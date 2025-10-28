recherche
Battlefield REDSEC : le Battle Royale est disponible
Comme attendu et parallèlement à la Saison 1 de Battlefield 6, la version Battle Royale sous le nom de Battlefield REDSEC est à présent disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, pour rappel de manière autonome et en format F2P pour correspondre à la concurrence.

On ne va pas vous refaire les règles, juste indiquer rapidement que ce sera bien entendu du 100 joueurs sur une unique carte (Fort Lyndon, sur les plages de Californie) et avec deux modes de jeu, l'un classique dans le genre, l'autre opposant 8 équipes de 4 joueurs dans des manches à objectifs de 5 minutes chacune.

Le titre est également compatible avec le mode Portal, donc l'équivalent du mode créatif de Fortnite, pour concevoir vos propres règles et modes de jeu.

publié le 28/10/2025 à 15:41 par Gamekyo
rogeraf publié le 28/10/2025 à 16:51
Youhou, j'espere que ca va pas flopper comme l'horrible Battle Royal de Battlefield 5 que tout le monde a oublié. RIP BR BF5
bennj publié le 28/10/2025 à 17:49
rogeraf Ben déjà là c'est du Free 2 Play ca change complètement la donne par rapport à FireStorm qui était lié à l'achat de BFV.
heracles publié le 28/10/2025 à 19:11
Maj de 89,9 Go et j'ai pas encore la fibre, mais qui arrive bientôt
rogeraf publié le 29/10/2025 à 09:08
bennj oui mais la qualité ? Pas testé encore mais j'ai testé la nouvelle carte qui est pas mal (pr véhicules plutot)
Fiche descriptif
Battlefield 6
Nom : Battlefield 6
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : DICE
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
