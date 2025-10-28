Un an après son annonce, l'action-RPG chinois Loulan : The Cursed Sand se dévoile

Non, tous les jeux chinois ne se ressemblent pas forcément, encore plus quand on change de perspective, et voici donc, un titre annoncé en coup de vent il y a un an dans le cadre du China Hero Project et qui est enfin prêt à se montrer en ce jour avec une première bande-annonce et quelques captures d'écran (eux-mêmes tirés de la BA en fait).De l'action-RPG en vue du dessus, où l'on incarnera un soldat maudit qui va traverser la Route de la Soie pour retrouver sa chère princesse. Pas bien original comme synopsis mais on appréciera le style de ce héros pouvant manier à la fois les pouvoirs squelettiques comme du sable.Pas encore de date, mais toujours prévu sur PC et PlayStation 5.