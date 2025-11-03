Pour le fondateur d'Avalanche Studios, il est ''impossible'' de voir le retour de Just Cause

Bien mauvaise est la situation actuelle d'Avalanche Studios, et c'est un euphémisme. En l'espace d'un peu plus d'un an, la boîte qui s'était fait remarquer à une époque avec la licenceet le très bon coup dea enchaîné les échecs commerciaux et la perte de(annulé par Xbox), conduisant à la fermeture de 3 studios sur 5 et une réduction des effectifs dans ceux restants.Fondateur de la boîte qu'il a quitté il y a 6 ans, Christofer Sundberg ne peut que s'attrister de la situation sur les réseaux sociaux, continuant de regretter l'échec dequi fut l'une des fractures majeures pour la trésorerie de la société, dont il continue de prendre la responsabilité et déclarant s'ayant trop éloigné du développement pour se consacrer au bordel administratif, les « problème avec l'éditeur » (Square Enix) et une mauvaise gestion des effectifs.Un(dont une première fut tentative fut annulée il y a quelques années) pourra t-elle sauver le studio ? Pour lui, c'est « impossible » pour la bonne et simple raison que la majorité des responsables de la franchise ont quitté le navire.Pour Sundberg, le salut d'Avalanche viendra désormais du fond :