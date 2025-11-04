recherche
Après 3 jeux en 2025, Obsidian a encore un truc à proposer pour Pillars of Eternity
Chez Obsidian, la gestion des effectifs semble être d'une efficacité rare. Non content d'avoir sorti 3 projets en une seule année (Avowed, Grounded 2 et The Outer Worlds 2), l'entreprise en ajoute une couche en préparant pour demain le 5 novembre sa bêta publique de Pillars of Eternity. Oui, le CRPG qui a environ 10 ans.

Car pour rappel, ce titre qui a remis sur le devant de la scène le RPG 2D bien à l'ancienne va suivre le modèle de Pillars of Eternity II en intégrant un mode Tour par Tour semblable à ce qu'on peut trouver dans les Divinity Original Sin et Baldur's Gate III. L'équilibrage sera revu en conséquence de même que le rythme, avec possibilité de basculer d'un style à l'autre quand on le souhaite.

La bêta en question sera accessible à tous les possesseurs du jeu mais uniquement sur PC et supports Xbox. Une fois bouclée, la mise à jour sera ensuite proposée sur PlayStation et on imagine Switch (en souhaitant une upgrade Switch 2 pour l'occasion).

publié le 04/11/2025 à 10:35 par Gamekyo
ippoyabukiki publié le 04/11/2025 à 16:20
j'ai rarement vu des jeux aussi moyens. Franchement ça ressemble à du baldur's gate mais à l'intérieur on est plus sur du tres mauvais jeu.
C'est comme Pathfinder ... non vraiment ces studios n'ont pas le talent des anciens.
C'est foiré et sans saveur
