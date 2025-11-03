recherche
Saints Row : et soudain, un nouvel espoir
Triste de voir un tel gâchis après la fermeture de Volition et la potentielle mise à mort de la franchise Saints Row ? Alors reprenez espoir, un retour est tout à fait possible, et dans de meilleures conditions que le triste reboot de 2022.

C'est carrément Chris Stockman (directeur artistique du tout premier jeu) qui a annoncé sans détour sur la page Reddit de la licence avoir été contacté par Embracer pour préparer les idées et scénario sur un nouveau reboot afin d'oublier le précédent, en indiquant que ce ne sera pas un jeu VR. Cette précision vient du fait que le mec a fondé un studio VR suite à son départ de Volition mais le format classique sera évidemment privilégié, et même si rien n'est encore fait, l'homme projette si tout se passe bien de revenir aux origines de la série (donc le 1 & 2) et si possible en recrutant les anciens qui avaient participé à tout cela.

Rappelons qu'en 2022, Stockman qui critiquait vivement le reboot avait suggéré l'idée d'une préquelle dans les années 70, avec la majorité du casting dans la fleur de l'âge et le début des gangs. Bien sûr, rien ne dit que le retour, si acté, ira finalement dans ce sens.
publié le 03/11/2025 à 15:08 par Gamekyo
negan publié le 03/11/2025 à 15:23
Je prends
gasmok2 publié le 03/11/2025 à 15:38
Je signerai direct
grimraven publié le 03/11/2025 à 15:38
Oh non ! ils veulent pas faire un remake du 2 par hasard , cela m'arrangerait grandement
kinectical publié le 03/11/2025 à 15:45
Si comme le 1 et 2 centrée sur du street gang je prend direct finito cette woke shit
kikoo31 publié le 03/11/2025 à 15:48
allez
jeanouillz publié le 03/11/2025 à 15:52
2022 déjà ?
Wow ça passe vite
rogeraf publié le 03/11/2025 à 16:09
Vous avez de l'espoir ...
thauvinho publié le 03/11/2025 à 16:14
Le 1 c'était tellement une claque de fou à sa sortie sur 360
marcelpatulacci publié le 03/11/2025 à 16:43
Style 1 et 2 j'crois plus.

Style WTF comme le 3 et 4 surement mais non merci.

Le dernier no comment.
xhander publié le 03/11/2025 à 16:49
J'aimerai bien une suite style au 3ème. J'ai adoré ce côté wtf et ça se démarquait de GTA. Saint Row 2022 était sympatoche, sans plus, mais c'est ce retour du "sérieux" n'a pas trop fonctionné sur moi.
ravyxxs publié le 03/11/2025 à 17:08
Les gens motivés par ce genre de news n'ont rien retenu de la licence sur la moitié du parcours, ils vivent en pleine nostalgie mais c'est pas ça qui va faire les ventes les gars hein .

Les équipes se sont embarquées dans une aventure qui même eux sur la fin ont perdu tout contrôle et qui n'a ni queue ni tête, aucune identité propre et vire sur le côté woke. À partir de là, ton audience se barre et grandis, en plus de ça, la nouvelle génération n'a pas grandi avec ce titre, mais GTA 5 surtout.

Avec l'arrivée de GTA 6, le genre n'aura de place QUE pour un seul roi, même si tu te différencies, ce qui a toujours été le cas après le 2, la comparaison se fera indirectement, et le jeu va tout simplement se foirer. Tu restes dans l'identité du 1 et 2 ? Idem, tu te manges les dents, GTA a une grosse longueur d'avance, impossible à rattraper à moins d'avoir le même budget

Les deux derniers jeux ont signé leur mort. Je suis Chris Stockman je tourne la page, même si tu reviens sur un ton plus mature du 1 et 2, GTA 6 sera comparer à ton titre.

Oublie.
akinen publié le 03/11/2025 à 17:27
ravyxxs c’est pas faux
link49 publié le 03/11/2025 à 17:43
J'espère...
coconutsu publié le 03/11/2025 à 18:17
Oh bordel si on revient à SR2 ça sera le meilleur GTA like au monde! Il manquera juste le moteur de GTA pour avoir le jeu parfait.
coconutsu publié le 03/11/2025 à 18:20
ravyxxs

C'est pas parce que GTA existe que SR ne doit pas exister, ta logique est stupide pour le coup. Oui il fera pas 1/30 des ventes de GTA6 mais tant qu'il reste rentable c'est le plus important.

Perso je préfère SR2 à tout les GTA.
gamjys publié le 03/11/2025 à 18:43
Si c'est dans le même style que le 2, avec une ambiance années 70, je suis partant.
ravyxxs publié le 03/11/2025 à 20:17
coconutsu Est-ce que tu sais lire ou tu es tout simplement bête ?? Faudrait lire et surtout comprendre le message avant de commenter, et de ne pas sortir des choses hors contexte dans l'émotion.

Et tu m'as l'air d'être un fan, j'ai pas envie d'échanger avec une personne qui semble déjà avoir une opinion toute faite et qui ne verrait aucun argument valable si ce n'est, le sien.
coconutsu publié le 09/11/2025 à 15:06
ravyxxs Evite d'être désagréable pour rien. J'adore SR2 j'ai revendu SR3 après 1 semaine tellement c'était de la merde et j'ai jamais retouché à la licence.

J'ai bien compris ton message et j'y ai répondu, tu ne fais que donner ton avis ça veut pas dire que tu as raison sur ton analyse très limité.
