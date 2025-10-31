Monster Hunter Stories 3 : nouveau trailer, éditions spéciales et bonus annexes
Après Resident Evil Requiem, Capcom nous fait maintenant le point sur le lancement futur de Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection, son autre cartouche du Q1 2026 (13 mars, PC/PS5/XBS/SW2), avec tous les points ci-dessous à retenir.
Bonus de précommande toutes éditions :
- Skin Rathalos pour votre compagnon Eleanor.
Edition Standard :
- 69,99€
Edition Deluxe :
- 89,99€
- Quelques coiffures
- Pack de 5 skins pour vos compagnons
- 4 tenues pour votre bestiole
- Extension fin 2026
Edition Premium :
- 99,99€
- Le contenu de la version Deluxe
- Plus de coiffures, de skins compagnons et de tenues
Mais aussi :
- D'autres tenues à débloquer avec les Amiibo dédiés.
- 3 tenues pour le protagoniste selon vos sauvegardes (Rise, Stories et Stories 2).
Et on ajoutera une nouvelle bande-annonce pour la route.
