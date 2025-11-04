Fortnite : sans taper le record, une nouvelle belle performance grâce aux Simpson
Ceux qui n'ont pas touché à Fortnite depuis longtemps (voire jamais) sont néanmoins au courant de la nouvelle collaboration majeure du moment, intégrant le temps d'un mois une map totalement dédiée à l'univers des Simpson, et la communauté a répondu à l'appel : le site officiel recense un pic le week-end dernier de 2,7 millions de joueurs connectés simultanément, excellente performance néanmoins en-deça de celui de Star Wars.
On reste également à mille lieux de la folie de décembre 2024 où le retour de la map historique et le concert d'Eminem ont offert un pic à plus de 14 millions de connectés, mais tout de même, 2,7 millions pour un jeu vieux de 8 ans (alors que se prépareraient des deals avec South Park et Harry Potter), ça doit continuer de faire des jaloux.
derno faut cela pour aller chercher les joueurs, on est dans un plafond car la fatigue des joueurs après de milliards de parties se fait sentir, c'est simple y'a pratiquement plus de news (hors collab) sur ce titre.
Le point positif c'est que cela va laisser de la place à d'autres titres ou gros jeux qui auront cette fois un peu plus de place pour exister.
Alors qu'ils restent des millions de joueurs oui mais qu'il y a encore le même engouement qu'avant non pou cela que je parle d'atterrissage en douceur.
Bon pour rester dans le sujet, Fortnite a joué depuis longtemps sur les collabs, c'est devenu ancré chez les joueurs, Fortnite avait essayé d'en faire moins mais du coup bah ça intéressait un peu moins, donc oui les collab sont devenus partis intégrantes de Fortnite.
Ce qui n'empêche pas qu'à côté Fortnite ne se contente pas que de ça, avec les modes aventure Lego, Festival, Course (avec plus ou moins de réussite).
Et pour un jeu comme celui là, il a déjà un très longue longévité, mais c'est aussi en partie à son modèle économique qui récompense le joueur qui joue en lui remboursant en V-Buck son saison pass (et même en lui en donnant un peu plus) etc...
Donc oui il va s'essouffler, mais critiquer les collabs alors que c'est une des choses que demandent le plus les joueurs... mouais.
Personne dans les blogs de Gamekyo ne parle de EA Sports FC.
EA Sports FC est donc un flop