support : PC
Editeur : Forever Entertainment
Développeur : MegaPixel Studio
Genre : shoot'em up
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
