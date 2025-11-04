Dispatch vient nous prouver que les jeux narratifs peuvent encore avoir du succès

Les anciens de Telltale (et pas les plus mauvais, loin de là) tiennent leur revanche : le premier projet narratif de AdHoc Studio,, n'a même pas eu besoin de terminer la diffusion de ses épisodes pour déjà dépasser le million de ventes sur PC et PlayStation 5. Bravo à eux.Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire,, ça raconte l'histoire d'un super-héros qui suite à un affrontement loupé face à son ennemi juré, va perdre toutes ses capacités pour être reconverti dans l'administratif à conseiller et écouter ses collègues toujours sur le terrain. Les 4 premiers épisodes sont disponibles, tandis que les épisodes 5 & 6 arriveront demain, et les deux derniers le 12 novembre. L'achat est unique pour la totale.