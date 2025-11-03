Saints Row : et soudain, un nouvel espoir
Triste de voir un tel gâchis après la fermeture de Volition et la potentielle mise à mort de la franchise Saints Row ? Alors reprenez espoir, un retour est tout à fait possible, et dans de meilleures conditions que le triste reboot de 2022.
C'est carrément Chris Stockman (directeur artistique du tout premier jeu) qui a annoncé sans détour sur la page Reddit de la licence avoir été contacté par Embracer pour préparer les idées et scénario sur un nouveau reboot afin d'oublier le précédent, en indiquant que ce ne sera pas un jeu VR. Cette précision vient du fait que le mec a fondé un studio VR suite à son départ de Volition mais le format classique sera évidemment privilégié, et même si rien n'est encore fait, l'homme projette si tout se passe bien de revenir aux origines de la série (donc le 1 & 2) et si possible en recrutant les anciens qui avaient participé à tout cela.
Rappelons qu'en 2022, Stockman qui critiquait vivement le reboot avait suggéré l'idée d'une préquelle dans les années 70, avec la majorité du casting dans la fleur de l'âge et le début des gangs. Bien sûr, rien ne dit que le retour, si acté, ira finalement dans ce sens.
publié le 03/11/2025 à 15:08 par Gamekyo
Wow ça passe vite
Style WTF comme le 3 et 4 surement mais non merci.
Le dernier no comment.
Les équipes se sont embarquées dans une aventure qui même eux sur la fin ont perdu tout contrôle et qui n'a ni queue ni tête, aucune identité propre et vire sur le côté woke. À partir de là, ton audience se barre et grandis, en plus de ça, la nouvelle génération n'a pas grandi avec ce titre, mais GTA 5 surtout.
Avec l'arrivée de GTA 6, le genre n'aura de place QUE pour un seul roi, même si tu te différencies, ce qui a toujours été le cas après le 2, la comparaison se fera indirectement, et le jeu va tout simplement se foirer. Tu restes dans l'identité du 1 et 2 ? Idem, tu te manges les dents, GTA a une grosse longueur d'avance, impossible à rattraper à moins d'avoir le même budget
Les deux derniers jeux ont signé leur mort. Je suis Chris Stockman je tourne la page, même si tu reviens sur un ton plus mature du 1 et 2, GTA 6 sera comparer à ton titre.
Oublie.
C'est pas parce que GTA existe que SR ne doit pas exister, ta logique est stupide pour le coup. Oui il fera pas 1/30 des ventes de GTA6 mais tant qu'il reste rentable c'est le plus important.
Perso je préfère SR2 à tout les GTA.
Et tu m'as l'air d'être un fan, j'ai pas envie d'échanger avec une personne qui semble déjà avoir une opinion toute faite et qui ne verrait aucun argument valable si ce n'est, le sien.
J'ai bien compris ton message et j'y ai répondu, tu ne fais que donner ton avis ça veut pas dire que tu as raison sur ton analyse très limité.