The Outer Worlds 2 : trailer de lancement

Déjà disponible pour les possesseurs de l'édition Premium, et dès ce mercredi pour le reste du peuple (comme les abonnés Game Pass Ultimate/PC),accueille son trailer de lancement.Rien de plus à dire si ce n'est que votre serviteur donnera bientôt son avis, se contentant de dire que c'est indéniablement meilleur que le premier sur tous les aspects, en espérant néanmoins que certains bugs seront corrigés pour le vrai Day One (notamment l'absence de sous-titres durant les cinématiques et les audio-log, fâcheux pour un jeu sans doublage FR).