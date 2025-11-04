Game Pass : les prochains jeux du service, dont un certain Call of Duty : Black Ops 7
Première fournée du mois de novembre pour le Game Pass dont la liste va être surtout portée par Call of Duty : Black Ops 7, et c'est déjà pas mal, le reste étant fait d'expériences indés pour autant d'occasions de découvrir de nouvelles choses. Genre Pigeon Simulator.
Game Pass Ultimate & PC :
- Dead Static Drive (5 novembre)
- Egging On (6 novembre)
- Whiskerwood (6 novembre, uniquement PC)
- Voidtrain (7 novembre)
- Great God Grove (11 novembre)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (11 novembre)
- Pigeon Simulator (11 novembre)
- Relic Hunter Legend (12 novembre)
- Winter Burrow (12 novembre)
- Call of Duty : Black Ops 7 (14 novembre)
Game Pass Premium :
- Sniper Elite Resistance (5 novembre)
- Voidtrain (7 novembre)
- Great God Grove (11 novembre)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (11 novembre)
- Relic Hunter Legend (12 novembre)
Je suis venu pour écrire exactement la même chose
Pour moi c'est : Call of Duty : Addon Black Ops 7, il faut rajouter Addon ca l'ont oublier chez MS / ACTI