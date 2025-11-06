recherche
Encore du retard pour Terminator 2D : No Fate
La frustration va continuer encore quelques semaines pour ceux qui attendent de se faire un trip nostalgique avec Terminator 2D : No Fate : le jeu est bouclé depuis un moment, mais la mise en boîte (de la version physique) continue de prendre du retard.

Un temps prévu pile pour Halloween le 31 octobre avant d'être reporté le 26 novembre, le jeu d'action 2D n'arrivera finalement que le 12 décembre sur tous les supports, et ça devrait être la bonne cette fois vu que « tous les composants physiques » ont été reçus par le studio, mais ne reste plus qu'à assembler le tout pour faire de jolies éditions.

publié le 06/11/2025 à 07:58 par Gamekyo
commentaires (10)
gamjys publié le 06/11/2025 à 08:35
Au moins, ça me laisse du temps pour rattraper mes jeux. Maintenant, faut juste espérer que le jeu en vaille vraiment le coup.
dalbog publié le 06/11/2025 à 08:39
Ils auraient largement pu vendre le jeu en demat avant...
cyr publié le 06/11/2025 à 09:27
Il fallait le vendre en démat, et une sortie boîte plus tard.
J'ai bien fait de ne pas l'avoir préco celui la.
gasmok2 publié le 06/11/2025 à 09:32
Shanks
j'ai voulu en faire un article hier mais je n'ai rien pu poster...c'est encore dû a ces soucis de serveurs?
shanks publié le 06/11/2025 à 10:24
gasmok2
Oui y a à nouveau quelques soucis plus régulier j'ai fait remonter.

Hésite pas à c/c un texte avant de poster.
grimraven publié le 06/11/2025 à 11:15
c'est pas plus mal
jacquescechirac publié le 06/11/2025 à 11:33
toujours pas de nouvelles de Mina the Hollower?
gasmok2 publié le 06/11/2025 à 11:34
shanks
Merci du retour
Bon pour le coup t'as fait a news, donc plus besoin de l'article.
Mais pour les prochaines fois je retiens
rogeraf publié le 06/11/2025 à 13:16
Terminez Terminator
sasquatsch publié le 06/11/2025 à 14:07
Par contre ils devront revoir leur prix
Un jeu en 2D pixels art je ne donne pas plus de 20€...bon jeu a ceux qui se le peocurent sur le tôt
