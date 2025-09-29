Silent Hill f a déjà son million de ventes

La franchise Silent Hill est définitivement mise sur de bons rails en apprenant que malgré l'embouteillage de la rentrée, Silent Hill f aura réussi à tirer son épingle du jeu avec un million d'unités écoulées pour la semaine de lancement, ce chiffre combinant distribution physique et ventes numériques. Notez que ce nouvel opus aura donc plus rapidement atteint son quota que Silent Hill 2 Remake sur tous les territoires, même au Japon.
N'oublions pas que Silent Hill 1 Remake est actuellement en préparation chez la Bloober Team, et que selon quelques rumeurs, Silent Hill 2 Remake aurait encore un mot à dire avec un portage Xbox Series et une refonte de l'extension d'époque.
J’ai mon exemplaire mais je le commencerai quand j’aurais fini mes 5-6 jeux de retard
Et bon jeu a ceux qui viennent de se le chopper
Par contre a faire en hard direct car en normal c'est une promenade de santé.
Je l ai lancé direct en difficile est c est quasiment un soul en vrai.
L'ambiance est top, ca rappel ces bons vieux forbiden siren/project zero.
Leurs 3 derniers jeux sont sortis avec une technique à la fraise, mais "cé de la kalitay"
Je n'ai vraiment aucun besoin de me prouver je ne sais quoi par exemple je joue aux remakes des resident evil sur pc et je n'hésite pas à utiliser we mod pour ne pas me prendre la tête et profiter pleinement de l'histoire !
Le "challenge" ça ne m'intéresse que dans les jeux de sports du type fifa. Sinon c'est suivre l'histoire mon but
Ensuite pour moi qui joue chaque année à powerful pro baseball, konami n'avait jamais disparu
Sur PC*
Je te laisse aller nous dire que leurs jeux n'ont pas des soucis de frame rate sur console également.
- Silent Hill 2 sur PS5 en performance mode : y a des dips à 45fps et pas qu'un peu
- Metal Gear 3 Delta : lolilol de mega lol
- Silent Hill F : des drops fréquents en FPS dans les parties "extérieures", le reste ça va à peu près, mais pas un 60fps stable en mode performance sur PS5, et c'est pareil sur PS5 pro.
C'est le seul des 3 qui semble "correct", à ce niveau là, donc parler de "jeux de qualité" quand ils arrivent pas à tenir du 60fps sur un jeu en 720p upscalé sur PS5 pro, arrêtons un peu de sucer les devs jp, ils sont catastrophiques sur cette gen, on le sait tous, au niveau de la technique (FromSoftware, y compris, mais MH Wilds est également une catastrophe)
Mais on peut aller voir la gueule de FF16 à ce niveau là (catastrophique, une vraie honte), ou la levée de boucliers lorsque SE à balancer sa démo de Rebirth sur PS5 . . .
Ils ont pas le niveau les mecs.
shining Je suis sur une 4070TI en 4K60 + un mod qui boost le LUMEN et le jeu tourne très bien. Après si tu vises plus de 60 FPS j'imagine que ça doit jouer.
Tes obliger de réinstaller les pilotes pour debuger le truc , et je suis pas le seul qui ce plaind de ce bug, le pire ces que sa mes arriver le 2eme jours de jeux, après avoir jouer 6heure d'affiler .
Et j'ai pas spécialement une machine de guerre.
Moi aussi je vais mettre le jeu au minimum sur tout, et dire "oué aucun souci, gé un peti pc, cé nickel"
Et surtout, on a DF qui débunk ce genre de post, heureusement.
Si t'as la flemme de tout regarder, écoute / regarde uniquement la fin, où ils disent en gros "même sur un PC de compétition, y a des soucis flagrants, et j'espère que la vidéo fera des vagues, pour que les devs travaillent sur ces soucis" (en gros)
Donc "aucun souci pour moi c'est nickel", désolé de pas te croire sur parole, et plutôt de croire 1) mon expérience personnelle et surtout 2) celle des pros de Digital Foundry, sur un jeu qui est surnommé aujourd'hui "Stutter Hill 2"
sandman https://www.youtube.com/watch?v=tfQm0WOEqAA
Il a aucun bug ..... , ces pas parce que t'en a pas que le jeux na pas de problème, si beaucoup ce plaigne ces pas pour rien regarde juste le fil de discutions steam .
Puis bon avec une 5090 la ou beaucoup de gens on des problème j'en est pas, mais tu me vois pas venir dire qu'il on tord , quand ta un minimum d’expérience en informatique tu sais que que l'optimisation et au fraise et personne jouera dans les même conditions.
Et je joue en préréglage équilibré, tout en très élevé, DLSS activé, lumen épique, j'ai le compteur fps steam activé, pas vu une perte. Après tu va me traiter de mytho je suppose... Et pour information je travaille au support informatique, donc je suis pas un néophyte non plus.
