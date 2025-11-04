recherche
Metroid Prime 4 : pas de Direct, mais un trailer
Y aura t-il un Direct spécialement dédié à Metroid Prime 4 Beyond ? C'est la question que l'on peut se poser quand la firme nous balance sans prévenir un nouveau trailer (certes pas bien épais) à environ 1 mois du lancement. 4 décembre précisément, sur Switch 2 comme Switch 1.

On rappelle que selon certaines rumeurs, une démo jouable pourrait débouler avant cela mais RAS pour le moment.

publié le 04/11/2025 à 15:05 par Gamekyo
nigel publié le 04/11/2025 à 15:10
Ça fait quand même un peu peur, soit Nintendo y crois pas, soit ils veulent garder la surprise jusqu'au bout?

J'espère que les tests vont être bon
nicolasgourry publié le 04/11/2025 à 15:14
nigel je reste confiant, c'est Retro Studios derrière (même si en interne, il y a eu des changements).
akinen publié le 04/11/2025 à 15:17
C’est chaud là. Ils pouvaient pas aller se rater sur une autre licence genre Pokémon à tout hasard?

J’ai pris des congés juste pour lui
shanks publié le 04/11/2025 à 15:18
On garde espoir mais ça pique le cul de voir Nintendo communiquer autant sur Metroid Prime 4 que Drag x Race avant sa sortie.
masharu publié le 04/11/2025 à 15:24
Faut arrêter le copium. Il n'y aura pas de Direct dédié, ni pour ce jeu ni pour Mario Tennis Fever. S'il y en a un ça sera soit pour Tomodachi Life 3 soit pour Fire Emblem: Fortune's Weave.

Quant à la supposée demo, elle peut tomber n'importe quand y compris après le lancement du jeu.
drybowser publié le 04/11/2025 à 15:25
Super pas de ND juste un pauvre trailer , bah oui c'est que Metroid après tout petit jeu sans envergure c'est pas comme si c'était un spin off pokémon ou un Kirby ai rider voyons ...
A part ça le trailer de nouveau me laisse mitigé, certains passages sont très beaux et d autres vraiment ignobles !
J'espère vraiment une démo pour me faire mon avis !
snave publié le 04/11/2025 à 15:29
Mais qu'est-ce qui est chaud ? La surprise est gardée jusqu'au bout du truc, donc tant mieux. Et Retro Studios a déjà déçu sur un Metroid Prime, pas que je sache.
akinen publié le 04/11/2025 à 15:33
drybowser j’te jure

snave en fait l’histoire a montré qu’aucun studio ever n’est exempt de se rater sur une itération d’une licence à succès.
zoske publié le 04/11/2025 à 15:37
En même temps la tune rentre tellement pour toutes les sorties qu'ils font que pourquoi dépenser du flouz dans des campagnes avant la sortie du jeu! Metroid a assez d'aura pour que les joueurs prennent des congés pour y jouer à sa sortie
e3ologue publié le 04/11/2025 à 15:41
Vu comment Nintendo a bâclé sa promo c'était évident qu'on aurait qu'un trailer.
amario publié le 04/11/2025 à 15:54
On avait pas de ND avant, pourquoi aujourd'hui ? Je vois pas l'intérêt d'un ND a part spoile le jeu
jeanouillz publié le 04/11/2025 à 15:56
Est-ce que le jeu a vraiment besoin d'un Direct...
Vaut mieux garder la surprise et la decouverte vous ne pensez pas ?

Par contre je ne serais pas contre un Direct pour 2026
cyr publié le 04/11/2025 à 16:00
jeanouillz il est prévu entre janvier et mars....
mercure7 publié le 04/11/2025 à 16:12
2 Direct pour Kirby et aucun pour MP4 ?

Quel aveu . . .
kidicarus publié le 04/11/2025 à 16:12
De ce que je vois je suis bien chaud, sauf pour la moto qui me laisse dubitatif. J'aurais préféré des phases dans shoot spaciale.

Et pour le ND, il y en aura un après la sortie de Zelda vers la semaine du 15 novembre.
taiko publié le 04/11/2025 à 16:16
Sur le metroid gamecube, c'était pas genre hyper immersif, avec des gouttes sur la visière, des reflets, des éclaboussures etc... Le jv a régressé à ce point en 20 ans.
Ils ont perdu toute ambition?
akinen publié le 04/11/2025 à 16:27
taiko c’était une tuerie à l’époque. J’avais l’impression d’être dans Alien.
mrvince publié le 04/11/2025 à 16:28
C'est pas très beau... mais l'ambiance a l'air cool. J'ai toujours un peu peur mais j'espère être surpris.
link49 publié le 04/11/2025 à 16:29
Vivement!!!
taiko publié le 04/11/2025 à 16:47
https://youtu.be/vwgRcGkONJ4?si=R2bWeNjQBrWSWxaB

C'est le premier en moins immersif avec 20 ans de plus
bladagun publié le 04/11/2025 à 16:49
Mis a part la bécane ça donne quand meme très envie
rendan publié le 04/11/2025 à 16:58
Ça va être INCROYABLE Futurs retournements de vestes en masse
shao publié le 04/11/2025 à 17:13
nigel akinen shanks
Les gars, je vous signale tout de même qu'il n'y a jamais eu de direct dédié à BOTW alors que c'est sans doute la licence la plus importante pour Nintendo.
Et si TOTK a en quelque sorte eu un direct, c'est surtout parce que Aonuma a paniqué lorsqu'il a vu les commentaires sur net.

Donc n'essayez pas d'y voir de quelconque indices sur quoique ce soit, c'est juste leur manière de communiqué sur certaines de leur grosses licences.
e3ologue publié le 04/11/2025 à 17:16
nigel Je pense que tout comme pour Bayonetta 3, Nintendo n'y croit pas, peut importe la qualité du jeu, il savent que ça ne fera pas des scores exceptionnels surtout au vu du probable budget.

shao Puis il faut aussi arrêter la fausse naïveté, les 2 ND de AirRiders sont là pour capitaliser sur la notoriété de Sakurai et pas parce que le jeu le mérite.
shao publié le 04/11/2025 à 17:23
e3ologue
Ouaip, et c'est aussi parce que c'est la façon de faire de Sakurai depuis un bon moment maintenant. Il aime présenté ses jeux lui-même.
ippoyabukiki publié le 04/11/2025 à 17:36
Le jeu ne se vendra pas comme la switch 2 qui bide partout
sonilka publié le 04/11/2025 à 17:43
taiko c'est la toute les craintes de certains fans avec MP4. Qu'on soit face à un Metroid Prime 1.5 plus ouvert mais qui ne donne pas l'impression qu'il y a 23 ans d'écart entre les 2 jeux. Alors que MP était une gifle monumental en son temps.
ducknsexe publié le 04/11/2025 à 18:10
Pas besoin de ND pour cette futur tuerie, rien que le nouveau trailer, ça envoie du lourd et une valeur sûre
ippoyabukiki publié le 04/11/2025 à 18:12
sonilka et si la formule etait top, pourquoi vouloir absolument changer ? C'est quoi ce besoin perpétuel de vouloir toujours de l'innovation là où certains voudrait simplement du nouveau contenu pour ne pas refaire le meme jeu à l'infini.
Quand un concept fonctionne, pas besoin de le changer. Quand un truc est bancale, oui on oeut y apporter des évolutions.
sonilka publié le 04/11/2025 à 18:20
ippoyabukiki si les développeurs raisonnaient ainsi, on jouerait encore à des jeux en noir et blanc en 2D. Et justement pour MP, le concept a 23 piges et la formule était à bout de souffle avec Corruption sorti il y a 15 ans. Après autant d'années, on est en droit d'attendre quelque chose d'ambitieux pour une IP qui, avec son premier opus, avait totalement redéfini la licence et presque inventé un sous genre (le FPA).
burningcrimson publié le 04/11/2025 à 18:43
Deux directs pour Kirby et rien pour Metroid 4... Les premiers tests seront sûrement biasés car totem immunité pour Nintendo et par la suite les gens verront que le jeu est juste un MP 1.5.
newtechnix publié le 04/11/2025 à 19:06
kidicarus La moto me botte bien car cela enrichi le jeu avec du nouveau gameplay donc why not...

Par contre là où je suis dubitatif c'est sur le design, on est plus dans une moto à la Kaneda pour faire de l'autoroute que pour faire du motocross genre sur du sable.
giru publié le 04/11/2025 à 19:41
Je vois pas pourquoi les gens stressent.

Le jeu n’a pas un énorme budget marketing parce que Nintendo sait que ça sera un flop. Le jeu n’existe pas pour se vendre, mais pour une image de marque. Tout ce qui compte pour Nintendo c’est que le jeu soit de qualité. Ils savent très bien qu’il ne sera pas rentable.
51love publié le 04/11/2025 à 21:19
sonilka
Et justement pour MP, le concept a 23 piges et la formule était à bout de souffle avec Corruption sorti il y a 15 ans. Après autant d'années, on est en droit d'attendre quelque chose d'ambitieux pour une IP qui, avec son premier opus, avait totalement redéfini la licence et presque inventé un sous genre (le FPA).


