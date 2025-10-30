recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Animal Crossing : New Horizons s'offre une ''Switch 2 Edition'' + MAJ gratuite de contenu
Tout comme Mario Party Jamboree et Splatoon 3, l'arrivée surprise d'une « Switch 2 Edition » de Animal Crossing : New Horizons semble montrer que les choses sont loin d'être prêtes pour un épisode purement dédié à la nouvelle console.

De fait le 15 janvier et en dépendant 5€, vous aurait droit à l'intégration du GameChat et de la fonction souris, une upgrade 4K mais aussi et surtout des sessions allant désormais jusqu'à 12 joueurs.

La « Switch 2 Edition » sera accompagnée d'une MAJ gratuite pour tous, et pour le coup chargé en contenu :

- Ouverture de l'hôtel à décorer de fond en comble pour accueillir les visiteurs.
- Option de réinitialisation pour prendre un nouveau départ.
- Stockage cette fois jusqu'à 9000 objets.
- (Abonnés NSO) Système d'îles en coopération.
- Nouveaux objets décoratifs sous différentes licences Nintendo.
- (Abonnés NSO) Pouvoir jouer à des jeux NES directement depuis la console in-game.

3
Qui a aimé ?
pimoody, gameslover, kevinmccallisterrr
publié le 30/10/2025 à 15:01 par Gamekyo
commentaires (26)
tripy73 publié le 30/10/2025 à 15:06
Je reposte mon avis ici que j'ai donné sur l'article de blog : Donc eux aussi s'engouffrent dans la brèche des remasters au rabais, j'achète pas une nouvelle console pour ça et le pire c'est qu'ils font payer la mise à jour qui rajoute uniquement quelques fonctionnalités...

Bref, qu'ils aillent se faire voir avec leurs pratiques commerciales de merde
rocan publié le 30/10/2025 à 15:22
tripy73 Certes, mais les connaissant, on aurait pu s'attendre à 19,99€
nicolasgourry publié le 30/10/2025 à 15:31
rocan il y a plus abusé, donc c'est "correct", même si c'est pas l'idéal.
tripy73 publié le 30/10/2025 à 15:34
rocan : les updates à ce tarif rajoute quand même du contenu plus important, là ça ressemble plus à une mise à jour purement technique qui était gratuite pour d’autres jeux. Après perso le jeu ne m'intéresse pas, mais vouloir gratter 5€ pour ça sur un jeu qui a déjà était vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, c'est du foutage de gueule et de l'arnaque...

Les mecs doivent se dire que les gens vont acheter le jeu SW1 d'occasion et qu'ils vont ainsi pouvoir récupérer un petit billet au passage.
cyr publié le 30/10/2025 à 15:36
tripy73 mise a jour gratuite ou payante si on est abonné nso+?
ducknsexe publié le 30/10/2025 à 15:42
L année 2026 risque d être assez minimaliste en terme de grosse sortie cher nintendo. A moins d un gros Mario 3D.

Bon l année 2025 etait exceptionnelle
MKW
DKB
MP4
temporell publié le 30/10/2025 à 15:43
mdr la maj gratuite propose plus de contenu que le patch S2
roivas publié le 30/10/2025 à 15:49
Qd ils veulent pour les Xeno, qui on qd même plus besoin d'une update que ce jeu :x
wickette publié le 30/10/2025 à 15:49
ducknsexe
On en sait rien de 2026 hormis fire emblem et le spin-off splatoon principalement

On verra au fil des direct, fevrier/mars puis juin normalement
ratchet publié le 30/10/2025 à 15:59
Un achat et GOTY pour link youpiiiiii
ducknsexe publié le 30/10/2025 à 16:02
wickette si splatoon Raiders est un vrai jeu solo il risque de faire forte impression.

2026 on espère de belle surprises. Mais putain des surprises comme animal crossing horizon j'en veux pas je préfère a la limite un remaster de kid icarus Uprising
temporell publié le 30/10/2025 à 16:14
roivas

ouais je trouve clairement irrespectueux de la part de Nintendo envers Monolith surtout vu tout ce qu'il ont apporté à nintendo depuis 15 ans
pimoody publié le 30/10/2025 à 16:20
Ils continuent avec leurs patchs switch 2 payant
(Bon au moins c’est dérisoire, m’enfin…).

Sinon cool la maj de contenues et les améliora pour tous,
nicolasgourry publié le 30/10/2025 à 16:21
temporell ou alors il y a déjà de prévu un nouveau Xenoblade qui arrivera avant un nouveau Zelda ou Mario qui ont eu des mises à niveaux.
kidicarus publié le 30/10/2025 à 16:30
Je trouve que c'est une news positive avec encore un soutien pour la version switch 1 qui disparaîtra des rayons au profit de la version switch 2 qui doit être une cartouche compatible avec la switch 1.
Apres j'aurais préféré que les 5€ soit gratuit, mais bon ça reste raisonnable dans le fond avec les petits apport et ça ne bouleverse pas le planning de la switch 2.
maction publié le 30/10/2025 à 16:49
La honte de faire payer 5 balles pour ça franchement
losz publié le 30/10/2025 à 17:02
C’est toujours cool une mise à jour vers la Switch 2 même payant osef pour 5 euros. Mais ils sont trop lents chez Nintendo je pensais que d’ici la fin de l’année on aurait au moins eu Xenoblade X, mais à coup d'une update chaque 1-2 mois, ce sera pour 2027 avec ces branleurs…
liberty publié le 30/10/2025 à 17:25
Shanks ''Jusqu'a 12 joueurs''. Pas 16
akinen publié le 30/10/2025 à 17:33
losz y’en a jamais eu pour metroid dread et prime. J’a fini par les faire en version normale
gaeon publié le 30/10/2025 à 17:47
Tout ça ne sers qu'à faire en sorte que la Switch 2 paraisse "bien armée" au yeux du grand public. Mario Party, Mario Bros, Kirby, Zelda... C'est aussi pour faire patienter en attendant un vrai nouvel opus.

Mais en soi la console ne manque pas du tout de jeux
kikoo31 publié le 30/10/2025 à 18:02
Mouais ,ils auraient pu rajouter plein d'autres îles a visiter
tripy73 publié le 30/10/2025 à 19:59
cyr : probablement payante sinon ils l'auraient signalé.
chronokami publié le 30/10/2025 à 21:44
Akinen je te rejoins et ça fait chier. J'aurais imaginé des petites updates pour tous les jeux Nintendo majeurs cette année. C'est loupé.. Mais Metroid Dread c'est très dommage.. les Xeno n'en parlons pas
temporell publié le 31/10/2025 à 02:40
maction

en plus c'est visiblement locker à 30FPS, là pour le coup c'est ultra daubé pour un jeu aussi faible techniquement qu'un jeu pokémon
e3ologue publié le 31/10/2025 à 09:25
Cette annonce met surtout fin à cette rumeur que certains ici soutenaient mordicus comme quoi le nouvel opus de la saga sortirai en 2026.

akinen chronokami et encore ça va les Metroid sur Switch sont déjà extrêmement propre contrairement à d'autres jeux qui n'ont en plus pas cette chance.
maction publié le 31/10/2025 à 11:58
temporell Je vois ça comme si tu bloquais les options "ultra" ou "high" en échange de 5 balles sur PC, c'est ridicule comme ils prennent leur commu pour des vaches à lait surtout vu le prix d'entrée pour la Switch 2
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Animal Crossing : New Horizons
18
Ils aiment
Nom : Animal Crossing : New Horizons
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : autre
Multijoueur : oui
Sortie européenne : 20/03/2020
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo