Fatal Fury COTW : la présentation de Chun-Li

Pas encore de date précise pour l'arrivée de Chun-Li dans(« cet hiver ») mais tout de même un premier aperçu avec une bande-annonce et quelques visuels où la combattante principale demontre ses arguments de poids. Comme à chaque fois, le personnage bénéficiera de sa session Arcade ainsi que quelques chapitres en mode Histoire.Le Pass s'achèvera quelque part en 2026 avec Mr. Big.