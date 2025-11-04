Dispatch vient nous prouver que les jeux narratifs peuvent encore avoir du succès
Les anciens de Telltale (et pas les plus mauvais, loin de là) tiennent leur revanche : le premier projet narratif de AdHoc Studio, Dispatch, n'a même pas eu besoin de terminer la diffusion de ses épisodes pour déjà dépasser le million de ventes sur PC et PlayStation 5. Bravo à eux.
Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, Dispatch, ça raconte l'histoire d'un super-héros qui suite à un affrontement loupé face à son ennemi juré, va perdre toutes ses capacités pour être reconverti dans l'administratif à conseiller et écouter ses collègues toujours sur le terrain. Les 4 premiers épisodes sont disponibles, tandis que les épisodes 5 & 6 arriveront demain, et les deux derniers le 12 novembre. L'achat est unique pour la totale.
Je pense surtout que les mecs avaient pas beaucoup de budget pour le marketing.
Donc oui ils ont compté sur la communauté et la qualité de leur jeu pour faire parler.
Franchement c'est excellent. Les épisodes sont courts. Mais franchement ça fait passer une bonne soirée en couple tous les mercredi. 1h par épisode environ.
C'est hyper bien écrit et drôle. Y'a de la nudité et du sexe un peu cru pour ceux qui aiment ça et qui se demandent pourquoi on vit dans un monde puritain où la violence est mieux accepté que le plaisir de la chair. Ça fait plaisir.
Un de mes coups de coeur de l'année assurément.
Nikolastation Oui, mais un petit peu moins trash que The Boys quand même et plus concentré sur les relations humaines et sociales au sein des Super-Héros et des Super-Villains. Il y a vraiment pas de censure à proprement parlé et on sent vraiment qu'on veut nous raconter une histoire. Cela n'empêche pas bien sûr The Boys d'être une très bonne Série TV attention, mais c'est toujours no limite, même si il y a des histoires. D'ailleurs, je préfère la Série au Comics.
on attends toujours the wolf amoung us qui sera annulé de toute manière ... comment ils peuvent galerer à sortir un jeu comme ça ... c'est pas gta ...
J'aurais bien apprécié une version Switch 2. Je vais attendre que tout sorte et je le prendrai