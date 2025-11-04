Metroid Prime 4 : pas de Direct, mais un trailer

Y aura t-il un Direct spécialement dédié à Metroid Prime 4 Beyond ? C'est la question que l'on peut se poser quand la firme nous balance sans prévenir un nouveau trailer (certes pas bien épais) à environ 1 mois du lancement. 4 décembre précisément, sur Switch 2 comme Switch 1.
On rappelle que selon certaines rumeurs, une démo jouable pourrait débouler avant cela mais RAS pour le moment.
J'espère que les tests vont être bon
J’ai pris des congés juste pour lui
Quant à la supposée demo, elle peut tomber n'importe quand y compris après le lancement du jeu.
A part ça le trailer de nouveau me laisse mitigé, certains passages sont très beaux et d autres vraiment ignobles !
J'espère vraiment une démo pour me faire mon avis !
snave en fait l’histoire a montré qu’aucun studio ever n’est exempt de se rater sur une itération d’une licence à succès.
Vaut mieux garder la surprise et la decouverte vous ne pensez pas ?
Par contre je ne serais pas contre un Direct pour 2026
Quel aveu . . .
Et pour le ND, il y en aura un après la sortie de Zelda vers la semaine du 15 novembre.
Ils ont perdu toute ambition?
C'est le premier en moins immersif avec 20 ans de plus
Les gars, je vous signale tout de même qu'il n'y a jamais eu de direct dédié à BOTW alors que c'est sans doute la licence la plus importante pour Nintendo.
Et si TOTK a en quelque sorte eu un direct, c'est surtout parce que Aonuma a paniqué lorsqu'il a vu les commentaires sur net.
Donc n'essayez pas d'y voir de quelconque indices sur quoique ce soit, c'est juste leur manière de communiqué sur certaines de leur grosses licences.
shao Puis il faut aussi arrêter la fausse naïveté, les 2 ND de AirRiders sont là pour capitaliser sur la notoriété de Sakurai et pas parce que le jeu le mérite.
Ouaip, et c'est aussi parce que c'est la façon de faire de Sakurai depuis un bon moment maintenant. Il aime présenté ses jeux lui-même.
Quand un concept fonctionne, pas besoin de le changer. Quand un truc est bancale, oui on oeut y apporter des évolutions.
Par contre là où je suis dubitatif c'est sur le design, on est plus dans une moto à la Kaneda pour faire de l'autoroute que pour faire du motocross genre sur du sable.
Le jeu n’a pas un énorme budget marketing parce que Nintendo sait que ça sera un flop. Le jeu n’existe pas pour se vendre, mais pour une image de marque. Tout ce qui compte pour Nintendo c’est que le jeu soit de qualité. Ils savent très bien qu’il ne sera pas rentable.
Merci, ça résumé bien le fond de ma pensé, et de mes mes craintes sur ce jeu depuis son reveal :s
en espérant me tromper, mais les changements qu'ils ont opéré pour etre '2025' m'inspirent pas. ippoyabukiki
giru bah c'est un peu ma crainte, avec le reboot, que la version finale du jeu ait eu un budget amputé, mais d'un autre coté, s'ils veulent vendre des Switch 2, ils ont plutot interet à ce qu'un jeu pour 'core' gamer soit bon. On verra s'ils ont jeter l'éponge, nous la font a l'envers avec ce projet, ou s'ils nous reserve une belle surprise.
J'avais deja emis des craintes des le reveal du jeu, mais c'était en apparence pourtant bien plus engageant que les trailers suivant. Ici encore, les sequences montrées sont ultra banales, comme a peu pres tout le reste.
À l’époque j’avais adoré le 1. Le m’avait un peu déçu et le 3 avait relevé la barre. Mais là on dirait un 3 bis. La franchise Metroid Prime mérite mieux comme traitement.
On va attendre les tests mais je ne suis pas convaincu
Par contre ça sera un flop, et c'est peut être pour ça que Nintendo limite les frais niveau marketing : c'est déjà le jeu qui leur a couté le plus cher comme ça. Alors qu'il n'a pas la moindre chance d'atteindre les chiffres de séries comme Mario ou Zelda... S'il atteint les 3 millions de Dread ça sera un miracle, je pense qu'on sera en dessous de ça (Dread a eu la chance d'être poussé par la Switch OLED).
Difficile à dire, mais je pense qu'il a toutes les cartes en main pour être le Metroid le plus vendu de l'histoire, il a toute la gen devant lui pour grappiller des ventes ici et là, sur le long terme ça sera vraiment pas mal je pense. Quitte à parier je le vois bien dépasser les 3 millions.
c'est marrant parce que moi c'est l'inverse je doute plutôt de l'expérience qui sera proposée un peu peur que ce soit très has been
Sinon cela devra attendre...car je trouve que cela ne le vaut tj pas encore pour 3 jeux dinvestir dans une nouvelle console...mais bon, chacun ses priorités et préférences
On verra, il bénéficiera peut être du fait d'être un gros AAA exclusif en début de vie de la console... Je pense que pour lui assurer plus de succès, Nintendo aurait du le sortir en bundle avec la Switch 2.
Pour la qualité du jeu, je pense que ça va être excellent... mais que ça sera à 100% une expérience dans la veine des précédents Prime, ce qui pourrait paraitre un peu dépassé aujourd'hui oui... On verra s'ils auront réussi à apporter un peu de fraicheur. La moto devrait quand même changer pas mal la façon de traverser dans les niveaux... ça peut être intéressant.