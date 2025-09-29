recherche
Silent Hill f a déjà son million de ventes
La franchise Silent Hill est définitivement mise sur de bons rails en apprenant que malgré l'embouteillage de la rentrée, Silent Hill f aura réussi à tirer son épingle du jeu avec un million d'unités écoulées pour la semaine de lancement, ce chiffre combinant distribution physique et ventes numériques. Notez que ce nouvel opus aura donc plus rapidement atteint son quota que Silent Hill 2 Remake sur tous les territoires, même au Japon.

N'oublions pas que Silent Hill 1 Remake est actuellement en préparation chez la Bloober Team, et que selon quelques rumeurs, Silent Hill 2 Remake aurait encore un mot à dire avec un portage Xbox Series et une refonte de l'extension d'époque.

publié le 29/09/2025 à 08:45 par Gamekyo
commentaires (54)
mattewlogan publié le 29/09/2025 à 08:48
Le jeu est très sympa, donc c’est assez mérité
rendan publié le 29/09/2025 à 08:56
Konami est CLAIREMENT de retour avec des jeux de QUALITÉ et au budget correct Koji devrais en prendre de la graine
icebergbrulant publié le 29/09/2025 à 08:59
Parfait !
J’ai mon exemplaire mais je le commencerai quand j’aurais fini mes 5-6 jeux de retard
kirasama87 publié le 29/09/2025 à 09:15
Mon colis est en retard
newtechnix publié le 29/09/2025 à 09:22
Mérité Konami a assuré sur ce nouveau projet
mrpopulus publié le 29/09/2025 à 09:24
Excellent il faut que ce genre de jeux se vende
sasquatsch publié le 29/09/2025 à 09:46
Tres bien ça....je me le prendrai l'année prochaine...trop de jeux d'horreur a finir...
Et bon jeu a ceux qui viennent de se le chopper
guiguif publié le 29/09/2025 à 09:54
Il n'est pas au niveau du remake de SH2 sur quasi tous les points, mais ça reste un très bon opus.
Par contre a faire en hard direct car en normal c'est une promenade de santé.
olex publié le 29/09/2025 à 10:16
Je le préfère largement à SH2R. C'est pas le jeu du siècle, mais il dégage une excellente ambiance.
hyoga57 publié le 29/09/2025 à 10:34
C’est mérité, le jeu est incroyable en plus.
kratoszeus publié le 29/09/2025 à 10:36
Vite un nouveau mgs
zanpa publié le 29/09/2025 à 10:40
À 25 balle dans 6 mois
shining publié le 29/09/2025 à 10:51
Très bon jeux , par contre l'optimisation sur pc avec les shader ces du grand n'importe quoi , obliger de réinstaller les pilotes a chaque fois pour debuger le jeux , je voulais faire plusieurs fin mais ces died , ras le bol des jeux non finis ........
gasmok2 publié le 29/09/2025 à 10:58
Je n'ai pas encore fait ce titre vu mon backlog mais ça me fait plaisir de revoir Konami de retour sur le devant de la scène avec des projets un peu plus ambitieux.
osiris67 publié le 29/09/2025 à 13:13
Tres bon mais dépaysant.
Je l ai lancé direct en difficile est c est quasiment un soul en vrai.
L'ambiance est top, ca rappel ces bons vieux forbiden siren/project zero.
ippoyabukiki publié le 29/09/2025 à 13:33
J'ai mon exemplaire mais malheureusement il devra attendre le 1er novembre....
ippoyabukiki publié le 29/09/2025 à 13:34
guiguif di coup ca sera en normal pour moi ! Ou facile si c'est dispo
patrickleclairvoyant publié le 29/09/2025 à 13:34
J’ai déjà eu deux fins, mais les combats sont une calamité, ce qui propulse le jeu au rend de jeu moyen
patrickleclairvoyant publié le 29/09/2025 à 13:36
ippoyabukiki En hard ça va te faire détester le jeu sur ta première run, ne fais pas la même erreur que moi.
grundbeld publié le 29/09/2025 à 13:47
Très heureux de revoir cette franchise de retour dans le business.
mercure7 publié le 29/09/2025 à 14:08
shining Mais non voyons, puisqu'on te dit que "Konami est CLAIREMENT de retour avec des jeux de QUALITÉ"



