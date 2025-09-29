recherche
Avec Blood : Refreshed Supply, Nightdive continue de vernir de bons vieux FPS
Ayant déjà eu souvent l'occasion de s'illustrer dans les refontes de FPS d'époque dont pas plus tard que cet été la compilation Heretic + Hexen pour le compte de Bethesda/Xbox, Nightdive Studio rempilera très rapidement avec le plus méconnu Blood : Refreshed Supply, d'ores et déjà prévu pour le 4 décembre sur tous les supports ou presque (29,99€) : pour x raisons, la version Switch 2 attendra début 2026.

Le titre avait déjà eu droit à une première refonte en 2019 (uniquement sur PC) mais cette réédition ajoutera deux extensions (dont l'une plus tard en MAJ gratuite), du split-screen à 2 et online jusqu'à 8 en coop cross-platform, tout en gardant l'indispensable compatibilité avec les mods.

2
Qui a aimé ?
osiris67, hyunckel
publié le 29/09/2025 à 08:40 par Gamekyo
commentaires (3)
olex publié le 29/09/2025 à 10:17
Nightdive effectue tellement du bon taf comparé à Aspyr. Atari a très bien fait de les reprendre à leur compte.
patrickleclairvoyant publié le 29/09/2025 à 18:12
Ça c’est bon ça! J’attends Shadow Warrior Classic sur console
osiris67 publié le 29/09/2025 à 19:01
Il manquait a l appel lui
