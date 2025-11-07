recherche
Mass Effect : pour le N7, Bioware se contente de rassurer sans rien montrer de neuf
On l'avait presque oublié mais le 7 novembre, c'est le « N7 », donc le jour où Bioware vient nous donner des nouvelles et comme l'année précédente et celle encore d'avant, ce n'est pas la folie pour ne pas dire quasiment « rien ». Même pas un artwork ni une vidéo teaser cette fois.

L'entreprise évoluant en comité restreint depuis l'échec commercial de Dragon Age : The Veilguard tient néanmoins à profiter de ce jour pour rassurer les fans sur le fait que le prochain Mass Effect était toujours en développement et que les mecs ont hâte de tout nous montrer dès que tout sera prêt (mais ce n'est pas le cas, on a compris).

Une info grattée tout de même : l'adaptation en série TV (Live) sur Amazon Prime à venir n'adaptera pas la trilogie initiale mais sera bien canon, en se situant « après » les aventures de Shepard. Cela laissera une certaine liberté scénaristique tout en permettant à Bioware de maintenir sa politique narratif : l'histoire de Shepard ne peut être adaptée car est propre à chaque joueur et chacun des choix effectués.
publié le 07/11/2025 à 16:37
rogeraf publié le 07/11/2025 à 16:41
Bon N7 à vous !
ravyxxs publié le 07/11/2025 à 16:52
Moi j'y crois pas, je suis convaincu qu'ils sont ancrés dans cette ère et que le résultat nous fera tous raccrocher définitivement avec la licence.
wickette publié le 07/11/2025 à 17:29
ravyxxs En même temps après anthem, andromeda et le dragon age veilguard comment tu veux être convaincu ?

La confiance ca se mérite. Si demain Larian ou Santa Monica studios annonce un jeu, je serai plus confiant qu'un studio qui m'a deçu pendant plus d'une décennie

Veilguard sans être la catastrophe annoncée c'est vraiment pas à la hauteur après toute cette attente
terminagore publié le 07/11/2025 à 17:43
Mieux vaut ne plus rien en attendre et être éventuellement agréablement surpris à l'arrivée....
altendorf publié le 07/11/2025 à 17:50
BioWare n'est désormais qu'une coquille vide. Les grands artisans de Mass Effect et Dragon Age ne sont plus là. N'attendez plus rien d'eux.
grimraven publié le 07/11/2025 à 17:53
Bizarrement je chie dans mon froc d epeur quand au resultat
link49 publié le 07/11/2025 à 17:58
J'ai hâte de jouer un jour à un nouveau Mass Effect.
cail2 publié le 07/11/2025 à 19:23
altendorf
Côté jeu je partage le sentiment (Andromeda était une authentique Déception après tout), côté série on peut espérer qu'Amazon sera exigeant après Fallout. Et sans monter le prix de son abonnement surtout...
shambala93 publié le 07/11/2025 à 20:15
Mais les devs originaux sont partis depuis longtemps comme pour Rare et compagnie
marcelpatulacci publié le 07/11/2025 à 21:38
Mass Effect est dans mon top 5 de GOAT, j'ai envie d'y croire...
hibito publié le 07/11/2025 à 22:09
Moi je veux le reboot d'Anthem !
taiko publié le 07/11/2025 à 23:14
link49 je comprends pourquoi t'es aussi fan de Nintendo. Tu t'enjailles pour des noms sans même regarder la qualité.
duff publié le 08/11/2025 à 02:37
Andromeda...Dans sa version finale PS4/One,ça va encore.Globalement,ça reste assez correct,je trouve.
Même si le [SPOIL]
Tempest n'arrive pas à la cheville du Normandy,ces petits passages restent bien cools.
Après,est ce que EA va chercher à séduire les "vieux" joueurs ou la nouvelle gen.(ou les deux)?
Ça risque d'être compliqué.Surtout que la nouvelle gen. de devs chez Bioware,ce n'est pas top...
Les mecs,18-28 ans,c'est du Bob l'éponge,Dofus,Desperate Housewises,etc...
ichachi publié le 08/11/2025 à 19:59
Hein ? Mais du coup comment la série peut-être canon si elle se passe après la trilogie qui a 3 fins différentes ?
Fiche descriptif
Mass Effect : Legendary Edition
8
Ils aiment
Nom : Mass Effect : Legendary Edition
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : BioWare
Genre : compilation
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
