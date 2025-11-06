Square Enix : la stratégie ''moins de jeux mais du multi-supports'' commence à porter ses fruits Square Enix : la stratégie ''moins de jeux mais du multi-supports'' commence à porter ses fruits

La stratégie du nouveau PDG de Square Enix est doucement en train de porter ses fruits : pour l'été 2025, l'entreprise accuse une chute des ventes de 23,7 %… mais une hausse du bénéfice opérationnel de 6,1 % grâce à la politique multi-supports (et un boost du merchandising, il faut le noter). Même la marge opérationnel augmente de 7 points pour tous les secteurs, et carrément 10 points pour le JV. Pour terminer l'année fiscale, Octopath Traveler 0 tout comme Dragon Quest VII Reimagined seront d'ailleurs Day One sur tous les supports.



L'entreprise ajoute avoir mis en place son programme de partenariat avec le laboratoire Matsuo-Iwasawa pour continuer à se développeur sur les outils génératifs afin qu'à terme, 70 % de tout ce qui touche à l'assurance qualité et le debug soit assuré par l'IA.



Rappelons enfin que selon les plans annoncés en mai dernier, Square Enix se donne 3 ans (désormais 2 ans et demi) pour se remettre parfaitement sur les rails et ensuite pouvoir sortir des AAA à rythme bien plus régulier. Nous restons en effet sans nouvelle de Kingdom Hearts IV et Dragon Quest XII, à croire qu'à ce rythme, Final Fantasy VII – Part III sortira avant.