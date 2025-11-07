Mass Effect : pour le N7, Bioware se contente de rassurer sans rien montrer de neuf Mass Effect : pour le N7, Bioware se contente de rassurer sans rien montrer de neuf

On l'avait presque oublié mais le 7 novembre, c'est le « N7 », donc le jour où Bioware vient nous donner des nouvelles et comme l'année précédente et celle encore d'avant, ce n'est pas la folie pour ne pas dire quasiment « rien ». Même pas un artwork ni une vidéo teaser cette fois.



L'entreprise évoluant en comité restreint depuis l'échec commercial de Dragon Age : The Veilguard tient néanmoins à profiter de ce jour pour rassurer les fans sur le fait que le prochain Mass Effect était toujours en développement et que les mecs ont hâte de tout nous montrer dès que tout sera prêt (mais ce n'est pas le cas, on a compris).



Une info grattée tout de même : l'adaptation en série TV (Live) sur Amazon Prime à venir n'adaptera pas la trilogie initiale mais sera bien canon, en se situant « après » les aventures de Shepard. Cela laissera une certaine liberté scénaristique tout en permettant à Bioware de maintenir sa politique narratif : l'histoire de Shepard ne peut être adaptée car est propre à chaque joueur et chacun des choix effectués.