recherche
News / Blogs
Game Pass : les prochains jeux du service, dont un certain Call of Duty : Black Ops 7
Première fournée du mois de novembre pour le Game Pass dont la liste va être surtout portée par Call of Duty : Black Ops 7, et c'est déjà pas mal, le reste étant fait d'expériences indés pour autant d'occasions de découvrir de nouvelles choses. Genre Pigeon Simulator.


Game Pass Ultimate & PC :

- Dead Static Drive (5 novembre)
- Egging On (6 novembre)
- Whiskerwood (6 novembre, uniquement PC)
- Voidtrain (7 novembre)
- Great God Grove (11 novembre)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (11 novembre)
- Pigeon Simulator (11 novembre)
- Relic Hunter Legend (12 novembre)
- Winter Burrow (12 novembre)
- Call of Duty : Black Ops 7 (14 novembre)

Game Pass Premium :

- Sniper Elite Resistance (5 novembre)
- Voidtrain (7 novembre)
- Great God Grove (11 novembre)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (11 novembre)
- Relic Hunter Legend (12 novembre)



  • Game Pass : les prochains jeux du service, dont un certain Call of Duty : Black Ops 7
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 04/11/2025 à 15:08 par Gamekyo
commentaires (9)
skuldleif publié le 04/11/2025 à 15:21
Pigeon Simulator , le mois ou l'augmentation du GP prend effet c'est quelque chose
liberty publié le 04/11/2025 à 15:57
skuldleif
taiko publié le 04/11/2025 à 16:17
skuldleif
gasmok2 publié le 04/11/2025 à 16:32
skuldleif
Je suis venu pour écrire exactement la même chose
romgamer6859 publié le 04/11/2025 à 16:52
skuldleif logique pour la xbouse, ça m'a tué ce truc
losz publié le 04/11/2025 à 17:37
Cool pour COD par contre le reste...
newtechnix publié le 04/11/2025 à 20:13
skuldleif
kazuchi publié le 04/11/2025 à 21:45
Pigeon simulator, ce manque de respect
rogeraf publié le 05/11/2025 à 09:11
skuldleif

Pour moi c'est : Call of Duty : Addon Black Ops 7, il faut rajouter Addon ca l'ont oublier chez MS / ACTI
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Call of Duty : Black Ops 7
0
Ils aiment
Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo