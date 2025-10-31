recherche
Monster Hunter Stories 3 : nouveau trailer, éditions spéciales et bonus annexes
Après Resident Evil Requiem, Capcom nous fait maintenant le point sur le lancement futur de Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection, son autre cartouche du Q1 2026 (13 mars, PC/PS5/XBS/SW2), avec tous les points ci-dessous à retenir.

Bonus de précommande toutes éditions :
- Skin Rathalos pour votre compagnon Eleanor.

Edition Standard :
- 69,99€

Edition Deluxe :
- 89,99€
- Quelques coiffures
- Pack de 5 skins pour vos compagnons
- 4 tenues pour votre bestiole
- Extension fin 2026

Edition Premium :
- 99,99€
- Le contenu de la version Deluxe
- Plus de coiffures, de skins compagnons et de tenues

Mais aussi :
- D'autres tenues à débloquer avec les Amiibo dédiés.
- 3 tenues pour le protagoniste selon vos sauvegardes (Rise, Stories et Stories 2).

Et on ajoutera une nouvelle bande-annonce pour la route.

publié le 31/10/2025 à 15:01 par Gamekyo
commentaires (19)
mattewlogan publié le 31/10/2025 à 15:16
Ça a l’air très sympa
cyr publié le 31/10/2025 à 15:17
Ça vient d'être ajouté sur l'eshop. 30 go le jeux

80 go environ pour la compile des résidents evil...
yurius publié le 31/10/2025 à 15:59
Du coup game key card j'imagine ?
shanks publié le 31/10/2025 à 16:15
yurius
30Go le jeu, t'as la réponse sans avoir besoin de demander.
narustorm publié le 31/10/2025 à 16:26
Se qui et bien avec les game key card , c'est que jai pu a me pressé a faire mes jeux, j'économise, et je vais pouvoir faire ou refaire des tas de jeux
judebox publié le 31/10/2025 à 16:28
shanks En fait non car la raison invoquée des GKC est parfois que la cartouche est trop grosse/trop chère pour un jeu trop petit et parfois que le jeu dépasse les 64 Go...
cyr publié le 31/10/2025 à 16:48
judebox c'est le prix.

Et certains devellopeur pointe du doigt le taux de transfert des données, en clair plus lent que la mémoire de la console/carte micro sd express.
judebox publié le 31/10/2025 à 16:55
cyr C’est bien ce que je dis, tout le monde y va de sa raison à lui.
fdestroyer publié le 31/10/2025 à 17:02
shanks ça veut rien dire, c'est pas parce que ça rentre sur 64go qu'ils prennent une cartouche, au contraire...
shanks publié le 31/10/2025 à 17:28
judebox fdestroyer
Je pense que si c'était une cartouche de 64Go, Capcom hésiterait même pas à nous le refourguer à 10€ de plus mais on verra bien.
link49 publié le 31/10/2025 à 18:31
Parfait tout ça!!!
roivas publié le 31/10/2025 à 19:07
Putain la Switch 2 va vraiment finir par devenir pour moi une console jeu Nintendo only, dégouté il me faisait bien envie ce jeu :/
mrvince publié le 31/10/2025 à 19:18
Ca a l'air bien sympa. Je le prendrais surement.
fdestroyer publié le 31/10/2025 à 20:14
roivas shanks Effectivement, il faut une réaction de la part de LRG ou autre éditeur de jeux physique.

Qu'ils fassent des partenariats avec les gros éditeurs pour sortir leurs jeux sur véritable cartouche, quitte à, comme dit Shanks, vendre 10€ de plus.
jaybo publié le 31/10/2025 à 22:41
Petite question à tous, vraiment naïve. Beaucoup se plaignent des game key cards et n'en veulent pas. OK, je ne juge pas. Personnellement je ne vois pas le problème (pour mon usage), je considère que c'est comme si j'achetais un jeu dématérialisé, et que je peux le revendre quand je veux.

Ceux qui n'en veulent pas, c'est parce que vous tenez à la possession physique du jeu ? Je comprendrais. Si c'est le cas, n'achetez-vous jamais de jeux sur les stores online ?

La question est pour Roivas, Fdestroyer, Narustorm, et toute autre personne qui voudra bien m'éclairer.
fdestroyer publié le 31/10/2025 à 22:42
jaybo Précisément, je n'ai jamais acheté de démat.
shambala93 publié le 31/10/2025 à 22:46
Toujours ce voile blanchâtre qui ternit les couleurs…
Je le ferai sur PC pour atténuer cette immondice !
narustorm publié le 31/10/2025 à 22:57
jaybo je n'achète que rarement sur les stores online des ptit jeux a moins de 5 euros et c'est très rare

J'aime possédez mes jeux mais c'est surtout que jai pas envie de passer ma gen a géré mon espace de stockage ou a télécharger, de plus quand j'achète un jeu a 70€ jai pas envie d'attendre 3h pour pourvoir i jouer une fois chez moi sérieux

Si jai un problème de console pareil je rachete la console et hop pas envie de tout re-dl

J'aime possédez se que j'achète surtout au prix je soutient les éditeurs qui sortiront leur jeux sur vrai cartouche !!!
narustorm publié le 31/10/2025 à 23:03
jaybo Et en plus accepter ce format c'est accepter le déma qui grandi de jour en jour prochaine étape sa sera full dema car les gkc sers a sa , a nous le faire accepter

Et la niveau prix sur les stores on rigolera bien ya juste a regarder la gen Serie X pour voir se qui nous attend.
Fiche descriptif
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
0
Ils aiment
Nom : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
