Officiel : le film Super Mario Galaxy prend RDV

Hé bien la rumeur était vraie, une de plus : c'est bien cette semaine et précisément le 12 novembre que Nintendo débutera enfin véritablement le marketing autour du filmet pour cause, un Direct spécialement dédié sera au programme pour y retrouver la première bande-annonce (à 15h00 le Direct).Par contre, remballez vos espoirs pour vous les foutre on ne sait où car Nintendo prévient de suite qu'aucun jeu ne sera évoqué durant ce show. Voilà.