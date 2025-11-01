Fatal Fury COTW : la présentation de Chun-Li

Pas encore de date précise pour l'arrivée de Chun-Li dans Fatal Fury : City of the Wolves (« cet hiver ») mais tout de même un premier aperçu avec une bande-annonce et quelques visuels où la combattante principale de Street Fighter montre ses arguments de poids. Comme à chaque fois, le personnage bénéficiera de sa session Arcade ainsi que quelques chapitres en mode Histoire.
Le Pass s'achèvera quelque part en 2026 avec Mr. Big.
Après pour le reste, elle a l'air cool à jouer, et le perso en mode classique est assez réussi je trouve (la pose au lancement de la Hidden Gear est classe) + l'intro iconique est bien là !
