recherche
News / Blogs
Encore inachevé, STALKER 2 quitte le Game Pass
C'est une problématique dont on parle peu et qui a pourtant son importance : celle de proposer des expériences non finies (parfois clairement accès anticipé, d'autres fois sans l'avouer) sur des services à abonnement dont le départ est acté à l'avance avant même que les concernés ne puissent goûter à l'expérience achevée.

Et ce sera donc le cas pour STALKER 2 qui environ un an après sa sortie initiale va quitter le Game Pass ce 15 novembre. Le jeu s'est certes drastiquement amélioré depuis ses débuts, encore il y a 6 semaines avec la MAJ 1.6, mais pour ceux qui ne souhaitent pas lâcher un billet supplémentaire, ce départ ne leur permettra pas de découvrir les prochaines améliorations dont des surprises concernant la météo, l'ajout de missions pour les alliés en place et l'arrivée de nouveaux, la difficulté ultime, le mode d'affichage dit immersif ou encore tout simplement le multijoueur qui n'arrivera qu'en 2026.

N'oublions pas en outre qu'une version PS5 arrivera ce 20 novembre.

0
Qui a aimé ?
publié le 03/11/2025 à 08:07 par Gamekyo
commentaires (32)
sasquatsch publié le 03/11/2025 à 08:26
J'ai lâché une quarantaine de billets à sa sortie et il est tj encore sous blister...je crois qu'il serait temps de le déballer ou serait ce mieux d'attendre encore?!
gamjys publié le 03/11/2025 à 08:26
Je ne suis pas surpris. Le timing du Game Pass est vraiment mauvaisà chaque fois. Le jeu sort sur PS5, donc Xbox va encore perdre une chance, surtout avec une meilleure version chez la concurrence. C’est dommage.
patrickleclairvoyant publié le 03/11/2025 à 08:36
J’attendais novembre et la mise à jour du moteur graphique pour le faire sur le game pass et comme par hasard il part. Je vais attendre de le faire en ultra qualité sur la prochaine gen.
sasquatsch Attends le 20 pour la mise à jour du moteur
jacquescechirac publié le 03/11/2025 à 08:50
Mais du coup j'ai une question concernant ce type d'abonnement..
Si je suis abonné gp, qu'un jeu part demain mais que je le dl aujourd'hui, j'aurais la possibilité d'y jouer jusqu'à que je le desinstalle? ou jpourrais plus le lancer demain?
zanpa publié le 03/11/2025 à 08:51
jacquescechirac finito
oreillesal publié le 03/11/2025 à 08:52
jacquescechirac normalement, tant qu'il est installé tu peux y accéder.
jacquescechirac publié le 03/11/2025 à 08:56
zanpa oreillesal du coup qui a raison?
rogeraf publié le 03/11/2025 à 08:57
oreillesal jacquescechirac
Impossible, les jeux sortis du GP ne sont plus jouables une fois sorti, tu as un message d erreur disant de vérifier la licence, tu dois l'avoir acheter pour y rejouer.
oreillesal publié le 03/11/2025 à 09:33
rogeraf En effet je me suis trompé, les jeux installés ne sont plus accessibles non plus.

La douille.
rogeraf publié le 03/11/2025 à 09:41
oreillesal normal, tu les a pas a vie
sasquatsch publié le 03/11/2025 à 10:06
patrickleclairvoyant okok, ca me donnera le temps de finir SH2 remake et RE4 separate ways...
Je n'achèterai plus de jeux cette année...hormis sonic racing pour l'arbre et éventuellement metroid sur la N1...je dois résister...trop de copies sous blisters...et puis les gamins eux se défoulent sur roblox et Fortnite + la centaine d'autres jeux. Fortnite Springfield simpsons..je dois dire quils ont fait fort là ...
Okok hors sujet là
zoske publié le 03/11/2025 à 10:20
Je vais essayer de finir d'ici là! Sinon adieu ma parti de 30h
zboubi480 publié le 03/11/2025 à 11:01
Ne pas oublier dans quelles conditions ce jeu a été conçu....sans Microsoft, jamais il ne serait jamais sorti !
sasquatsch publié le 03/11/2025 à 11:37
zboubi480 oui, tres intéressant le documentaire https://youtu.be/Fg620kmD6Dc?si=IBezhvug9DlTQ43d />
Ce qui metonne seulement 400k vues...
rasalgul publié le 03/11/2025 à 12:18
C'est la faute au gamepass et à Poutine
bourru publié le 03/11/2025 à 12:41
rasalgul Joli !
kinectical publié le 03/11/2025 à 12:57
jacquescechirac Zanpa a raison et oreillesal dit de la merde
osiris67 publié le 03/11/2025 à 13:27
Quelle gêne de merde mais tellement mérité pour les gens qui paie pour ces services frauduleux.
cyr publié le 03/11/2025 à 14:20
jacquescechirac non, tu peut plus. Il y a un petit triangle en bas a droite de l'icône.....

