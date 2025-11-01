recherche
Fatal Fury COTW : la présentation de Chun-Li
Pas encore de date précise pour l'arrivée de Chun-Li dans Fatal Fury : City of the Wolves (« cet hiver ») mais tout de même un premier aperçu avec une bande-annonce et quelques visuels où la combattante principale de Street Fighter montre ses arguments de poids. Comme à chaque fois, le personnage bénéficiera de sa session Arcade ainsi que quelques chapitres en mode Histoire.

Le Pass s'achèvera quelque part en 2026 avec Mr. Big.

publié le 01/11/2025 à 11:39 par Gamekyo
mercure7 publié le 01/11/2025 à 12:49
J'adore vraiment ce jeu, mais va falloir embaucher un mec pour faire de vrais trailers, et bordel, c'est quoi ce Kikosho dégueulasse à la fin sa Hidden Gear ? Aucun impact, on dirait qu'il touche rien . . .

Après pour le reste, elle a l'air cool à jouer, et le perso en mode classique est assez réussi je trouve (la pose au lancement de la Hidden Gear est classe) + l'intro iconique est bien là !

bladagun publié le 01/11/2025 à 13:18
Le coup de nichons VS nichons était nécessaire ?
Fiche descriptif
Fatal Fury : City of the Wolves
Nom : Fatal Fury : City of the Wolves
Support : PC
Editeur : SNK Corporation
Développeur : SNK Playmore
Genre : combat
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
