Monster Hunter Stories 3 : nouveau trailer, éditions spéciales et bonus annexes

Après, Capcom nous fait maintenant le point sur le lancement futur de, son autre cartouche du Q1 2026 (13 mars, PC/PS5/XBS/SW2), avec tous les points ci-dessous à retenir.- Skin Rathalos pour votre compagnon Eleanor.- 69,99€- 89,99€- Quelques coiffures- Pack de 5 skins pour vos compagnons- 4 tenues pour votre bestiole- Extension fin 2026- 99,99€- Le contenu de la version Deluxe- Plus de coiffures, de skins compagnons et de tenues- D'autres tenues à débloquer avec les Amiibo dédiés.- 3 tenues pour le protagoniste selon vos sauvegardes (Rise, Stories et Stories 2).Et on ajoutera une nouvelle bande-annonce pour la route.