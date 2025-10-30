recherche
Crimson Desert : nouvelle présentation de gameplay
C'est de nouveau IGN qui a la primeur de nous offrir du gameplay frais pour Crimson Desert au travers d'une large vidéo de présentation pour faire un point sur les mécaniques entre exploration (même à dos de gros ours), combats à foison jusque dans les arènes, mais également quelques micro-énigmes presque aujourd'hui de routine (bien que certains OW semble s'en délaisser dernièrement).

Crimson Desert sortira le 19 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

publié le 30/10/2025 à 14:33
commentaires
vyse publié le 30/10/2025 à 14:40
Deboite
marcelpatulacci publié le 30/10/2025 à 14:48
vyse rhooo....
mattewlogan publié le 30/10/2025 à 15:01
Hype au max, j’espère pas être déçu
altendorf publié le 30/10/2025 à 16:06
Toujours pas convaincu pour l'instant, faudra vraiment voir manette en main. Ils le vendent trop comme une sorte de The Witcher et je sens qu'il va y avoir des déçus.
shambala93 publié le 30/10/2025 à 17:55
altendorf
En aucun cas ils le vendent comme tel.
tokito publié le 30/10/2025 à 18:32
J'espère que la dimension rpg & exploration sera à la hauteur
ouken publié le 30/10/2025 à 18:49
mouais plus j'en voie plus je passe mon tour
ravyxxs publié le 30/10/2025 à 19:26
Ce jeu ça va être un gros focus de 80% de gameplay type BTA,5% de level design hors open world, 5% de lore et 10% de scénario. En gros, jamais montrer ou approcher et vendu comme tel.

Autrement dit, une bonne chaude merde fumante !!

Préparez-vous !!
link49 publié le 30/10/2025 à 19:32
Top, trop hâte.
tynokarts publié le 30/10/2025 à 21:00
Est-ce que ça tourne vraiment sur Ps 5 parce que ça me parait trop beau
romgamer6859 publié le 30/10/2025 à 21:47
ça fait un peu fourre tout mais à voir
mrvince publié le 31/10/2025 à 08:15
Des moments ou ça donne envie, d'autre ou ça fait vraiment fourre tout. Tout réussir me parait compliqué... En plus de ça il est plutot beau. On se demande ou est le vice caché.
connavaro publié le 31/10/2025 à 13:34
Le trop est l’ennemi du bien, j’étais très intéressé par ce jeu dans ses premières présentations, quand ça nous montrait un monde médiéval simple, la ils ont rajouté des mechas, des machines, des portails dimensionnels, je suis même sur qu’ils ont foutu des phases de fps, ils essaient de plaire à un maximum de monde au détriment de la cohérence de leur univers, j’imagine pas la gueule du scénario de golmon pour faire coller tout ça
shambala93 publié le 31/10/2025 à 22:47
Tu sens que la plupart des zozos dans les commentaires n’ont jamais joué et ne connaissent pas BDO.
