Avatar - Frontiers of Pandora : trailer de la nouvelle extension en lien avec le film
Faute de pouvoir proposer un nouveau jeu dans les temps, Ubisoft proposera en même temps que le troisième film Avatar (le 19 décembre donc) une extension surprise pour son titre existant, justement pour faire directement lien. En voici un premier trailer en attendant une présentation plus complète le 20 novembre (où l'on connaîtra sûrement le prix).
Si vous n'avez pas suivi, cette remise en avant sera précédée le 5 décembre de la sortie d'une MAJ gratuite apportant l'option pour jouer intégralement à la troisième personne (avec contrôles et animations revues pour l'occasion) ainsi qu'un mode New Game Plus.
En tout cas, le jeu attire déjà plus que les films.
Non?
Je trouve la faune et la flore vraiment réussie, et à chaque fois que c'est montré dans le jeu ou le film, je me dis quand même que c'est cool.
Et après y a le scénario autour des humains et des militaires, qui empile les clichés comme c'est pas possible...
Le jeu, sans aucune présence humaine, ça aurait pu donner un super truc.
marcelpatulacci incompréhensible pour moi aussi
Les deux DLC étaient déjà meilleurs (surtout le deuxième), mais là, ça a l’air d’être un cran au-dessus. Enfin !
Il y a de réelles améliorations dans le gameplay, qui semble s’être enrichi, et cette vue à la troisième personne, très demandée, fait vraiment plaisir !
J’aime tellement cette licence, entre le troisième film à la fin de l’année et ce DLC. Content de faire partie de ceux qui aiment Avatar.
nigel Il aurait été classé "animation" sans présence humaine et justement le fait d'avoir ce "mélange" dynamique a rendu le truc intéressant. Et donc c'est trés beau mais voila, c'est JUSTE beau^^ le film n'a aucune originalité: méchant blanc vient colonisé avec le cliché du chef de l'armée en boss final Sauf que la tu remplace les autochtones par des Schtroumpfs deluxe remaster
ippoyabukiki et encore t'est gentil de l'appeler rasta, moi je l'appel Tarzan version Wish! C'était LE persso a ne surtout pas mettre, son histoire, son apparence de Space Tarzan...oh bordel Obligé il y a un agent de Disney qui c'est glissé dans la prod pour murmuré ce persso grotesque a papy Cameron.
Puis ça va tourner en rond non ? Des grands bonhommes bleus longilignes qui se battent contre des américains ultra armés ?
Il a annoncé qu'il voudrait entre les films Avatar réaliser Ghost of Hiroshima inspiré du livre du même nom, de Charles Pellegrino, sortie prévue en 2027 et ensuite il reprendra Avatar.....
Le jeu lui est beau à mourir, d'une répétitivité Incroyable mais en mode Promenade cela le vaut tellement, les yeux et les oreilles en prennent plein la tronche...et juste pour ces sensations, le jeu le vaut amplement
Je ne suis pas encore arrivé au chapitre ou l'on s'envole...
Il a, selon toi, fait quoi comme daube?
- Piranhas 2
oui ok mais histoire compliquée et il n'aurait meê pas dû être crédité car le réal s'est barré, et les producteur voulait plus payer pour le film).
- Terminator - Culte
- Abyss - Classique
- Aliens - Classique
- Terminator 2 - Culte
- True Lies - Divertissant et dans la moyenne haute des films du genre
- Titanic - Classique
- Aliens of the Deep - Documentaire
- Ghost of the abyss - Documentaire (génial en 3D)
Avatar - révolutionnaire pour l'époque
Avatar 2 - Divertissant, mais claque technique.
Qu'on aime ou pas son cinéma, je peux l'entendre, c'est une histoire de goût et il n'y a pas de débat possible, car ça reste subjectif.
Mais le mec n'a fait aucune "daube" à proprement parlé.
Les mots ont un sens...
Non tu as raison il a plutot des bons films dans sa filmo. Par contre je n'ai jamais vue abyss.
Mais si avatar 1, le seul que j'ai vu, je le classe parmis les daubes nanarnesques au possible. Je l'ai vu au max linder à paris quand il était sorti. je suis sorti de la salle ... j'avais la même sensation qu'après les daltons d'eric et ramzy, inception de nolan ou django de tarantino. "c'est quoi cette merde ?". (oui j'étais tres fan des oeuvres de tarantino avant de tomber sur django que j'ai detesté).
Alors là je voudrai comprendre...
Un résumé de 4-5 arguments fera l'affaire, le debat est ouvert
Alors en gros pour commencer, Tarantino ne demande pas un nouveau rôle à Christopher Walz, il se contente de le déplacer de Inglorious Basterds à Django.
Ensuite la violence. On dit toujours "tarantino c'est ulra violent" mais en réalité non.
Dans reservoir dogs, il y a une simple oreille tranchée et on est loin d'un truc ultra méga gore.
Pulp fiction ? Idem c'est violent mais ça ne montre pas.
Kill bill ? On est sur de l'éxagération dans le grotesque (volontaire, je parle de la scene avec les membres coupés) mais là dans django ? Bah les personnes noires attaquées par les chiens ? Non désolé pas besoin de montrer ça. On peut suggérer, mais on n'est pas dans le grotesque là. Ca m'a réellement dérangé.
Quand Jamies Foxx s'habille seul, qu'il marche avec un son de rap US de Rick ross ? Non désolé. C'est un western, ce n'est pas parce que le mec est noir qu'on doit le résumer à du rap.
C'est limite raciste en fait. Il est noir donc il s'habille en Pimp. Il est noir, donc rap. C'est trop
Puis le pire c'est la scene où tarantinon intervient. On dirait que, comme dans la vraie vie il ne peut pas dire ce mot, il se lache et dit "nigger" le plus de fois possible.
Le film avait été présenté par tarantino comme un hommage inspiré des films de sergio leone. Mais il y a quoi de sergio leone dans le film ? Pas un plan. où sont les gros plans sur les yeux ?
On est tellement loin d'un "le bon, la brute et le truand".
Et idem pour les 8 salopards, c'est pas dingue. Je classe ces films avec jackie brown dans la case des "mouais".
J'ai largement préféré pulp fiction (masterclass, mais je ne révolutionne rien en le disant), rservoir dogs, les deux kill bill, inglorious basterds (qui démontre qu'avec une bonne direction d'acteur, bah les français savent jouer), et once upon a time (qui nécessite de bien connaitre la vraie histoire et ça devient que du kiff).
Voilà, après ce n'est que MON avis et je ne prétend pas détenir la vérité. Mais si tu veux exposer le tiens ou contredire mes arguments, je te lirai avec plaisir tant que c'est pas du "rolala le nul !! t'es neuneu toi".
Christophe Waltz: étant autrichien il va de soi qu'il joue un rôle teuton...même si rien à voir entre le personnage Colonel Hans Landa incarnant à la perfection le sadisme SS et le docteur King Schultz renard opportuniste, donc je ne vois pas vraiment le même type de personnage hormis avoir ce petit accent boche.
Ensuite tu parles de la violence des films Tarantino et si je comprends bien tu dénonces la gratuité déplacée de cette violence dans la scène des chiens.
Je comprends que cela te choque, je l'étais aussi, mais n'a-t-il justement pas voulu choquer le spectateur comme il le fait depuis Reservoir Dogs, qui était considéré ultraviolent pour son temps, ou Pulp Fiction par la suite avec la scène ou Jackson et Travolta récupèrent la valisette, dans le cadre des films grand public,films qui étaient +*- les premiers à depasser ce cap du politiquement correct romancé hollywoodien avec cette touche plus réaliste, plus viscérale, crade, avec cette touche gore B-Movie qui se répète dans la plupart de ses films. le grotesque fait partie de la touche tarantino justement.
donc oui la scèene des chiens est choquante et on se dit qu'il aurait pu dénoncer cette violence raciste sudiste d'autre manière, mais voilà il faut choquer, faire encore plus inattendue et je trouve que cela fonctionne. Mais bon voilà, chacun sa propre sensibilité :-)
Jamie Foxx et le rap vestimentaire..que dire...cela fait pulp moderne, il casse les codes justement avec une touche d'humour stéréotypé insérant un soupçon d'ère moderne humour qui ne semble pas passer chez tout le monde.
Tarantino et son ni**er speech..;que dire...il donne cette image parfaite de l'américain connard raciste qui est pourtant clairement voulu...donc je ne comprends pas ou est le souci.
sans parler des personnages de Samuel Jackson & di Caprio, tous majestueusement écrits et interpretés.
je pense que tes attentes étaient différentes, serait-ce que tu t'es imaginé aller voir un sergio leone moderne au lieu de te farcir un western sauce pulp à la tarantino.
dommage pour les 8 salopards, un huit clos plus lent pourtant si bien écrit mais qui clair n'a pas sa place sur le podium.
ce qui importe c'est de les avoir tous vu
sinon son pote Rodriguez a fait "Planete Terror" un super pulp Bmovie avec Tarantino qui a un rôle bien degoutant, à voir en cette période halloweenesque, si n'est pas encore fait