recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Dragon Ball Xenoverse 2 : en route vers le final ?
En ce jour du 28 octobre, Dragon Ball Xenoverse 2 a fêté ses 9 ans de carrière, et aux yeux des fans qui suivent le scénario (car il y en a un), tout porte apparemment à croire que l'on se dirige enfin vers le grand final, avec comme vous pouvez le voir ci-dessous l'arrivée de Golden Freezer version « Black mais pas trop » qui compte détruire le Hub et ouvrir une nouvelle ère.

Cette nouvelle refonte du principal vilain sera jouable, de même que la version Super de Broly, avec comme d'habitude une poignée de quêtes (1 Extra, 3 Parallèles). Cet avant-dernier chapitre sera à découvrir dès jeudi.

Coïncidence (ou rien à voir), Bandai Namco compte annoncer un nouveau jeu Dragon Ball en janvier.

2
Qui a aimé ?
kisukesan, idd
publié le 28/10/2025 à 16:01 par Gamekyo
commentaires (7)
coconutsu publié le 28/10/2025 à 17:54
Bah oui le jeu de janvier sera Xeno 3 et ça sera pas une surprise vue qu'il a été annoncé depuis longtemps et qu'ils ont dit qu'il cohabiterait avec Sparking Zero.

J'ai pas pris Sparking Zero mais je prendrai Xeno 3 sans aucun doute.
wickette publié le 28/10/2025 à 18:56
Xenoverse 1 et 2 ont été très rentables, la question ne se pose même pas qu'un 3 arrive.

Le fait de recevoir du contenu toujours après autant de temps, personne ne le ferai si c'était pas un minimum rentable
mck publié le 28/10/2025 à 20:47
Je pourrai être tenté par un 3... mais le fait de savoir qu'il va sortir en kit, avec potentiellement 9 ans de contenu payant derrière ça me refroidi complètement.
thelastone publié le 28/10/2025 à 21:14
Ça se voit qu'ils n'ont pas les droits ça joue avec les couleurs
keiku publié le 28/10/2025 à 21:23
je pensais le prendre en version complète, mais au final ca a pris tellement de temps que je ferais l'impasse sur celui ci comme les suivants
sadagast publié le 29/10/2025 à 02:45
Peut-être que l'événement de destruction du Hub va conduire à soft-reboot Xenoverse et que le Chapitre 4, c'est-à-dire le dernier va sûrement conduire à la continuité de cet événement pour ensuite faire une transition avec ce soft-reboot et donc, Xenoverse 3.

Quand aux possibilités que cet hypothétique Jeu peut avoir, ils vont sûrement mettre le meilleur de ce qui a été fait dans Xenoverse et Xenoverse 2, ajouter de nouvelles races comme les Glinds/Shinjins, les Androïdes et les Démons et intégrer peut-être les Sagas de Dragon Ball Heroes et de Dragon Ball Super Divers et de se rapprocher un peu plus de ce qui était prévu avec Dragon Ball Online.
dormir13hparjour publié le 29/10/2025 à 19:41
Payant ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Ball Xenoverse 2
29
Ils aiment
Nom : Dragon Ball Xenoverse 2
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Dimps
Genre : combat
Multijoueur : oui
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo