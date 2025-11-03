Dan Houser revient sur l'annulation de Agent et l'absence de GTA hors USA
Dans une interview tenue avec la chaîne Youtube de Lex Fridman, l'ancienne de Rockstar, Dan Houser, est venu apporter des explications sur deux interrogations : la mise à mort du projet Agent (la fameuse exclusivité PS3) et l'absence de jeux GTA en dehors des USA (exception faite de l'extension stand-alone « London »).
Et comme l'actualité est moisie en ce moment, relayons cela :
- Dan Houser nous apprend que Agent a eu droit à 5 prototypes tant l'équipe était incapable de trouver l'idée clé, allant même sur l'une des tentatives abandonner la Guerre Froide pour quelque chose de plus moderne. L'essentiel était que l'espionnage reste le sujet principal, mais l'ennui, c'est que l'espionnage ne fonctionne pas sur des jeux à monde ouvert à cause d'un rythme bien trop soutenu pour des les œuvres du genre de par l'enchaînement d'ordres et missions à travers le monde, en inadéquation avec la possibilité de se balader entre deux missions. « C'est pour cela que jouer un criminel fonctionne si bien. Fondamentalement, personne ne vous dit quoi faire. »
- Pour GTA ancré sur un même territoire (et trois villes précisément), Dan Houser confirme que c'est avant tout un principe de culture (d'autres responsables avaient évoqué le fait que leurs connaissances sur le sujet envers d'autres pays était plus limité), mais surtout et aussi parce que dans GTA, « il faut des guns » et que c'est toujours plus facile de le proposer dans un pays où les armes sont en vente libre, ainsi que des « personnages haut en couleur » typique de la folie pouvant se dégager de la société pour en faire la satire souhaitée.
Après on a quand même de sacrés phénomènes chez nous aussi...
publié le 03/11/2025 à 14:56 par Gamekyo
Mais commercialement parlant les USA restent plus vendeur, d'autant plus que l'imagerie propre aux USA est propagée aussi dans les films et séries.
Du coup ça paraîtra beaucoup plus "familier" au plus grand nombre.
Donc oui, il est possible qu'on aura droit un GTA 7 en dehors des US dans le futur.
Mais Paris, persso ça me fait pas du tous rêver Niveau violence, on a notre lot de tarés mais c'est pas du niveau des US, Angleterre, Chine etc. On va faire quoi a Paris ? Prendre un bus ou métro sans payé le ticket ? Marseille peut étre et encore...Japon, on a les jeux Yakuza même si c'est pas du GTA-Like, l'Angleterre ça donne pas envie aprés cette merde de AC Valala et de toute façon trop gris comme pays, Chine j'attends un Sleeping Dogs 2.
Je vois bien le Mexique ou un pays d'Amérique du Sud. On verra dans 15 ou 20 ans aprés que GTA 6 sera sortie sur PS6 et PS7.
Pourquoi ils voulaient se focaliser absolument sur un monde ouvert ? Ce n'est pas parce que Rockstar est doué pour ça que ça doit être la condition sine qua none.
jeanouillz J'ai bien aimé Sleeping Dogs. Dommage qu'il n'y a jamais eu de suite alors que c'était prometteur.
En france ca amuserait les français mais pas certain que ca amuse le monde entier. Puis parler anglais aux US c'est logique, faire la meme chose en france, ca demanderait de fairr abstraction de la langue de base.
Les accents etc... cz serait pas ouf. Et ca parlerait pas à tout le monde loin de là.
La différence entre un parisien et un marseillais ? Dans le monde, l'idee recue est que c'est la meme chose avec un béret.
Alors qu'un texan et un new yorkais ? Le monde entier la connait via le cinema et les series.
Des americains qui se moquent d'americains ca passe. Des americains qui caricaturent des mexicains ? Ca devient tendu, criticable et problématique.
N'oublie pas que la "satire" des gta n'existe plus vraiment. Ils donnent des leçons. Depuis l'après san andreas c'est plus realiste et moins cartoon.
Max Payne 3 au Brésil est une super réussite malgré le ricain qui vient tout pété^^
Voilà vous savez tout ...il m'en vient une larme...
Sinon oui, au bresil cela donnerait bien,
Meme si un sleeping dogs 2 setait pas mal non plus, vu l'excellence que cest encore ajd...ce melange de kung fu flingué john Woo like...
Le côté monde ouvert effectivement je ny croyais pas mais quand ils ont sorti MP3...quel scénario, quel montage, la perfection dans da narration...
je me suis dit quil y avait vraiment moyen...
Pas le meme monde
Oui dans red dead 2 ils donnent des lecons. A quel moment on est un gangster reellement ? On est à fond dans la morale. Juste contre le gouvernement mais la morale et le "bien" est là. On continue de proteger la veuve et l'orphelin.
A aucun moment on est un type sanguinaire et si on veut jouer à ca, on a tellement de marshalls au cul (equipés de gps et de traceurs) qu'il est impossible de jouer
Mais je ne cracherais pas sur un jeu R* en Europe, il faut juste trouver le bon thème et le gameplay qui va avec.
Par exemple un Bully 2 : les SEGPA du 9-3, je signe direct.