Après 3 jeux en 2025, Obsidian a encore un truc à proposer pour Pillars of Eternity

Chez Obsidian, la gestion des effectifs semble être d'une efficacité rare. Non content d'avoir sorti 3 projets en une seule année (et), l'entreprise en ajoute une couche en préparant pour demain le 5 novembre sa bêta publique de. Oui, le CRPG qui a environ 10 ans.Car pour rappel, ce titre qui a remis sur le devant de la scène le RPG 2D bien à l'ancienne va suivre le modèle deen intégrant un mode Tour par Tour semblable à ce qu'on peut trouver dans leset. L'équilibrage sera revu en conséquence de même que le rythme, avec possibilité de basculer d'un style à l'autre quand on le souhaite.La bêta en question sera accessible à tous les possesseurs du jeu mais uniquement sur PC et supports Xbox. Une fois bouclée, la mise à jour sera ensuite proposée sur PlayStation et on imagine Switch (en souhaitant une upgrade Switch 2 pour l'occasion).