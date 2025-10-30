Animal Crossing : New Horizons s'offre une ''Switch 2 Edition'' + MAJ gratuite de contenu
Tout comme Mario Party Jamboree et Splatoon 3, l'arrivée surprise d'une « Switch 2 Edition » de Animal Crossing : New Horizons semble montrer que les choses sont loin d'être prêtes pour un épisode purement dédié à la nouvelle console.
De fait le 15 janvier et en dépendant 5€, vous aurait droit à l'intégration du GameChat et de la fonction souris, une upgrade 4K mais aussi et surtout des sessions allant désormais jusqu'à 12 joueurs.
La « Switch 2 Edition » sera accompagnée d'une MAJ gratuite pour tous, et pour le coup chargé en contenu :
- Ouverture de l'hôtel à décorer de fond en comble pour accueillir les visiteurs.
- Option de réinitialisation pour prendre un nouveau départ.
- Stockage cette fois jusqu'à 9000 objets.
- (Abonnés NSO) Système d'îles en coopération.
- Nouveaux objets décoratifs sous différentes licences Nintendo.
- (Abonnés NSO) Pouvoir jouer à des jeux NES directement depuis la console in-game.
Bref, qu'ils aillent se faire voir avec leurs pratiques commerciales de merde
Les mecs doivent se dire que les gens vont acheter le jeu SW1 d'occasion et qu'ils vont ainsi pouvoir récupérer un petit billet au passage.
Bon l année 2025 etait exceptionnelle
MKW
DKB
MP4
On en sait rien de 2026 hormis fire emblem et le spin-off splatoon principalement
On verra au fil des direct, fevrier/mars puis juin normalement
2026 on espère de belle surprises. Mais putain des surprises comme animal crossing horizon j'en veux pas je préfère a la limite un remaster de kid icarus Uprising
ouais je trouve clairement irrespectueux de la part de Nintendo envers Monolith surtout vu tout ce qu'il ont apporté à nintendo depuis 15 ans
(Bon au moins c’est dérisoire, m’enfin…).
Sinon cool la maj de contenues et les améliora pour tous,
Apres j'aurais préféré que les 5€ soit gratuit, mais bon ça reste raisonnable dans le fond avec les petits apport et ça ne bouleverse pas le planning de la switch 2.
Mais en soi la console ne manque pas du tout de jeux
en plus c'est visiblement locker à 30FPS, là pour le coup c'est ultra daubé pour un jeu aussi faible techniquement qu'un jeu pokémon
akinen chronokami et encore ça va les Metroid sur Switch sont déjà extrêmement propre contrairement à d'autres jeux qui n'ont en plus pas cette chance.