Animal Crossing : New Horizons s'offre une ''Switch 2 Edition'' + MAJ gratuite de contenu

Tout commeet, l'arrivée surprise d'une « Switch 2 Edition » desemble montrer que les choses sont loin d'être prêtes pour un épisode purement dédié à la nouvelle console.De fait le 15 janvier et en dépendant 5€, vous aurait droit à l'intégration du GameChat et de la fonction souris, une upgrade 4K mais aussi et surtout des sessions allant désormais jusqu'à 12 joueurs.La « Switch 2 Edition » sera accompagnée d'une MAJ gratuite pour tous, et pour le coup chargé en contenu :- Ouverture de l'hôtel à décorer de fond en comble pour accueillir les visiteurs.- Option de réinitialisation pour prendre un nouveau départ.- Stockage cette fois jusqu'à 9000 objets.- (Abonnés NSO) Système d'îles en coopération.- Nouveaux objets décoratifs sous différentes licences Nintendo.- (Abonnés NSO) Pouvoir jouer à des jeux NES directement depuis la console in-game.