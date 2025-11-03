Dan Houser revient sur l'annulation de Agent et l'absence de GTA hors USA Dan Houser revient sur l'annulation de Agent et l'absence de GTA hors USA

Dans une interview tenue avec la chaîne Youtube de Lex Fridman, l'ancienne de Rockstar, Dan Houser, est venu apporter des explications sur deux interrogations : la mise à mort du projet Agent (la fameuse exclusivité PS3) et l'absence de jeux GTA en dehors des USA (exception faite de l'extension stand-alone « London »).



Et comme l'actualité est moisie en ce moment, relayons cela :



- Dan Houser nous apprend que Agent a eu droit à 5 prototypes tant l'équipe était incapable de trouver l'idée clé, allant même sur l'une des tentatives abandonner la Guerre Froide pour quelque chose de plus moderne. L'essentiel était que l'espionnage reste le sujet principal, mais l'ennui, c'est que l'espionnage ne fonctionne pas sur des jeux à monde ouvert à cause d'un rythme bien trop soutenu pour des les œuvres du genre de par l'enchaînement d'ordres et missions à travers le monde, en inadéquation avec la possibilité de se balader entre deux missions. « C'est pour cela que jouer un criminel fonctionne si bien. Fondamentalement, personne ne vous dit quoi faire. »



- Pour GTA ancré sur un même territoire (et trois villes précisément), Dan Houser confirme que c'est avant tout un principe de culture (d'autres responsables avaient évoqué le fait que leurs connaissances sur le sujet envers d'autres pays était plus limité), mais surtout et aussi parce que dans GTA, « il faut des guns » et que c'est toujours plus facile de le proposer dans un pays où les armes sont en vente libre, ainsi que des « personnages haut en couleur » typique de la folie pouvant se dégager de la société pour en faire la satire souhaitée.



Après on a quand même de sacrés phénomènes chez nous aussi...