recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Gungrave GORE se refait une beauté
Disponible depuis un certain temps, Gungrave GORE va nous revenir on ne sait quand (pas de date quoi) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dans le cadre d'une refonte sous-titrée Blood Heat.

On passe du coup à l'Unreal Engine 5 et on nous apporte un gameplay beaucoup plus souple, de nouvelles animations, des coups inédits (pareil pour les ennemis), davantage de punch dans les coups et un peu plus d'interactions avec les décors en plus de l'ajout de protagonistes au casting.

Bref, ça ne pourra qu'être mieux qu'il y a quelques années, et en voici le trailer.

1
Qui a aimé ?
idd
publié le 26/09/2025 à 10:35 par Gamekyo
commentaires (5)
aros publié le 26/09/2025 à 12:22
C'est dommage quand même de devoir s'y reprendre par deux fois...
Et, commercialement, c'est bien là tout le problème...

Mais tout ça mis à part, ça à l'air effectivement mieux, oui
raiko publié le 26/09/2025 à 15:30
Ce jeu fait partie des rares que je n'ai pas pu finir tant je l'ai trouvé naze !! Et c'est rare que je dise ça d'un jeu !!
benichou publié le 26/09/2025 à 15:37
raiko j’ai tenu 10 min sur la 1ere version et l’ai supprimé direct
Il y avait des jeux de ce type sur ps2 bien meilleur que celui ci
metroidvania publié le 26/09/2025 à 15:51
Cool je vais me le reprendre du coup
kraken publié le 26/09/2025 à 18:12
benichou raiko
Le jeu a rien compris des episode PS2
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Gungrave GORE : Blood Heat
0
Ils aiment
Nom : Gungrave GORE : Blood Heat
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Iggymob
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo