recherche
News / Blogs
Square Enix : la stratégie ''moins de jeux mais du multi-supports'' commence à porter ses fruits
La stratégie du nouveau PDG de Square Enix est doucement en train de porter ses fruits : pour l'été 2025, l'entreprise accuse une chute des ventes de 23,7 %… mais une hausse du bénéfice opérationnel de 6,1 % grâce à la politique multi-supports (et un boost du merchandising, il faut le noter). Même la marge opérationnel augmente de 7 points pour tous les secteurs, et carrément 10 points pour le JV. Pour terminer l'année fiscale, Octopath Traveler 0 tout comme Dragon Quest VII Reimagined seront d'ailleurs Day One sur tous les supports.

L'entreprise ajoute avoir mis en place son programme de partenariat avec le laboratoire Matsuo-Iwasawa pour continuer à se développeur sur les outils génératifs afin qu'à terme, 70 % de tout ce qui touche à l'assurance qualité et le debug soit assuré par l'IA.

Rappelons enfin que selon les plans annoncés en mai dernier, Square Enix se donne 3 ans (désormais 2 ans et demi) pour se remettre parfaitement sur les rails et ensuite pouvoir sortir des AAA à rythme bien plus régulier. Nous restons en effet sans nouvelle de Kingdom Hearts IV et Dragon Quest XII, à croire qu'à ce rythme, Final Fantasy VII – Part III sortira avant.
  • Square Enix : la stratégie ''moins de jeux mais du multi-supports'' commence à porter ses fruits
plus de médias
1
Qui a aimé ?
link49
publié le 06/11/2025 à 15:07 par Gamekyo
commentaires (16)
ouroboros4 publié le 06/11/2025 à 15:13
Qu'ils commencent déjà par traduire Octopath traveler 0
pimoody publié le 06/11/2025 à 15:15
La qualité va faire qu’augmenter tant mieux. Par contre sur Octopath qu’ils proposent au moins une traduction I.A dans ce cas (à croire que c’est une stratégie pour que la demande vienne du public histoire de pas avoir la mauvaise image du premier qui franchira le pas de lui-même).
shanks publié le 06/11/2025 à 15:18
pimoody
Au pire, une team PC fera assez vite un mod IA de trad FR avant de fignoler petit à petit.
guiguif publié le 06/11/2025 à 15:24
En meme temps vu les jeux sorti encore heureux, ça sera autre chose avec les AAA
pimoody publié le 06/11/2025 à 15:33
shanks oui, du coup ça sera sur PC, dommage pour la switch.
pcsw2 publié le 06/11/2025 à 16:06
yukilin publié le 06/11/2025 à 16:14
J'attends de voir les futurs jeux AAA...
nigel publié le 06/11/2025 à 16:34
Curieux de voir FF7 Rebirth.
Selon moi les FF ont tout intérêt à sortir sur Switch 2 qui est la machine parfaite pour faire de long RPG, mais vu qu'ils ont utilisé l'UE4 qui est très loin d'être optimisé, je sais pas ce que ça va donner comme portage.
Rien que sur PS5, faut une PS5 Pro pour avoir une image un peu nette sur Rebirth...
natedrake publié le 06/11/2025 à 17:16
Vivement 2026 pour la reprise de la com' de KH IV, j'aimerais un nouveau trailer lors des Game Awards, mais je pense que ce sera plutôt focus sur FF VII Part III. Mais peut-être qu'on aura quelques surprises. On verra bien.
grospich publié le 06/11/2025 à 18:10
nigel Je pense qu'avec le DLSS de la Switch il y a moyen d'avoir une image nette et moins floue.
grimraven publié le 06/11/2025 à 18:17
C'est sur qu'a terme et au fil des années les exclusivités et les couts augmentent donc autant tout sortir partout et c'est tant mieux !
yurius publié le 06/11/2025 à 18:28
Maintenant moins de game key card et c'est parfait
sonilka publié le 06/11/2025 à 18:58
nigel la machine parfaite pour faire de long RPG

L'autonomie de la console n'est pas d'accord
zekk publié le 06/11/2025 à 19:03
à voir si les investissements dans les jeux seront les même sans les sous-sous de Nintendo et Sony !

et on a déjà un début de réponse avec Octopath
wickette publié le 06/11/2025 à 19:33
La liste multiplateforme c'est 4 remakes/remasters aussi...c'est pas le même budget que FFVII rebirth.

C'est quand ils veulent pour FFVI, FFIX, Chrono Trigger, les petits jeux sans importances qui n'ont pas marqué les joueurs et les jrpgs sinon .

zekk
FFVII part 3 je ne sais pas si Sony l'a financé, ça peut être un deal fait pour toute la trilogie.
zekk publié le 06/11/2025 à 19:50
wickette à mon avis, il y a du avoir un deal pour la trilogie !

mais je suis d'accord sur le reste de ton message
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
1
Ils aiment
Nom : Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo