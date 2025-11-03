Encore inachevé, STALKER 2 quitte le Game Pass

C'est une problématique dont on parle peu et qui a pourtant son importance : celle de proposer des expériences non finies (parfois clairement accès anticipé, d'autres fois sans l'avouer) sur des services à abonnement dont le départ est acté à l'avance avant même que les concernés ne puissent goûter à l'expérience achevée.
Et ce sera donc le cas pour STALKER 2 qui environ un an après sa sortie initiale va quitter le Game Pass ce 15 novembre. Le jeu s'est certes drastiquement amélioré depuis ses débuts, encore il y a 6 semaines avec la MAJ 1.6, mais pour ceux qui ne souhaitent pas lâcher un billet supplémentaire, ce départ ne leur permettra pas de découvrir les prochaines améliorations dont des surprises concernant la météo, l'ajout de missions pour les alliés en place et l'arrivée de nouveaux, la difficulté ultime, le mode d'affichage dit immersif ou encore tout simplement le multijoueur qui n'arrivera qu'en 2026.
N'oublions pas en outre qu'une version PS5 arrivera ce 20 novembre.
sasquatsch Attends le 20 pour la mise à jour du moteur
Si je suis abonné gp, qu'un jeu part demain mais que je le dl aujourd'hui, j'aurais la possibilité d'y jouer jusqu'à que je le desinstalle? ou jpourrais plus le lancer demain?
Impossible, les jeux sortis du GP ne sont plus jouables une fois sorti, tu as un message d erreur disant de vérifier la licence, tu dois l'avoir acheter pour y rejouer.
La douille.
Je n'achèterai plus de jeux cette année...hormis sonic racing pour l'arbre et éventuellement metroid sur la N1...je dois résister...trop de copies sous blisters...et puis les gamins eux se défoulent sur roblox et Fortnite + la centaine d'autres jeux. Fortnite Springfield simpsons..je dois dire quils ont fait fort là ...
Okok hors sujet là
Ce qui metonne seulement 400k vues...
Par contre je l'ai jamais relancer......j'ai pas accroché. Et même si il y a eu des mises a jour, je sais pas, quand tu sort un jeux, tu vérifie un minimum au lieu de venir le patcher comme cyberpunk et autre
Perso j’y ai jouer….et c une brave merde.
Alors que certain fan de MS annonçaient le GotY
Il a même réussi à faire crasher ma console ET ma télé en même temps. Une première.
Dommage, l'ambiance et l'immersion sont une réussite absolue (on ne peut pas en dire autant de l'histoire et de la narration par contre........une purge).
Ceux qui attendent : continuez d'attendre.
Le seul attrait de cette marque, ils l'ont tué avec une communication bancale et une hausse de prix successives.
Par contre, les trois ou quatre jeux mensuels "offerts" chaque mois côté Sony sont toujours jouables tant qu'ils restent installés sur ta console.