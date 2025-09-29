Silent Hill f a déjà son million de ventes

La franchiseest définitivement mise sur de bons rails en apprenant que malgré l'embouteillage de la rentrée,aura réussi à tirer son épingle du jeu avec un million d'unités écoulées pour la semaine de lancement, ce chiffre combinant distribution physique et ventes numériques. Notez que ce nouvel opus aura donc plus rapidement atteint son quota quesur tous les territoires, même au Japon.N'oublions pas queest actuellement en préparation chez la Bloober Team, et que selon quelques rumeurs,aurait encore un mot à dire avec un portage Xbox Series et une refonte de l'extension d'époque.