Mobile : sur un an, Pokémon TCG Pocket a explosé le record de revenus de Pokémon GO
La folie Pokémon ne va pas s'estomper de si tôt et alors que le pourtant critiquable Légendes Pokémon Z-A a posé sur la table près de 6 millions de ventes d'entrée de jeu, les données économiques de AppMagic rapportent que Pokémon TCG Pocket a généré 1,3 milliard de dollars en seulement un an. Oui, ça dépasse le record de Pokémon GO.
Et dans le lot, DeNA se frotte les mains pour le partenariat : leurs revenus ont augmenté de 8000 % par rapport à l'année précédente.
Pokemon ZA, la plupart des gens sont vraiment trop indulgents avec gamefreak pour moi. Il a fait moins, à l'échelle globale, que Arceus alors qu'on est sur un parc de switch 1/2 bien plus élevé, alors c'est colossale 6 millions mais c'est comme un plateau atteint alors que, pour moi, avec plus d'ambitions ils vendraient encore plus, ils s'assoient sur des millions de ventes en plus par fainéantise.
Fan aveugle, et parents peu regardant c'est donc 6 millions d'acheteurs.
Ça aurait été tellement bien un enrobage rpg plutôt qu'une appli pour ouvrir des boosters et consulter 23 notifications une par une à chaque lancement.