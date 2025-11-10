Officiel : le film Super Mario Galaxy prend RDV

Hé bien la rumeur était vraie, une de plus : c'est bien cette semaine et précisément le 12 novembre que Nintendo débutera enfin véritablement le marketing autour du film Super Mario Galaxy et pour cause, un Direct spécialement dédié sera au programme pour y retrouver la première bande-annonce (à 15h00 le Direct).
Par contre, remballez vos espoirs pour vous les foutre on ne sait où car Nintendo prévient de suite qu'aucun jeu ne sera évoqué durant ce show. Voilà.
J’espère que derriere ya un Galaxy 3 car si ils font ce film juste pour coller a la ressortie des remasters du 1 et 2 qui n'ont pas fait grand bruit...
J'espère comme toi un Galaxy 3 mais d'un autre côté, je garde en tête que le premier film fut accompagné d'un simple Wonder (néanmoins sympa) alors qu'on attendait déjà un nouveau Mario 3D...
guiguif De tous les jeux Mario, le titre "Galaxy" a un coté plus vendeur.
Galaxy ça tape fort, on sent une autre motivation que de faire une simple suite. Sans compté qu'il s'agit des meilleurs Mario 3D et persso LE meilleur Mario 3D.
Avant la sortie de Bananza et l'officialisation du film, il y avait eu un 'leak' probablement fake qui annonçait une nouveau Mario Sunshine.
Non seulement, bof mais je voyais deja a l'époque plutot un nouveau Galaxy, pour trancher comme je le disais apres des experiences plateformer 3D / exploration avec Odyssey et Bananza.
Surtout qu'apres ce dernier, retirer la destruction des décors (car je vois mal cet element central dans un Mario 3D), ça risque de faire regression.
Le Marketing du film autour de 'Galaxy', pour moi c'est une quasi officialisation qu'il y a un nouvel épisode dans 2 ans max.
y'a plus qu'a croiser les doigts, le concept ne demande qu'a revenir tellement ils étaient geniaux
Et ouais les idées c'est pas ce qui manque, vous avez besoin de conseil ? De faire du chiffre ? Appeler moi Nintendo
Ça va être sympathique.
51love une pièce que le prochain Mario 3D ne sera pas SMG3. Il en reprendra peut etre les codes mais pas le nom.
mais c'est peut être ce qu'ils cherchent aussi, à nous faire croire à quelque chose pour surprendre d'autant plus.
On prend les paris, on verra. On attend aussi un Monster Hunter sur Switch 2, tu voyais World, moi plutôt Wilds, on dirait bien que World a été écarté, mais vu qu'ils galèrent probablement avec ce Wilds bancale ça va être ni l'un ni l'autre
Mais bon ça fait longtemps qu’on a compris qu’il n’est plus question de proposer un truc artistique mais plutôt une pompe à pognon :/