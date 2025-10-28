recherche
The Outer Worlds 2 : trailer de lancement
Déjà disponible pour les possesseurs de l'édition Premium, et dès ce mercredi pour le reste du peuple (comme les abonnés Game Pass Ultimate/PC), The Outer Worlds 2 accueille son trailer de lancement.

Rien de plus à dire si ce n'est que votre serviteur donnera bientôt son avis, se contentant de dire que c'est indéniablement meilleur que le premier sur tous les aspects, en espérant néanmoins que certains bugs seront corrigés pour le vrai Day One (notamment l'absence de sous-titres durant les cinématiques et les audio-log, fâcheux pour un jeu sans doublage FR).

publié le 28/10/2025 à 07:26 par Gamekyo
mattewlogan publié le 28/10/2025 à 07:48
Bonne chance à lui, mais c’est vrai qu’avec en ce moment Battlefield six et arc Riders, même si c’est pas le même style, il y a déjà beaucoup de communauté active et les premiers retours sont pas extrêmement élogieux
zekk publié le 28/10/2025 à 08:36
Vivement

mattewlogan Tu rigoles ? la grande majorité des retours sont très bon et présente un jeu bien meilleur que le premier et pas mal n'hésite pas à faire la comparaison avec New Vegas...
Fiche descriptif
The Outer Worlds 2
1
Ils aiment
Nom : The Outer Worlds 2
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
