Avatar - Frontiers of Pandora : trailer de la nouvelle extension en lien avec le film

Faute de pouvoir proposer un nouveau jeu dans les temps, Ubisoft proposera en même temps que le troisième film(le 19 décembre donc) une extension surprise pour son titre existant, justement pour faire directement lien. En voici un premier trailer en attendant une présentation plus complète le 20 novembre (où l'on connaîtra sûrement le prix).Si vous n'avez pas suivi, cette remise en avant sera précédée le 5 décembre de la sortie d'une MAJ gratuite apportant l'option pour jouer intégralement à la troisième personne (avec contrôles et animations revues pour l'occasion) ainsi qu'un mode New Game Plus.