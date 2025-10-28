Dragon Ball Xenoverse 2 : en route vers le final ?

En ce jour du 28 octobre,a fêté ses 9 ans de carrière, et aux yeux des fans qui suivent le scénario (car il y en a un), tout porte apparemment à croire que l'on se dirige enfin vers le grand final, avec comme vous pouvez le voir ci-dessous l'arrivée de Golden Freezer version « Black mais pas trop » qui compte détruire le Hub et ouvrir une nouvelle ère.Cette nouvelle refonte du principal vilain sera jouable, de même que la version Super de Broly, avec comme d'habitude une poignée de quêtes (1 Extra, 3 Parallèles). Cet avant-dernier chapitre sera à découvrir dès jeudi.Coïncidence (ou rien à voir), Bandai Namco compte annoncer un nouveau jeuen janvier.