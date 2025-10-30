recherche
Metal Gear Solid Delta : le mode Fox Hunt disponible
C'est pour terminer doucement ce mois d'octobre que Konami publie aujourd'hui même le mode Fox Hunt (donc multijoueur) de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, nouvelle version de cette expérience PVP en 6V6 sous 4 modes, dont les principales fonctionnalités seront la nouvelle tenue de camouflage et une sorte de 6e sens sous endurance et à effet double : vous pourrez repérer facilement munitions et joueurs avec, mais son activation met en alerte les ennemis proches.

En voici la bande-annonce de lancement.

publié le 30/10/2025 à 07:05 par Gamekyo
commentaires (7)
icebergbrulant publié le 30/10/2025 à 10:04
Ça a l’air tellement pataud
Un multijoueur d’un autre temps
destati publié le 30/10/2025 à 12:46
icebergbrulant Disons que Fox'y faire.
icebergbrulant publié le 30/10/2025 à 12:56
destati
marchand2sable publié le 30/10/2025 à 17:36
Aya icebergbrulant battu en vanne
icebergbrulant publié le 30/10/2025 à 17:40
maxx publié le 31/10/2025 à 08:34
icebergbrulant Franchement c'est peut etre pas plus mal. A voir ce que ça donne vraiment mais j'en demande moi des multijoueur simples, funs, sans pass de combat, sans du live service a gogo avec le besoin des développeurs de nourrir en contenu non stop avec des saisons et tout.
Le MGO de MGS4 était super fun. La communauté était trop cool, c'était drole. Et c'était suffisant. Après peut etre que le public va décider que ce genre d'expérience n'est plus de notre temps.
mercure7 publié le 31/10/2025 à 17:25
Et leur patch PS5 pro est, comme prévu, une vaste blague.

Le mode performance semble avoir été rajouté à l'arrache, ça tient pas du tout le 60fps, vraiment Konami, ce sont des glandus . . .
