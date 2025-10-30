Crimson Desert : nouvelle présentation de gameplay
C'est de nouveau IGN qui a la primeur de nous offrir du gameplay frais pour Crimson Desert au travers d'une large vidéo de présentation pour faire un point sur les mécaniques entre exploration (même à dos de gros ours), combats à foison jusque dans les arènes, mais également quelques micro-énigmes presque aujourd'hui de routine (bien que certains OW semble s'en délaisser dernièrement).
Crimson Desert sortira le 19 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
En aucun cas ils le vendent comme tel.
Autrement dit, une bonne chaude merde fumante !!
Préparez-vous !!