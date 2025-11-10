recherche
Officiel : le film Super Mario Galaxy prend RDV
Hé bien la rumeur était vraie, une de plus : c'est bien cette semaine et précisément le 12 novembre que Nintendo débutera enfin véritablement le marketing autour du film Super Mario Galaxy et pour cause, un Direct spécialement dédié sera au programme pour y retrouver la première bande-annonce (à 15h00 le Direct).

Par contre, remballez vos espoirs pour vous les foutre on ne sait où car Nintendo prévient de suite qu'aucun jeu ne sera évoqué durant ce show. Voilà.

publié le 11/11/2025 à 06:18 par Gamekyo
guiguif publié le 10/11/2025 à 22:26
Faire un film Galaxy aussi rapidement est quand même con, ils ont a peine effleuré le monde de Mario que ça part direct dans l'espace (enfin bon c'est pas comme si dans le premier film, tout n’était pas deja rushé...).

J’espère que derriere ya un Galaxy 3 car si ils font ce film juste pour coller a la ressortie des remasters du 1 et 2 qui n'ont pas fait grand bruit...
shanks publié le 10/11/2025 à 22:37
guiguif
J'espère comme toi un Galaxy 3 mais d'un autre côté, je garde en tête que le premier film fut accompagné d'un simple Wonder (néanmoins sympa) alors qu'on attendait déjà un nouveau Mario 3D...
marcelpatulacci publié le 10/11/2025 à 23:44
Ch'ui pas devin mais Galaxy 3 c'est signé.

guiguif De tous les jeux Mario, le titre "Galaxy" a un coté plus vendeur.
guiguif publié le 10/11/2025 à 23:52
marcelpatulacci Le premier film n'a pas eu besoin d'un sous titre Galaxy pour cartonner.
marcelpatulacci publié le 11/11/2025 à 01:06
guiguif ben "Mario Bros" tous le monde connait c'est la base pour un premier volet, un Mario Bros "2" aurait été sobre mais bon, les "2" on tendance a étre moins bon que les premiers.

Galaxy ça tape fort, on sent une autre motivation que de faire une simple suite. Sans compté qu'il s'agit des meilleurs Mario 3D et persso LE meilleur Mario 3D.
51love publié le 11/11/2025 à 01:28
marcelpatulacci oui c'est clairement signé Galaxy 3 et c'est clairement ce que j'esperai

Avant la sortie de Bananza et l'officialisation du film, il y avait eu un 'leak' probablement fake qui annonçait une nouveau Mario Sunshine.

Non seulement, bof mais je voyais deja a l'époque plutot un nouveau Galaxy, pour trancher comme je le disais apres des experiences plateformer 3D / exploration avec Odyssey et Bananza.

Surtout qu'apres ce dernier, retirer la destruction des décors (car je vois mal cet element central dans un Mario 3D), ça risque de faire regression.

Le Marketing du film autour de 'Galaxy', pour moi c'est une quasi officialisation qu'il y a un nouvel épisode dans 2 ans max.

y'a plus qu'a croiser les doigts, le concept ne demande qu'a revenir tellement ils étaient geniaux
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 02:28
Ils auraient très bien pu viser l'été avec un Mario Sunshine....

Et ouais les idées c'est pas ce qui manque, vous avez besoin de conseil ? De faire du chiffre ? Appeler moi Nintendo
kidicarus publié le 11/11/2025 à 04:56
Enfin une bande annonce accompagnée d'une vidéo sur la création avec ses créateurs.
Ça va être sympathique.
kevinmccallisterrr publié le 11/11/2025 à 05:04
Je met une pièce sur Super Mario Bros.3 « Odyssey » en 2028 au cinéma avec la suite de l’épisode éponyme sur Switch 2 (facile le pari déso mais grave moy’ ^^)
sonilka publié le 11/11/2025 à 09:33
Aucun doute sur la qualité visuelle du film. On verra pour le reste. Le premier était sympa mais voulait caser trop de références au chausse pied au point que ca en devenait parfois un peu ridicule. Ah et l'intitulé du film ne collait pas vraiment avec l'histoire tant Peach volait la vedette à Mario.

51love une pièce que le prochain Mario 3D ne sera pas SMG3. Il en reprendra peut etre les codes mais pas le nom.
51love publié le 11/11/2025 à 10:03
sonilka c'est vrai que les Mario 3D ont tendance à changer de nom. Pour moi toutes les planètes sont alignées pour un nouveau Galaxy

mais c'est peut être ce qu'ils cherchent aussi, à nous faire croire à quelque chose pour surprendre d'autant plus.

On prend les paris, on verra. On attend aussi un Monster Hunter sur Switch 2, tu voyais World, moi plutôt Wilds, on dirait bien que World a été écarté, mais vu qu'ils galèrent probablement avec ce Wilds bancale ça va être ni l'un ni l'autre
zerdow publié le 11/11/2025 à 11:12
Sonilka niveau nom je vois bien un Super Mario Universe , toujours le côté Galaxy mais comme l’indique le nom , plus grand , plus ambitieux. On mélange l’exploration de Odysseyt/Bananza au gameplay si bon des 2 Galaxy.
docteurdeggman publié le 11/11/2025 à 12:49
N’imp de passer direct à Galaxy alors que World aurait été parfait, ça pouvait introduire Yoshi superbement.

Mais bon ça fait longtemps qu’on a compris qu’il n’est plus question de proposer un truc artistique mais plutôt une pompe à pognon :/
