Fortnite : sans taper le record, une nouvelle belle performance grâce aux Simpson

Ceux qui n'ont pas touché à Fortnite depuis longtemps (voire jamais) sont néanmoins au courant de la nouvelle collaboration majeure du moment, intégrant le temps d'un mois une map totalement dédiée à l'univers des Simpson, et la communauté a répondu à l'appel : le site officiel recense un pic le week-end dernier de 2,7 millions de joueurs connectés simultanément, excellente performance néanmoins en-deça de celui de Star Wars.

On reste également à mille lieux de la folie de décembre 2024 où le retour de la map historique et le concert d'Eminem ont offert un pic à plus de 14 millions de connectés, mais tout de même, 2,7 millions pour un jeu vieux de 8 ans (alors que se prépareraient des deals avec South Park et Harry Potter), ça doit continuer de faire des jaloux.

publié le 04/11/2025 à 08:52 par Gamekyo
derno publié le 04/11/2025 à 09:29
j'ai été surpris de voir des pub partout sur paris pour cette colab.
newtechnix publié le 04/11/2025 à 09:35
Fortnite fatigue, les collabs permettent au jeu de continuer à faire un peu le buzz mais on voit un atterrissage en douceur sans les collabs le jeu aurait été rangé au placard et d'ailleurs on voit aussi qu'ils vont "piquer" des règles ou des idées dans d'autres titres. c'est un fin de règne qui se dessine.

derno faut cela pour aller chercher les joueurs, on est dans un plafond car la fatigue des joueurs après de milliards de parties se fait sentir, c'est simple y'a pratiquement plus de news (hors collab) sur ce titre.

Le point positif c'est que cela va laisser de la place à d'autres titres ou gros jeux qui auront cette fois un peu plus de place pour exister.
arquion publié le 04/11/2025 à 10:25
newtechnix faut douter de rien pour dire ça, avec les nombreux modes sorties il n'y a même pas 2 ans...
newtechnix publié le 04/11/2025 à 10:34
arquion as-tu capter que sur Gamekyo les gens ne postaient plus d'articles sur fortnite dans la partie blog? y'avait encore plus que suzukube pour tout dire qui voulait que les gens sachent qu'il avait acheter un costume.

Alors qu'ils restent des millions de joueurs oui mais qu'il y a encore le même engouement qu'avant non pou cela que je parle d'atterrissage en douceur.
arquion publié le 04/11/2025 à 11:00
newtechnix ah j'oubliais que Gamekyo était le centre du monde.

Bon pour rester dans le sujet, Fortnite a joué depuis longtemps sur les collabs, c'est devenu ancré chez les joueurs, Fortnite avait essayé d'en faire moins mais du coup bah ça intéressait un peu moins, donc oui les collab sont devenus partis intégrantes de Fortnite.

Ce qui n'empêche pas qu'à côté Fortnite ne se contente pas que de ça, avec les modes aventure Lego, Festival, Course (avec plus ou moins de réussite).

Et pour un jeu comme celui là, il a déjà un très longue longévité, mais c'est aussi en partie à son modèle économique qui récompense le joueur qui joue en lui remboursant en V-Buck son saison pass (et même en lui en donnant un peu plus) etc...

Donc oui il va s'essouffler, mais critiquer les collabs alors que c'est une des choses que demandent le plus les joueurs... mouais.
shanks publié le 04/11/2025 à 11:10
newtechnix
Personne dans les blogs de Gamekyo ne parle de EA Sports FC.

EA Sports FC est donc un flop
brook1 publié le 04/11/2025 à 12:31
newtechnix merci pour cette barre de rire
zekk publié le 04/11/2025 à 15:55
newtechnix On ne peut pas faire des articles pour dire que le marché change et qu'il ne vise plus le public de gamekyo pour au final nous sortir que fortnite ça fonctionne pas parce qu'on en parle pas ici