Je lance 1 fois tous les 2/3 mois le nvidia app pour mettre à jour les drivers graphiques, mais jamais eu de problème. Et pour finir vu que je suis aveugle, je change rarement les réglages graphiques parce que mon pc reconnait ma carte graphique et met les bonnes options par défaut, jamais eu besoin de toucher, ou vite fait comme sur alan wake 2 où j'ai désactivé je sais plus quel option qui consommait beaucoup de ressources pour quasiment aucun gain visuel. Mais je suis aveugle et un gros mytho. Bref gamekyo et l'insulte facile.
"Donc les gars qui parlent de problèmes d'optimisation..."
J'ai un peux des doute surtout quand ta des bases informatique , surtout dans ton métier ou les soucis de logiciel, incompatible voir fausse manip, qui arrive alors que ces exactement les même machines pour la plupart des collaborateurs.
Tu devrais être un minimum au courant que chaque pc est différent et ne fera pas tourner le jeux de la même manière, je pense pas que tu dépasse pas le niveaux 1 a faire du ticketing ......
Ma config pour info cpu : i7 14700k , 32 go corsaire ddr 5 6000 et rtx 5090 puis carte mère en z790 avec du pci 5 pour utiliser pleinement et pas limiter la 5090 , je suis loin de la petite config...
Sur ceux bonne soirée l'incapable comme tu le dis si bien .
Et juste histoire de pas mourir con, je suis allé voir les commentaires steam, pas une seule remarque sur les performances du jeu... Comme c'est bizarre... Putain mais les mythomanes cracheur de venin sur gamekyo qui ne savent pas ce qu'est une généralité et qui chouinent comme des enfants parce qu'ils ont vus 2 commentaires négatifs sur steam et que digital foundry a analysé 3 pertes de fps lors d'un combat sur une machine, c'est PITOYABLE. Et en plus ca vient t'insulter parce que t'as dit que le jeu tournait très bien sur ta machine... C'est pas possible de reprocher aux autres de faire des généralités alors que t'es en train de démontrer par a+b que y'a 3 mecs qui ont dit sur steam que leur jeu était pas optimisé... 3 mecs sur 1 million de ventes...Putain mais AFFLIGEANT de répandre comme ca des fakes news en prenant une exception pour en faire une généralité... On dirait cnews... Et j'ai pas vu un seul article pour dire que silent hill F était mal optimisé, contrairement à cyberpunk qui a eu des dizaines d'articles partout sur le net...
https://www.le-joueur.fr/silent-hill-f-souffre-sur-pc-voici-les-mods-essentiels-pour-corriger-les-gros-problemes-de-performance/
Sa sort des article de problème sur le jeux mais il a pas de soucis franchement ferme la mec, tu fait que t'enfoncer surtout en parlant de digital foundry qui t’apprend et m’apprend le métier, tu parle de 10 gars sur steam ces bien 1 page lue...,tes vraiment ridicule mec , même pas tu fait un minimum de recherche tien cadeaux :
https://www.google.com/search?q=silent%20hill%20f%20probleme%20technique%20pc&client=firefox-b-d&sclient=gws-wiz-serp
La recherche google ces vrai que il a que 1 site qui dis sa ....,
https://www.notebookcheck.biz/Konami-s-attire-les-foudres-des-joueurs-apres-avoir-declare-que-le-probleme-de-contenu-gratuit-de-Silent-Hill-f-Steam-etait-temporaire.1127009.0.html
https://worldofgeek.fr/silent-hill-f-bugs-jour-release/
https://www.4wearegamers.com/news/silent-hill-f-konami-supprime-le-contenu-bonus-offert-par-erreur-sur-steam/
même cette article sa en parle a la fin et il date d'hier .....
J’arrête de discuté avec toi tes de mauvaise fois .
Et DLSS activé, ça peut tout aussi bien être performance, voir ULTRA performance.
Tout ça pour dire que ta config n'est pas en low(bas), mais n'est pas dans la norme des gros soucis qui se présente. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que plus la résolution monte, plus les problème persiste car tu dois avoir un certain visuel pour ne pas avoir une bouilli de pixel...et l'UE5 n'est pas copain copain avec les résolutions au dessus de 2K...ça peut très vite dégénérer...
PS : 16GO en 2025 t'es courageux Après me 1080p ça reste encore très courant
Je n'ai pas ressenti ça dans SHF, trop clean du debut a la fin, même si encore une fois le jeu est très bon aussi.
https://www.reddit.com/r/silenthill/comments/1no8dkx/my_silent_hill_f_experience_so_far_not_very_good/?tl=fr
PS : Essaye de mettre tout en low, désactive le LUMEN, et étape par étape tu actives les paramètres dédiés pour voir où le problème se situe. Dit nous demain.
Après , tu peux jouer 4 heure facile avant que ça revienne a buger, ces juste que je voulais faire au moins 3 des 5 fins mais, sa me fait chier de faire sa a chaque lancement de jeux , donc t'en pis.
Et oui je joue en 4k ecran 120hz tous au max .
sandman Je te traite pas de mytho, mais venir nous dire que Silent Hill 2 a fait un "100% 60fps", faut avouer que je suis tenter de le faire . . . Tu dois être le seul de la planète