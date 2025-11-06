Square Enix : la stratégie ''moins de jeux mais du multi-supports'' commence à porter ses fruits
La stratégie du nouveau PDG de Square Enix est doucement en train de porter ses fruits : pour l'été 2025, l'entreprise accuse une chute des ventes de 23,7 %… mais une hausse du bénéfice opérationnel de 6,1 % grâce à la politique multi-supports (et un boost du merchandising, il faut le noter). Même la marge opérationnel augmente de 7 points pour tous les secteurs, et carrément 10 points pour le JV. Pour terminer l'année fiscale, Octopath Traveler 0 tout comme Dragon Quest VII Reimagined seront d'ailleurs Day One sur tous les supports.
L'entreprise ajoute avoir mis en place son programme de partenariat avec le laboratoire Matsuo-Iwasawa pour continuer à se développeur sur les outils génératifs afin qu'à terme, 70 % de tout ce qui touche à l'assurance qualité et le debug soit assuré par l'IA.
Rappelons enfin que selon les plans annoncés en mai dernier, Square Enix se donne 3 ans (désormais 2 ans et demi) pour se remettre parfaitement sur les rails et ensuite pouvoir sortir des AAA à rythme bien plus régulier. Nous restons en effet sans nouvelle de Kingdom Hearts IV et Dragon Quest XII, à croire qu'à ce rythme, Final Fantasy VII – Part III sortira avant.
publié le 06/11/2025 à 15:07 par Gamekyo
Au pire, une team PC fera assez vite un mod IA de trad FR avant de fignoler petit à petit.
Selon moi les FF ont tout intérêt à sortir sur Switch 2 qui est la machine parfaite pour faire de long RPG, mais vu qu'ils ont utilisé l'UE4 qui est très loin d'être optimisé, je sais pas ce que ça va donner comme portage.
Rien que sur PS5, faut une PS5 Pro pour avoir une image un peu nette sur Rebirth...
L'autonomie de la console n'est pas d'accord
et on a déjà un début de réponse avec Octopath
C'est quand ils veulent pour FFVI, FFIX, Chrono Trigger, les petits jeux sans importances qui n'ont pas marqué les joueurs et les jrpgs sinon .
zekk
FFVII part 3 je ne sais pas si Sony l'a financé, ça peut être un deal fait pour toute la trilogie.
mais je suis d'accord sur le reste de ton message