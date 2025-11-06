Encore du retard pour Terminator 2D : No Fate

La frustration va continuer encore quelques semaines pour ceux qui attendent de se faire un trip nostalgique avec Terminator 2D : No Fate : le jeu est bouclé depuis un moment, mais la mise en boîte (de la version physique) continue de prendre du retard.
Un temps prévu pile pour Halloween le 31 octobre avant d'être reporté le 26 novembre, le jeu d'action 2D n'arrivera finalement que le 12 décembre sur tous les supports, et ça devrait être la bonne cette fois vu que « tous les composants physiques » ont été reçus par le studio, mais ne reste plus qu'à assembler le tout pour faire de jolies éditions.
J'ai bien fait de ne pas l'avoir préco celui la.
j'ai voulu en faire un article hier mais je n'ai rien pu poster...c'est encore dû a ces soucis de serveurs?
Oui y a à nouveau quelques soucis plus régulier j'ai fait remonter.
Hésite pas à c/c un texte avant de poster.
Merci du retour
Bon pour le coup t'as fait a news, donc plus besoin de l'article.
Mais pour les prochaines fois je retiens
Un jeu en 2D pixels art je ne donne pas plus de 20€...bon jeu a ceux qui se le peocurent sur le tôt