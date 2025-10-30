Metal Gear Solid Delta : le mode Fox Hunt disponible
C'est pour terminer doucement ce mois d'octobre que Konami publie aujourd'hui même le mode Fox Hunt (donc multijoueur) de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, nouvelle version de cette expérience PVP en 6V6 sous 4 modes, dont les principales fonctionnalités seront la nouvelle tenue de camouflage et une sorte de 6e sens sous endurance et à effet double : vous pourrez repérer facilement munitions et joueurs avec, mais son activation met en alerte les ennemis proches.
Un multijoueur d’un autre temps
Le MGO de MGS4 était super fun. La communauté était trop cool, c'était drole. Et c'était suffisant. Après peut etre que le public va décider que ce genre d'expérience n'est plus de notre temps.
Le mode performance semble avoir été rajouté à l'arrache, ça tient pas du tout le 60fps, vraiment Konami, ce sont des glandus . . .