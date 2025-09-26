Gungrave GORE se refait une beauté

Disponible depuis un certain temps, Gungrave GORE va nous revenir on ne sait quand (pas de date quoi) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dans le cadre d'une refonte sous-titrée Blood Heat.
On passe du coup à l'Unreal Engine 5 et on nous apporte un gameplay beaucoup plus souple, de nouvelles animations, des coups inédits (pareil pour les ennemis), davantage de punch dans les coups et un peu plus d'interactions avec les décors en plus de l'ajout de protagonistes au casting.
Bref, ça ne pourra qu'être mieux qu'il y a quelques années, et en voici le trailer.
Et, commercialement, c'est bien là tout le problème...
Mais tout ça mis à part, ça à l'air effectivement mieux, oui
Il y avait des jeux de ce type sur ps2 bien meilleur que celui ci
Le jeu a rien compris des episode PS2