Resident Evil Requiem : RDV, éditions spéciales, compilation Switch 2 et confirmation d'un certain leak
Resident Evil Requiem est prêt à passer la seconde sur sa communication et Capcom commence à dérouler les plans annexes de lancement avec éditions spéciales et accessoires, sur lesquels se rajoutent un rendez-vous et un potentiel leak validant ce qui reste un secret de polichinelle.

Voici donc.

- Skin Grace version Apocalypse quelle que soit l'édition précommandée.
- Standard Edition à 79,99€ sur tous les supports.
- Deluxe Edition à 89,99€ avec 5 costumes (*), filtres, skins d'armes et deux documents.
- Compilation des épisodes 7, 8 et 9 sur Switch 2 à seulement 99,99€.
- Manette Pro Switch 2 pour le lancement + Amiibo pour l'été 2026.
- Futur collaboration avec Fortnite.

Mais aussi :

- Grosse présentation prévue début 2026 (heureusement).
- (*) Le PS Store polonais a révélé qu'un des costumes était… pour Léon (quelle surprise !).

publié le 30/10/2025 à 07:57 par Gamekyo
mattewlogan publié le 30/10/2025 à 08:11
Le pack à 99 balles est vraiment sympa franchement pour ceux qui les ont pas fait les autres
shanks publié le 30/10/2025 à 08:13
mattewlogan
c'est vrai que malgré les Key Card, ça fait 10 balles pour le 7 comme le 8, et en édition GOLD à chaque fois.

Surprenant de générosité pour le coup.
midomashakil publié le 30/10/2025 à 08:26
y'avais pas un leak d'un démo début automne !!!
edgar publié le 30/10/2025 à 08:35
mattewlogan shanks Pareil, je suis vraiment surpris du prix.

D’autant plus que ça tourne relativement bien, même le 9.

Je crois que je vais me laisser tenter par cette compilation.
jp67110 publié le 30/10/2025 à 09:24
Le prix est étonnant de la part de Capcom.
J'espère voir arriver des prix plus accessibles pour les sd express 1to. c'est un gros frein pour moi pour le moment.
kidicarus publié le 30/10/2025 à 09:38
99€ pour les 3 jeux, c'est un Vrai cadeau juste avant que je parte en vacances.
drybowser publié le 30/10/2025 à 09:53
Putain la compile a 99 balles c'est ouf !! Je me l'a prend direct celle là
sasquatsch publié le 30/10/2025 à 09:55
Costume pour Léon....
Merde je me suis fait spoiler...je faisais le sourd simplet mais là c'est inévitable.
Bin mnt je debranche tout, je ne veux plus rien savoir sur ce jeu jusqu'à a sa sortie...
Ca va etre difficile d résister...
Je crois que vais me prendre les dlc de ada dans le remake du 4 et celui du 8 pour avoir ma dose de RE jusque là
ippoyabukiki publié le 30/10/2025 à 10:10
J'ai fait le 7 et le 8, bah franchement je trouve pas ça fou.
Si ces jeux n'avaient pas eu le titre de la licence resident evil, je pense qu'ils auraient pu passer plutot inaperçus.
Ou au contraire etre apprécié différemment.
Mais quand on fait residnet evil 2,3 et 4 remake et qu'on arrive sur le 7 et le 8 ... non ça va pas du tout.
maction publié le 30/10/2025 à 10:11
sasquatsch Il y a de fortes chances que ça soit un fake leak fait avec l'inspecteur d'élement sur web.
En tout cas sur reddit le gars qui avait "leak" l'info a supprimé son compte et plusieurs personnes était présente au moment de l'ouverture des précos et il n'y avait aucune mention de ce dit costume.
Donc très probablement un gros troll.
ippoyabukiki publié le 30/10/2025 à 10:11
sinon bravo à ceux qui font le site. On a des images, quand on clique dessus, une pub s'incruste et si on ferme cette pub : bah on ferme l'image. Non vraiment, bravo les mecs !
marchand2sable publié le 30/10/2025 à 10:11
- Futur collaboration avec Fortnite. Youpi

sasquatsch

En même temps il y a sa voix dans le premier trailer (l'IA confirme) et retour au RPD, même sans Duskgolem quelqu'un qui dit que Leon sera présent prend 0 risques. C'était sûr.
sasquatsch publié le 30/10/2025 à 10:21
maction marchand2sable ce sera le far west niveau com et spéculations, tout est bon pour faire parler du jeu .
Perso je peux me passer de cet héros du siècle passé.
Par contre un skin papy leon en chaise roulante avec rocketlauncher je veux bien
icebergbrulant publié le 30/10/2025 à 10:28
ippoyabukiki
Sois un peu + indulgent avec le site, ce dernier était bien pire il y a encore quelques semaines

Le 7 est excellent, surtout toute la 1ère partie dans la maison mais il est vrai que dès ça commence â être + action, on perd un peu l’ambiance horreur du 7 ainsi que dans le 8 malheureusement
marchand2sable publié le 30/10/2025 à 10:30
sasquatsch

Oui ils sont chiants avec le spam Chris et Léon.
pcsw2 publié le 30/10/2025 à 10:43
Il faut que je refasses les 7et 8
ippoyabukiki publié le 30/10/2025 à 11:31
icebergbrulant moi je n'ai pas aimé le personnage principal et surtout tout ce qui concerne les "méchants". Alors oui c'est "flippant" mais gonflant selon moi. Après ça reste mes gouts.
tokito publié le 30/10/2025 à 14:07
Vu le design de l'héroïne, on comprend que ce n'est pas développé par des Américains...
adamjensen publié le 30/10/2025 à 14:48
D'ailleurs, Capcom viens aussi de dévoiler les config pour PC :

https://store.steampowered.com/app/3764200/Resident_Evil_Requiem/
roivas publié le 30/10/2025 à 15:43
Key Card du coup, non dommage :/
