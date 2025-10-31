recherche
Mobile : sur un an, Pokémon TCG Pocket a explosé le record de revenus de Pokémon GO
La folie Pokémon ne va pas s'estomper de si tôt et alors que le pourtant critiquable Légendes Pokémon Z-A a posé sur la table près de 6 millions de ventes d'entrée de jeu, les données économiques de AppMagic rapportent que Pokémon TCG Pocket a généré 1,3 milliard de dollars en seulement un an. Oui, ça dépasse le record de Pokémon GO.

Et dans le lot, DeNA se frotte les mains pour le partenariat : leurs revenus ont augmenté de 8000 % par rapport à l'année précédente.

publié le 31/10/2025 à 14:30 par Gamekyo
wickette publié le 31/10/2025 à 15:00
Ces rouleaux compresseurs , le jeu pocket est vraiment très bien pour les personnes qui ne veulent pas mettre 1 centime dans un jeu mobile, il y a largement de quoi faire en pure F2P.


Pokemon ZA, la plupart des gens sont vraiment trop indulgents avec gamefreak pour moi. Il a fait moins, à l'échelle globale, que Arceus alors qu'on est sur un parc de switch 1/2 bien plus élevé, alors c'est colossale 6 millions mais c'est comme un plateau atteint alors que, pour moi, avec plus d'ambitions ils vendraient encore plus, ils s'assoient sur des millions de ventes en plus par fainéantise.
liberty publié le 31/10/2025 à 15:43
wickette Je pense que d'une certaine manière, le succès d'un jeu pokémon peu ambitieux, pousse les joueurs le boycottant a se détacher même totalement de la licence dans son format console. Tant pis comme tu dis faut le voir par le prisme des ventes qui ne se font pas, pas par le succès d'un jeu fainéant.

Fan aveugle, et parents peu regardant c'est donc 6 millions d'acheteurs.
kikoo31 publié le 31/10/2025 à 17:22
wickette liberty les revenu de Dena sont supérieur à ceux de Game Freak n est ce pas ??
altendorf publié le 31/10/2025 à 17:33
Tout ça pour ouvrir des boosters numériques, ils sont forts
skk publié le 31/10/2025 à 19:36
altendorf non il y a aussi les combats qui sont pas mal, avec beaucoup de possibilités de deck actuellement.
zekk publié le 31/10/2025 à 19:50
Ça me rappelle le jeu de carte sur GameBoy que j'avais adoré
oreillesal publié le 31/10/2025 à 20:02
zekk on en est loin.
Ça aurait été tellement bien un enrobage rpg plutôt qu'une appli pour ouvrir des boosters et consulter 23 notifications une par une à chaque lancement.
masharu publié le 31/10/2025 à 21:38
zekk oreillesal Il y a eu une quinzaines de jeux et app, TCG Pocket est loin d'être le seul logiciel dédié aux jeux de carte Pokémon. Etonnamment on a toujours le TCG Live qui est lui-même le successeur du TCG Online, qui lui est la véritable expérience TCG joueur contre joueur.
Fiche descriptif
Legendes Pokemon : ZA
1
Ils aiment
Nom : Legendes Pokemon : ZA
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : RPG
Autres versions : Switch Switch 2 -
