Battlefield REDSEC : le Battle Royale est disponible

Comme attendu et parallèlement à la Saison 1 de, la version Battle Royale sous le nom deest à présent disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, pour rappel de manière autonome et en format F2P pour correspondre à la concurrence.On ne va pas vous refaire les règles, juste indiquer rapidement que ce sera bien entendu du 100 joueurs sur une unique carte (Fort Lyndon, sur les plages de Californie) et avec deux modes de jeu, l'un classique dans le genre, l'autre opposant 8 équipes de 4 joueurs dans des manches à objectifs de 5 minutes chacune.Le titre est également compatible avec le mode Portal, donc l'équivalent du mode créatif de, pour concevoir vos propres règles et modes de jeu.