Resident Evil Requiem : RDV, éditions spéciales, compilation Switch 2 et confirmation d'un certain leak
Resident Evil Requiem est prêt à passer la seconde sur sa communication et Capcom commence à dérouler les plans annexes de lancement avec éditions spéciales et accessoires, sur lesquels se rajoutent un rendez-vous et un potentiel leak validant ce qui reste un secret de polichinelle.
Voici donc.
- Skin Grace version Apocalypse quelle que soit l'édition précommandée.
- Standard Edition à 79,99€ sur tous les supports.
- Deluxe Edition à 89,99€ avec 5 costumes (*), filtres, skins d'armes et deux documents.
- Compilation des épisodes 7, 8 et 9 sur Switch 2 à seulement 99,99€.
- Manette Pro Switch 2 pour le lancement + Amiibo pour l'été 2026.
- Futur collaboration avec Fortnite.
Mais aussi :
- Grosse présentation prévue début 2026 (heureusement).
- (*) Le PS Store polonais a révélé qu'un des costumes était… pour Léon (quelle surprise !).
c'est vrai que malgré les Key Card, ça fait 10 balles pour le 7 comme le 8, et en édition GOLD à chaque fois.
Surprenant de générosité pour le coup.
D’autant plus que ça tourne relativement bien, même le 9.
Je crois que je vais me laisser tenter par cette compilation.
J'espère voir arriver des prix plus accessibles pour les sd express 1to. c'est un gros frein pour moi pour le moment.
Merde je me suis fait spoiler...je faisais le sourd simplet mais là c'est inévitable.
Bin mnt je debranche tout, je ne veux plus rien savoir sur ce jeu jusqu'à a sa sortie...
Ca va etre difficile d résister...
Je crois que vais me prendre les dlc de ada dans le remake du 4 et celui du 8 pour avoir ma dose de RE jusque là
Si ces jeux n'avaient pas eu le titre de la licence resident evil, je pense qu'ils auraient pu passer plutot inaperçus.
Ou au contraire etre apprécié différemment.
Mais quand on fait residnet evil 2,3 et 4 remake et qu'on arrive sur le 7 et le 8 ... non ça va pas du tout.
En tout cas sur reddit le gars qui avait "leak" l'info a supprimé son compte et plusieurs personnes était présente au moment de l'ouverture des précos et il n'y avait aucune mention de ce dit costume.
Donc très probablement un gros troll.
sasquatsch
En même temps il y a sa voix dans le premier trailer (l'IA confirme) et retour au RPD, même sans Duskgolem quelqu'un qui dit que Leon sera présent prend 0 risques. C'était sûr.
Perso je peux me passer de cet héros du siècle passé.
Par contre un skin papy leon en chaise roulante avec rocketlauncher je veux bien
Sois un peu + indulgent avec le site, ce dernier était bien pire il y a encore quelques semaines
Le 7 est excellent, surtout toute la 1ère partie dans la maison mais il est vrai que dès ça commence â être + action, on perd un peu l’ambiance horreur du 7 ainsi que dans le 8 malheureusement
Oui ils sont chiants avec le spam Chris et Léon.
https://store.steampowered.com/app/3764200/Resident_Evil_Requiem/