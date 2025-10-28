Dragon Ball Xenoverse 2 : en route vers le final ?
En ce jour du 28 octobre, Dragon Ball Xenoverse 2 a fêté ses 9 ans de carrière, et aux yeux des fans qui suivent le scénario (car il y en a un), tout porte apparemment à croire que l'on se dirige enfin vers le grand final, avec comme vous pouvez le voir ci-dessous l'arrivée de Golden Freezer version « Black mais pas trop » qui compte détruire le Hub et ouvrir une nouvelle ère.
Cette nouvelle refonte du principal vilain sera jouable, de même que la version Super de Broly, avec comme d'habitude une poignée de quêtes (1 Extra, 3 Parallèles). Cet avant-dernier chapitre sera à découvrir dès jeudi.
Coïncidence (ou rien à voir), Bandai Namco compte annoncer un nouveau jeu Dragon Ball en janvier.
J'ai pas pris Sparking Zero mais je prendrai Xeno 3 sans aucun doute.
Le fait de recevoir du contenu toujours après autant de temps, personne ne le ferai si c'était pas un minimum rentable
Quand aux possibilités que cet hypothétique Jeu peut avoir, ils vont sûrement mettre le meilleur de ce qui a été fait dans Xenoverse et Xenoverse 2, ajouter de nouvelles races comme les Glinds/Shinjins, les Androïdes et les Démons et intégrer peut-être les Sagas de Dragon Ball Heroes et de Dragon Ball Super Divers et de se rapprocher un peu plus de ce qui était prévu avec Dragon Ball Online.