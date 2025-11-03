Saints Row : et soudain, un nouvel espoir Saints Row : et soudain, un nouvel espoir

Triste de voir un tel gâchis après la fermeture de Volition et la potentielle mise à mort de la franchise Saints Row ? Alors reprenez espoir, un retour est tout à fait possible, et dans de meilleures conditions que le triste reboot de 2022.



C'est carrément Chris Stockman (directeur artistique du tout premier jeu) qui a annoncé sans détour sur la page Reddit de la licence avoir été contacté par Embracer pour préparer les idées et scénario sur un nouveau reboot afin d'oublier le précédent, en indiquant que ce ne sera pas un jeu VR. Cette précision vient du fait que le mec a fondé un studio VR suite à son départ de Volition mais le format classique sera évidemment privilégié, et même si rien n'est encore fait, l'homme projette si tout se passe bien de revenir aux origines de la série (donc le 1 & 2) et si possible en recrutant les anciens qui avaient participé à tout cela.



Rappelons qu'en 2022, Stockman qui critiquait vivement le reboot avait suggéré l'idée d'une préquelle dans les années 70, avec la majorité du casting dans la fleur de l'âge et le début des gangs. Bien sûr, rien ne dit que le retour, si acté, ira finalement dans ce sens.