Par contre je l'ai jamais relancer......j'ai pas accroché. Et même si il y a eu des mises a jour, je sais pas, quand tu sort un jeux, tu vérifie un minimum au lieu de venir le patcher comme cyberpunk et autre
rasalgul publié le 03/11/2025 à 14:50
osiris67 ma gêne frauduleuse te fait pipi dessus
osiris67 publié le 03/11/2025 à 15:12
rasalgul Ca reste toujours mieux que se faire littéralement chier dessus, alors j accepte
rasalgul publié le 03/11/2025 à 15:34
osiris67 je suis abonné GP depuis son lancement donc c'est tout comme
hebuspsa publié le 03/11/2025 à 15:40
Ben curieux….des ingénieurs de GK m’avais insulté lorsque je disais que ce jeux n’a pas de hype et est plutôt moyen.
Perso j’y ai jouer….et c une brave merde.
Alors que certain fan de MS annonçaient le GotY
osiris67 publié le 03/11/2025 à 15:50
rasalgul Si ca peut te rassurer je suis joueur Sony et j admet volontiers m etre fait pisser dessus par Sony sur ps5 sans vergone tout le long de la gene. :good
rasalgul publié le 03/11/2025 à 16:04
osiris67 Merci pour ta bienveillance soudaine ! Mais je n'ai aucunement besoin d'être rassuré juste je me soulage comme le fraudeur que je suis
ravyxxs publié le 03/11/2025 à 16:37
hebuspsa En tant que GROS fan de la licence, ce jeu est une déception, il sera meilleur en 2.0 si les devs en arrivent là, tout simplement. Je veux bien que la guerre en Ukraine a affecté énormément le studio, mais rien ne les as poussé à continuer le jeu dans un tel état, on aurait patienter sans soucis en fait...
sabelette publié le 03/11/2025 à 16:48
Je l'ai commencé il y a deux semaines sur Series X et malheureusement il est encore dans un état lamentable.

Il a même réussi à faire crasher ma console ET ma télé en même temps. Une première.

Dommage, l'ambiance et l'immersion sont une réussite absolue (on ne peut pas en dire autant de l'histoire et de la narration par contre........une purge).

Ceux qui attendent : continuez d'attendre.
oreillesal publié le 03/11/2025 à 17:00
kinectical je dit de la merde et dans le même temps je ne reconduit pas mon abonnement
Le seul attrait de cette marque, ils l'ont tué avec une communication bancale et une hausse de prix successives.
xhander publié le 03/11/2025 à 17:01
jacquescechirac Que ce soit chez XBox ou PS, dès que les jeux disparaissent de leur catalogue par abonnement, tu ne peux plus y jouer même si s'est installé sur ta console.

Par contre, les trois ou quatre jeux mensuels "offerts" chaque mois côté Sony sont toujours jouables tant qu'ils restent installés sur ta console.
akinen publié le 03/11/2025 à 17:24
Ben si t’aimes le jeu, tu l’achète et donc soutient les développeurs. Si t’aimes pas, tu t’en fiches et il quitte l’abonnement.
osiris67 publié le 03/11/2025 à 19:20
rasalgul Si tu fraude c est ton probleme, t es donc pas la cible de mon poste initiale. Moi j ai de la compassion pour ceux qui paye ce service frauduleux.
rasalgul publié le 05/11/2025 à 12:47
osiris67 je continue à boire de l'eau de mon côté
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
S.T.A.L.K.E.R. 2
7
Ils aiment
Nom : S.T.A.L.K.E.R. 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : GSC Game World
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo