Dispatch vient nous prouver que les jeux narratifs peuvent encore avoir du succès
Les anciens de Telltale (et pas les plus mauvais, loin de là) tiennent leur revanche : le premier projet narratif de AdHoc Studio, Dispatch, n'a même pas eu besoin de terminer la diffusion de ses épisodes pour déjà dépasser le million de ventes sur PC et PlayStation 5. Bravo à eux.

Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, Dispatch, ça raconte l'histoire d'un super-héros qui suite à un affrontement loupé face à son ennemi juré, va perdre toutes ses capacités pour être reconverti dans l'administratif à conseiller et écouter ses collègues toujours sur le terrain. Les 4 premiers épisodes sont disponibles, tandis que les épisodes 5 & 6 arriveront demain, et les deux derniers le 12 novembre. L'achat est unique pour la totale.

publié le 04/11/2025 à 07:18 par Gamekyo
commentaires (17)
gamjys publié le 04/11/2025 à 07:31
C’est le genre news qui fait plaisir. . Ça montre que le bouche à oreille, ça marche encore. La com était quasi absente, on aurait dit qu’ils s’en fichaient et pourtant, ça se vend. Tant mieux, c’est un bon signe pour l’industrie.
shanks publié le 04/11/2025 à 07:33
akimbot
Je pense surtout que les mecs avaient pas beaucoup de budget pour le marketing.
Donc oui ils ont compté sur la communauté et la qualité de leur jeu pour faire parler.
yogfei publié le 04/11/2025 à 07:44
Le jeu est très bon c'est mérité
taiko publié le 04/11/2025 à 07:57
Quand c'est bon ça se vend.
Franchement c'est excellent. Les épisodes sont courts. Mais franchement ça fait passer une bonne soirée en couple tous les mercredi. 1h par épisode environ.
C'est hyper bien écrit et drôle. Y'a de la nudité et du sexe un peu cru pour ceux qui aiment ça et qui se demandent pourquoi on vit dans un monde puritain où la violence est mieux accepté que le plaisir de la chair. Ça fait plaisir.
Un de mes coups de coeur de l'année assurément.
vyse publié le 04/11/2025 à 08:04
Ok j'achète
sosky publié le 04/11/2025 à 08:13
On va attendre le 12 pour se faire une petite soirée intégrale
rendan publié le 04/11/2025 à 08:43
Il est EXCELLENT
akinen publié le 04/11/2025 à 09:25
Visiblement c’est bien aussi cache qu’invincible. Proposition sur laquelle je ferai l’impasse donc
nikolastation publié le 04/11/2025 à 09:58
Y'a un côté The Boys je trouve. Je ne connaissais pas, le trailer m'a donné envie d'y jouer !
sadagast publié le 04/11/2025 à 11:00
Ironique quand on sait que AdHoc, ce sont majoritairement des anciens de Telltale Games...

Nikolastation Oui, mais un petit peu moins trash que The Boys quand même et plus concentré sur les relations humaines et sociales au sein des Super-Héros et des Super-Villains. Il y a vraiment pas de censure à proprement parlé et on sent vraiment qu'on veut nous raconter une histoire. Cela n'empêche pas bien sûr The Boys d'être une très bonne Série TV attention, mais c'est toujours no limite, même si il y a des histoires. D'ailleurs, je préfère la Série au Comics.
negan publié le 04/11/2025 à 11:03
Je voulais le prendre la mais il est pas sur Xbox, ça sera donc dans le XGP plus tard ou 10€ en promotion.
altendorf publié le 04/11/2025 à 11:29
Tellement mérité ! Mon coup de cœur de l’année !
ravyxxs publié le 04/11/2025 à 13:46
Il est super ce jeu.
ioop publié le 04/11/2025 à 14:38
14,90 moué ...

on attends toujours the wolf amoung us qui sera annulé de toute manière ... comment ils peuvent galerer à sortir un jeu comme ça ... c'est pas gta ...
liberty publié le 04/11/2025 à 15:55
ioop bha on ne sait pas combien ils sont à bosser dessus. Comme tu dis c'est pas GTA, mais ils n'ont pas les mêmes Moyens. Ça m'étonnerait qu'il soit annulé, juste en développement long. Regardes Level 5 des années pour revenir et pondre des trucs. La c'est pareil
gamjys publié le 04/11/2025 à 16:02
shanks C'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais tant mieux que le jeu fonctionne. Ça prouve que la qualité, ça peut payer.
maxx publié le 05/11/2025 à 08:22
J'étais pas au courant de l'existence de ce jeu pourtant j'apprécie les jeux narratifs!
J'aurais bien apprécié une version Switch 2. Je vais attendre que tout sorte et je le prendrai
