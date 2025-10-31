Mobile : sur un an, Pokémon TCG Pocket a explosé le record de revenus de Pokémon GO

La foliene va pas s'estomper de si tôt et alors que le pourtant critiquablea posé sur la table près de 6 millions de ventes d'entrée de jeu, les données économiques de AppMagic rapportent quea généré 1,3 milliard de dollars en seulement un an. Oui, ça dépasse le record deEt dans le lot, DeNA se frotte les mains pour le partenariat : leurs revenus ont augmenté de 8000 % par rapport à l'année précédente.