Merci, ça résumé bien le fond de ma pensé, et de mes mes craintes sur ce jeu depuis son reveal :s

en espérant me tromper, mais les changements qu'ils ont opéré pour etre '2025' m'inspirent pas. ippoyabukiki


giru bah c'est un peu ma crainte, avec le reboot, que la version finale du jeu ait eu un budget amputé, mais d'un autre coté, s'ils veulent vendre des Switch 2, ils ont plutot interet à ce qu'un jeu pour 'core' gamer soit bon. On verra s'ils ont jeter l'éponge, nous la font a l'envers avec ce projet, ou s'ils nous reserve une belle surprise.

J'avais deja emis des craintes des le reveal du jeu, mais c'était en apparence pourtant bien plus engageant que les trailers suivant. Ici encore, les sequences montrées sont ultra banales, comme a peu pres tout le reste.
kazuchi publié le 04/11/2025 à 21:43
Mouai c’est pas lui qui va me faire acheter une switch. Les graphismes pas top et la phase en moto…
À l’époque j’avais adoré le 1. Le m’avait un peu déçu et le 3 avait relevé la barre. Mais là on dirait un 3 bis. La franchise Metroid Prime mérite mieux comme traitement.
On va attendre les tests mais je ne suis pas convaincu
gaeon publié le 04/11/2025 à 21:50
Classe ce trailer. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en montrer plus en fait. Ceux qui ne sont pas convaincus pourront voir des tests ou divers contenus non officiels après sa sortie pour se décider.
soulfull publié le 05/11/2025 à 00:38
Je n'ai jamais été emballé par un trailer de Metroid( sauf Other M qui est fnalement celui que j'aime le moins) alors que je prend toujours mon pied avec le jeu final.C'est donc peut être un bon signe pour ma part
j9999 publié le 05/11/2025 à 06:09
Je pense que pour ce type de jeu un peu niche la meilleure chose a faire est de communiquer le moins possible, justement pour entretenir le mystère et suciter la curiosité. Ca n'est pas un jeu destiné a etre vendu par palette donc la meilleure carte a jouer c'est celle là. Mettre un gros bidget dans la com ne servirait à rien car ce n'est pas le grand publique qui est visé. Par contre la stratégie du bouche à oreille peut fonctionner mieux avec ce type de jeu.
judebox publié le 05/11/2025 à 07:20
Wouahh... Y'a rien qui fait rêver dans ce trailer...
mrpopulus publié le 05/11/2025 à 08:42
Metroid Prime 4 : Baillons
giru publié le 05/11/2025 à 09:48
51love Je pense que le jeu sera excellent et que les fans seront ravis. C'est tout ce qui compte en tant que joueurs de toute façon.

Par contre ça sera un flop, et c'est peut être pour ça que Nintendo limite les frais niveau marketing : c'est déjà le jeu qui leur a couté le plus cher comme ça. Alors qu'il n'a pas la moindre chance d'atteindre les chiffres de séries comme Mario ou Zelda... S'il atteint les 3 millions de Dread ça sera un miracle, je pense qu'on sera en dessous de ça (Dread a eu la chance d'être poussé par la Switch OLED).
51love publié le 05/11/2025 à 10:37
giru je reste très réservé sur le fait qu'il soit un flop. Il sort crossgen, en début de vie de la Switch 2, pour son premier Noël.

Difficile à dire, mais je pense qu'il a toutes les cartes en main pour être le Metroid le plus vendu de l'histoire, il a toute la gen devant lui pour grappiller des ventes ici et là, sur le long terme ça sera vraiment pas mal je pense. Quitte à parier je le vois bien dépasser les 3 millions.

c'est marrant parce que moi c'est l'inverse je doute plutôt de l'expérience qui sera proposée un peu peur que ce soit très has been
zekk publié le 05/11/2025 à 10:37
shao BOTW a eu une présentation de 45 minutes juste après le N-direct de l'E3 de l'époque
sasquatsch publié le 05/11/2025 à 15:31
Je croise les doigts pour la version N1...
Sinon cela devra attendre...car je trouve que cela ne le vaut tj pas encore pour 3 jeux dinvestir dans une nouvelle console...mais bon, chacun ses priorités et préférences
giru publié le 06/11/2025 à 12:08
51love Le jeu arrive avant Noel mais après la période Black Friday, c'est déjà pas très positif pour les ventes aux US... alors que c'est un jeu clairement plus axé sur ce marché là que l'Europe et surtout le Japon, où la série n'a jamais brillé.

On verra, il bénéficiera peut être du fait d'être un gros AAA exclusif en début de vie de la console... Je pense que pour lui assurer plus de succès, Nintendo aurait du le sortir en bundle avec la Switch 2.

Pour la qualité du jeu, je pense que ça va être excellent... mais que ça sera à 100% une expérience dans la veine des précédents Prime, ce qui pourrait paraitre un peu dépassé aujourd'hui oui... On verra s'ils auront réussi à apporter un peu de fraicheur. La moto devrait quand même changer pas mal la façon de traverser dans les niveaux... ça peut être intéressant.
