Encore inachevé, STALKER 2 quitte le Game Pass

C'est une problématique dont on parle peu et qui a pourtant son importance : celle de proposer des expériences non finies (parfois clairement accès anticipé, d'autres fois sans l'avouer) sur des services à abonnement dont le départ est acté à l'avance avant même que les concernés ne puissent goûter à l'expérience achevée.Et ce sera donc le cas pourqui environ un an après sa sortie initiale va quitter le Game Pass ce 15 novembre. Le jeu s'est certes drastiquement amélioré depuis ses débuts, encore il y a 6 semaines avec la MAJ 1.6, mais pour ceux qui ne souhaitent pas lâcher un billet supplémentaire, ce départ ne leur permettra pas de découvrir les prochaines améliorations dont des surprises concernant la météo, l'ajout de missions pour les alliés en place et l'arrivée de nouveaux, la difficulté ultime, le mode d'affichage dit immersif ou encore tout simplement le multijoueur qui n'arrivera qu'en 2026.N'oublions pas en outre qu'une version PS5 arrivera ce 20 novembre.