Leurs 3 derniers jeux sont sortis avec une technique à la fraise, mais "cé de la kalitay"
ippoyabukiki publié le 29/09/2025 à 14:09
patrickleclairvoyant je joue jamais en hard, je ne suis pas ce type de joueur. Je joue pour l'histoire et l'ambiance en général. D'où le fait que les souls n'ont aucune intérêt pour moi : pas d'histoire.
Je n'ai vraiment aucun besoin de me prouver je ne sais quoi par exemple je joue aux remakes des resident evil sur pc et je n'hésite pas à utiliser we mod pour ne pas me prendre la tête et profiter pleinement de l'histoire !
Le "challenge" ça ne m'intéresse que dans les jeux de sports du type fifa. Sinon c'est suivre l'histoire mon but
shining publié le 29/09/2025 à 14:12
mercure7 Ces encore plus énervant parce que j'ai adorée le jeux , mais 4 jours pour finir le jeux parce que fallait trouver la technique pour debuger .....
ippoyabukiki publié le 29/09/2025 à 14:19
shining mercure7 de quels jeux parlez vous ?

Ensuite pour moi qui joue chaque année à powerful pro baseball, konami n'avait jamais disparu
guiguif publié le 29/09/2025 à 15:54
mercure7 Leurs 3 derniers jeux sont sortis avec une technique à la fraise
Sur PC*
mercure7 publié le 29/09/2025 à 16:22
guiguif Digital Foundry a fait les tests sur PS5 / PS5 pro également pour ces jeux tu sais.

Je te laisse aller nous dire que leurs jeux n'ont pas des soucis de frame rate sur console également.

- Silent Hill 2 sur PS5 en performance mode : y a des dips à 45fps et pas qu'un peu

- Metal Gear 3 Delta : lolilol de mega lol

- Silent Hill F : des drops fréquents en FPS dans les parties "extérieures", le reste ça va à peu près, mais pas un 60fps stable en mode performance sur PS5, et c'est pareil sur PS5 pro.

C'est le seul des 3 qui semble "correct", à ce niveau là, donc parler de "jeux de qualité" quand ils arrivent pas à tenir du 60fps sur un jeu en 720p upscalé sur PS5 pro, arrêtons un peu de sucer les devs jp, ils sont catastrophiques sur cette gen, on le sait tous, au niveau de la technique (FromSoftware, y compris, mais MH Wilds est également une catastrophe)

Mais on peut aller voir la gueule de FF16 à ce niveau là (catastrophique, une vraie honte), ou la levée de boucliers lorsque SE à balancer sa démo de Rebirth sur PS5 . . .

Ils ont pas le niveau les mecs.
shining publié le 29/09/2025 à 16:30
ippoyabukiki Silent hill F sur pc je parle moi .
ravyxxs publié le 29/09/2025 à 16:52
guiguif UE5, imagine même pas une seconde que ta console s'en sortira indemme

shining Je suis sur une 4070TI en 4K60 + un mod qui boost le LUMEN et le jeu tourne très bien. Après si tu vises plus de 60 FPS j'imagine que ça doit jouer.
shining publié le 29/09/2025 à 16:57
ravyxxs J'ai une rtx 5090 , j'ai bloquer les fps a 60 sa change rien a un moment ta les texture qui commence a bugger, puis ces de pire en pire et jusqu'au moment ou tu load ta save tu marche 2sec et crash.

Tes obliger de réinstaller les pilotes pour debuger le truc , et je suis pas le seul qui ce plaind de ce bug, le pire ces que sa mes arriver le 2eme jours de jeux, après avoir jouer 6heure d'affiler .
ravyxxs publié le 29/09/2025 à 17:19
shining Memory Leak je pense,non ? Ca arrive souvent voir tous le temps avec les jeux qui tournent sous UE5 j'ai remarqué. Après certaines heures le jeu lance des signes de stuttering(sorte de hoquet imtempestif).
sandman publié le 29/09/2025 à 17:24
je l'ai fini hier sur pc , aucun souci d'optimisation sur le jeu, tout a roulé en 60 Fps, sauf les cinématiques qui sont en 30. Donc les gars qui parlent de problèmes d'optimisation... pareil pour SH2R, il a fait un 100% 60 fps sans aucun souci.
Et j'ai pas spécialement une machine de guerre.
primerose publié le 29/09/2025 à 17:31
1 Million ça comprend les ventes digitales et les jeux physiques livrés, c'est un shipped number pas un sell througth comme souvent.

https://www.konami.com/games/corporate/ja/news/topics/20250929/ />
*Total number of package version shipments and download version sales
mercure7 publié le 29/09/2025 à 17:51
sandman Donne nous ta config et tes settings, car sinon, tu joues sur PC, tu devrais le savoir (apparemment pas), ça veut rien dire ce genre de post.

Moi aussi je vais mettre le jeu au minimum sur tout, et dire "oué aucun souci, gé un peti pc, cé nickel"

Et surtout, on a DF qui débunk ce genre de post, heureusement.

Si t'as la flemme de tout regarder, écoute / regarde uniquement la fin, où ils disent en gros "même sur un PC de compétition, y a des soucis flagrants, et j'espère que la vidéo fera des vagues, pour que les devs travaillent sur ces soucis" (en gros)

Donc "aucun souci pour moi c'est nickel", désolé de pas te croire sur parole, et plutôt de croire 1) mon expérience personnelle et surtout 2) celle des pros de Digital Foundry, sur un jeu qui est surnommé aujourd'hui "Stutter Hill 2"
shining publié le 29/09/2025 à 17:52
ravyxxs oui ces le memory leak de l'unreal engine 5 ces bien sa , ces affreux .

sandman https://www.youtube.com/watch?v=tfQm0WOEqAA />
Il a aucun bug ..... , ces pas parce que t'en a pas que le jeux na pas de problème, si beaucoup ce plaigne ces pas pour rien regarde juste le fil de discutions steam .
mercure7 publié le 29/09/2025 à 17:54
shining Je pense que ça sert à rien de batailler ici (je devrais me le tatouer sur le bras), quand on te sort que les derniers jeux de Konami n'ont "aucun souci" au niveau technique, on a vite compris qu'on discute avec des mecs qui ont besoin d'une canne blanche pour se déplacer. . .
shining publié le 29/09/2025 à 18:00
mercure7 Le soucis ces que a la base je critique pas le jeux vue que j'ai adoré , ces juste que les problème technique mon pas incité a faire les autres fins, et venir dire j'ai pas de soucis alors que partout sa gueule .....

Puis bon avec une 5090 la ou beaucoup de gens on des problème j'en est pas, mais tu me vois pas venir dire qu'il on tord , quand ta un minimum d’expérience en informatique tu sais que que l'optimisation et au fraise et personne jouera dans les même conditions.
sandman publié le 29/09/2025 à 18:07
mercure7 cpu ryzen 3700X, geforce 4070, 16 Go de RAM. Rien de bien fou en 2025, surtout le cpu et la ram.
Et je joue en préréglage équilibré, tout en très élevé, DLSS activé, lumen épique, j'ai le compteur fps steam activé, pas vu une perte. Après tu va me traiter de mytho je suppose... Et pour information je travaille au support informatique, donc je suis pas un néophyte non plus.
Je lance 1 fois tous les 2/3 mois le nvidia app pour mettre à jour les drivers graphiques, mais jamais eu de problème. Et pour finir vu que je suis aveugle, je change rarement les réglages graphiques parce que mon pc reconnait ma carte graphique et met les bonnes options par défaut, jamais eu besoin de toucher, ou vite fait comme sur alan wake 2 où j'ai désactivé je sais plus quel option qui consommait beaucoup de ressources pour quasiment aucun gain visuel. Mais je suis aveugle et un gros mytho. Bref gamekyo et l'insulte facile.
shining publié le 29/09/2025 à 18:26
sandman Pour un support informatique , dire cette phrase :
"Donc les gars qui parlent de problèmes d'optimisation..."

J'ai un peux des doute surtout quand ta des bases informatique , surtout dans ton métier ou les soucis de logiciel, incompatible voir fausse manip, qui arrive alors que ces exactement les même machines pour la plupart des collaborateurs.

Tu devrais être un minimum au courant que chaque pc est différent et ne fera pas tourner le jeux de la même manière, je pense pas que tu dépasse pas le niveaux 1 a faire du ticketing ......

Ma config pour info cpu : i7 14700k , 32 go corsaire ddr 5 6000 et rtx 5090 puis carte mère en z790 avec du pci 5 pour utiliser pleinement et pas limiter la 5090 , je suis loin de la petite config...
sandman publié le 29/09/2025 à 18:39
shining oulala le jugement... Je suppose que balancer des GPO pour gérer 5000 postes c'est du level 1... Je suppose que pousser la MAJ 24H2 sur 5000 machines en suivant les erreurs d'installation, de lire les logs d'une machine pour comprendre le blocage c'est du level 1... Je suppose que débugger une erreur de boot windows c'est du level 1... Et je touche windows/linux/Macos, on a les 3 OS chez nous. Bref On gère le niveau 1-2-3 chez nous, on remonte les bugs de certaines applications tiers pour avoir une correctif rapidement, je gère le niveau 1-2 et parfois le niveau 3 surtout sur windows, donc je trouve ton propos à la fois insultant et méprisant. Mais comme je dis toujours, gamekyo, y'a beaucoup de mecs qui parlent, qui n'y connaissent rien, et qui font la morale sans arret alors qu'il n'y connaisse rien de rien. Et quand ca insulte, c'est que vraiment on a plus d'argument pour dire que l'autre est un ignorant incapable.
shining publié le 29/09/2025 à 18:47
sandman Ces toi qui sort des connerie t’étonne pas de la réponse , tu généralise ton cas comme si c’était le cas de tous le monde , Je te met une vidéo et tu continue , donc normale que je te compare a un n1 , et l'ignorance comme tu le dis et dans ton cas actuellement et non le mien.

Sur ceux bonne soirée l'incapable comme tu le dis si bien .
sandman publié le 29/09/2025 à 18:59
shining T'es un sketch. Y'a 10 mecs sur steam qui se plaignent que ca tourne mal sur leur machine, et c'est moi qui fait une généralité???... Alors qu'il y a 1 million de copies vendus? Tu sais ce que c'est une généralité?
Et juste histoire de pas mourir con, je suis allé voir les commentaires steam, pas une seule remarque sur les performances du jeu... Comme c'est bizarre... Putain mais les mythomanes cracheur de venin sur gamekyo qui ne savent pas ce qu'est une généralité et qui chouinent comme des enfants parce qu'ils ont vus 2 commentaires négatifs sur steam et que digital foundry a analysé 3 pertes de fps lors d'un combat sur une machine, c'est PITOYABLE. Et en plus ca vient t'insulter parce que t'as dit que le jeu tournait très bien sur ta machine... C'est pas possible de reprocher aux autres de faire des généralités alors que t'es en train de démontrer par a+b que y'a 3 mecs qui ont dit sur steam que leur jeu était pas optimisé... 3 mecs sur 1 million de ventes...Putain mais AFFLIGEANT de répandre comme ca des fakes news en prenant une exception pour en faire une généralité... On dirait cnews... Et j'ai pas vu un seul article pour dire que silent hill F était mal optimisé, contrairement à cyberpunk qui a eu des dizaines d'articles partout sur le net...
shining publié le 29/09/2025 à 19:16
sandman Va si remballe une recherche sur google et bim :

https://www.le-joueur.fr/silent-hill-f-souffre-sur-pc-voici-les-mods-essentiels-pour-corriger-les-gros-problemes-de-performance/ />
Sa sort des article de problème sur le jeux mais il a pas de soucis franchement ferme la mec, tu fait que t'enfoncer surtout en parlant de digital foundry qui t’apprend et m’apprend le métier, tu parle de 10 gars sur steam ces bien 1 page lue...,tes vraiment ridicule mec , même pas tu fait un minimum de recherche tien cadeaux :

https://www.google.com/search?q=silent%20hill%20f%20probleme%20technique%20pc&client=firefox-b-d&sclient=gws-wiz-serp />
La recherche google ces vrai que il a que 1 site qui dis sa ....,

https://www.notebookcheck.biz/Konami-s-attire-les-foudres-des-joueurs-apres-avoir-declare-que-le-probleme-de-contenu-gratuit-de-Silent-Hill-f-Steam-etait-temporaire.1127009.0.html />
https://worldofgeek.fr/silent-hill-f-bugs-jour-release/ />
https://www.4wearegamers.com/news/silent-hill-f-konami-supprime-le-contenu-bonus-offert-par-erreur-sur-steam/ />
même cette article sa en parle a la fin et il date d'hier .....

J’arrête de discuté avec toi tes de mauvaise fois .
ravyxxs publié le 29/09/2025 à 19:37
sandman C'est quoi ta résolution du jeu ? Et me dis pas 4K s'il te plaît loool.....
ouken publié le 29/09/2025 à 19:43
Largement préfère au remake du 2
osiris67 publié le 29/09/2025 à 19:46
guiguif Le remake du 2 vaut pas l'original, et perso je trouve sur SHf a un meilleur sound sonor que le remake du 2, meilleure sensation de frappe au corps a corps, l ambiance est fantastique. Il sort vraiment du lot, perso c est une reussite.
zadig57 publié le 29/09/2025 à 20:26
J’ai beau adorer les survival horreur le jeu n’est pas terrible, mais bon il s’appuie sur un nom, une licence connu. Il ne ressemble pas vraiment à ce qu’on attend d’un titre pareil. En + de ne pas faire peur on dirait un mélange de survie et de souls like avec un gameplay franchement moyen. Je ne l’ai pas encore fini mais je sais déjà que jamais je ne le recommencerai. Après comme avantage il n’est pas répétitif comme les anciens et il est bien fais.
sandman publié le 29/09/2025 à 20:52
ravyxxs non je joue en 1080p. Pas les moyens ni l'envie d'acheter une télé 4k ou un écran pc 4k. (ce qui me ferait régler les jeux en moyen voir réglage faible pour avoir de la 4K, perso je préfère le confort d'un jeu fluide avec les réglages presque au max ou au max)
ravyxxs publié le 29/09/2025 à 21:42
sandman Bon l'ami, c'est pas pour être méchant, mais tu es en 1080P. Nos configs, et résolutions sont au dessus de ça je pense shining mercure7 .

Et DLSS activé, ça peut tout aussi bien être performance, voir ULTRA performance.

Tout ça pour dire que ta config n'est pas en low(bas), mais n'est pas dans la norme des gros soucis qui se présente. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que plus la résolution monte, plus les problème persiste car tu dois avoir un certain visuel pour ne pas avoir une bouilli de pixel...et l'UE5 n'est pas copain copain avec les résolutions au dessus de 2K...ça peut très vite dégénérer...

PS : 16GO en 2025 t'es courageux Après me 1080p ça reste encore très courant
guiguif publié le 29/09/2025 à 21:53
osiris67 J'ai jamais fait l'original, mais SH2R m'a mis une claque. Une vrai sensation d'oppression et d’épuisement qui fonctionne à merveille.

Je n'ai pas ressenti ça dans SHF, trop clean du debut a la fin, même si encore une fois le jeu est très bon aussi.
shining publié le 29/09/2025 à 22:19
ravyxxs Sa touche toute les cartes certain on zéro problème et d'autres si, ces pas lier que au série 5000 ou a la résolution , il a que a lire ce tread pour voir que sa touche tous de la 3060 a la 5090 , ces aléatoire.

https://www.reddit.com/r/silenthill/comments/1no8dkx/my_silent_hill_f_experience_so_far_not_very_good/?tl=fr
ravyxxs publié le 29/09/2025 à 22:38
shining Si tu parles de glitch oui ça touche tous le monde, c'est aléatoire. Moi je fais référence à la fluidité du jeu en lui même, comment ça se comporte après des heures de jeu. Le cas de sandman le touchera beaucoup moins, car largement moins à calculer et surtout stresser le CPU par exemple. C'est une des raisons qui fait qu'encore de nos jours, le 1080P sur PC est toujours aussi populaire lorsqu'on regarde les stats sur Steam. Les soucis par dizaine arrivent lorsqu'on monte la résolution et le visuel par exemple. Mais bon, pour revenir dans ton cas, ce glitch est connu sur ce jeu oui, pas eu pour l'instant.

PS : Essaye de mettre tout en low, désactive le LUMEN, et étape par étape tu actives les paramètres dédiés pour voir où le problème se situe. Dit nous demain.
shining publié le 29/09/2025 à 22:48
ravyxxs J'ai déjà trouver comment résoudre le problème et déjà finis le jeux, tu dois descendre la première option de lumen en high et réinstaller les pilote a chaque relance du jeux .

Après , tu peux jouer 4 heure facile avant que ça revienne a buger, ces juste que je voulais faire au moins 3 des 5 fins mais, sa me fait chier de faire sa a chaque lancement de jeux , donc t'en pis.

Et oui je joue en 4k ecran 120hz tous au max .
pastorius1 publié le 29/09/2025 à 22:48
mérité
mercure7 publié le 30/09/2025 à 04:21
shining Oui, globalement d'accord Bon jeu mais bordel, les japs ont vraiment besoin d'apprendre à peaufiner leurs jeux

sandman Je te traite pas de mytho, mais venir nous dire que Silent Hill 2 a fait un "100% 60fps", faut avouer que je suis tenter de le faire . . . Tu dois être le seul de la planète
