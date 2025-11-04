recherche
News / Blogs
Switch 1 & 2 : mise à jour des données software, dont 3,5 millions de Donkey Kong Bananza
Comme à chaque moment financier de Nintendo, après le hardware, place de suite au software avec les chiffres de Mario Kart World qui grimpe logiquement aussi vite que ceux de la Switch 2, pendant que Donkey Kong Bananza tape les 3,5 millions depuis sa sortie. Mine de rien, cela le place directement à la 7e place des plus gros succès de la franchise, à égalité avec Donkey Kong Country 3. Nul doute qu'il gagnera une ou deux places d'ici la fin des fêtes de noël.

On notera le silence absolu de l'entreprise concernant les cas Drag x Race et Welcome Tour, mais on a une petite idée de la raison.

Meilleures ventes Switch 2 first-party :

1. Mario Kart World : 9,57 millions (+ 3,9 millions)
2. Donkey Kong Bananza : 3,49 millions

Meilleures ventes Switch 1 first-party :

1. Mario Kart 8 Deluxe : 69,56 millions (+ 700.000)
2. Animal Crossing : New Horizons : 48,62 millions (+ 430.000)
3. Super Smash Bros. Ultimate : 36,93 millions (+ 330.000)
4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 33,34 millions (+ 300.000)
5. Super Mario Odyssey : 29,84 millions (+ 340.000)
6. Pokémon Ecarlate & Violet : 27,61 millions (+ 350.000)
7. Pokémon Epée & Bouclier : 26,96 millions (+ 120.000)
8. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 22,15 millions (+ 220.000)
9. Super Mario Party : 21,23 millions (+ 40.000)
10. New Super Mario Bros. U DX : 18,53 millions (+ 180.000)

De manière globale, les jeux Switch 1 se sont mieux vendus cet été qu'au printemps, s'expliquant par le fait que de nouveaux arrivants par la Switch 2 ont pu rattraper leur retard (les Zelda notamment). Ajoutons également que depuis le printemps, Super Mario Party Jamboree a gagné plus d'1 million de ventes pour atteindre les 8,64 millions.
4
Qui a aimé ?
ouken, rocan, link49, thekingman1
publié le 04/11/2025 à 07:10 par Gamekyo
commentaires (19)
cyr publié le 04/11/2025 à 07:26
Rien qu'avec les ventes de jeux switch 1, l'argent rentre dans les caisses.....

Pourvu que ça sert a préparer la suite.....
51love publié le 04/11/2025 à 07:31
Pourtant je croyais qu'elle faisait un gros bide si on se réfère au marché espagnol, qui est un marché historiquement colossal pour Nintendo, encore plus en plein mois d'août ?
ducknsexe publié le 04/11/2025 à 07:46
Pas de surprise, les gros first-party sont present a l appel
Leur score est sans appel
ouken publié le 04/11/2025 à 08:16
51love Mk world déchire en même temps , 51love mdr laisse les gens essayer de trouver le moins de truc
giru publié le 04/11/2025 à 08:17
Qui sont ces gens qui achètent encore Mario Kart 8 Et même NSMB U DX... 180.000 ventes supplémentaires. Achetez Super Mario Wonders plutôt
bignstarfox publié le 04/11/2025 à 08:24
Nintendo c'est la balade des gens heureux, il bats tout les records qu'une console n'a jamais fait avec la Switch 2, 10,36 millions en 4 mois et demi, et Noël n'est pas encore passé,
Donkey Kong Bananza fait 2 fois plus de ventes que Astro Bot sur PS5 avec 6 fois moins que de pack installé dans les magasins,
Mario kart word ce n' est que le début poir battre des records
Sinon juste au passage, la Switch 1 devient officiellement la deuxième console la plus vendu au monde avec 154,1 millions de consoles vendu dans le monde, bravo
rendan publié le 04/11/2025 à 08:52
Les rageux et mythos pleureuses avec leur articles idiots sur l'espagne doivent bien la fermer maintenant ahahah
Nintendo DOMINE POINT Et l'ouragan n'est pas prêt de s'arrêter
keiku publié le 04/11/2025 à 09:02
rendan et pourtant on est qu'a la première année, ca ne ca ne veut pas dire que justement ca ne va pas s’arrêter sur la longueur et qu'elle fera peut être moins que la première switch, pour ca il faudra voir la seconde année

parce que a l’opposition des rageux et des mytho, il y a les fanboy qui ne sont pas mieux
cyr publié le 04/11/2025 à 09:02
51love bignstarfox rendan

Un peu de modération dans vos propo.

Et l'Espagne, j'ai déposé la critique lol
newtechnix publié le 04/11/2025 à 09:40
Bananza à Nowel sera sans doute à 5 millions
newtechnix publié le 04/11/2025 à 09:44
bignstarfox non c'est 154.01 millions

Donc en fin d'après-midi surement deuxième du classement mondial
grospich publié le 04/11/2025 à 09:51
Il paraît qu'après avoir acheté un Mario Kart World la personne se retrouve dans les 36% à avoir du mal à payer ses factures d'énergie.
guiguif publié le 04/11/2025 à 10:09
Pas si dingue DK, je m'attendais a 5 voir 6M
zoske publié le 04/11/2025 à 10:34
Pourtant qu'es qu'on s'ennuie sur DK bananza...
Après 320 Bananes sans vraiment de challenge ni de Level Design poussé pour les avoir. Je dois dire qu'à chaque fois je me dis allez lance le... Ben je fini par lancer un autre jeu comme Zelda Windwaker ou Luigi Mansion
kameofever publié le 04/11/2025 à 11:25
Plutôt décevant pour DK en tant qu'héritier de Mario Odyssey.
Bon score au demeurant pour la Switch 2 qui a pu faire le plein cet été.
En revanche, il faudra voir la courbe à partir de 2026.
GTA6 sera le plus gros rouleau compresseur de l'histoire.
Histoire dont Nintendo est exclu.
zoske publié le 04/11/2025 à 12:11
kameofever Je ne pense pas que Nintendo va souffrir de GTA6. C'est un peu comme si tu comparais Onlyfans avec Disney +...
darkshao publié le 04/11/2025 à 12:56
DK Country SNES 9.3
DK Country Returns Wii 6.5
DK64 N64 5.3
DK Country 2 SNES 5.2
DK Country Returns Tropical Freeze NS 4.6*
DK Land GB 3.9
DK Country 3 SNES 3.5
DK Bananza NS2 3.5 déjà 8e meilleure vente de la série
cidkageno publié le 04/11/2025 à 14:48
Bien content pour DK qui le mérite amplement.
e3ologue publié le 04/11/2025 à 15:01
Perso ce qui me choque c'est les ventes d'Odyssey; de mémoire elles ont été bien plus faible pendant de nombreuses années, le voir taper les 30M c'est fou.

Idem pour les pokémon 9G qui pourraient à terme devenir la gen la plus vendue.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Donkey Kong Bananza
10
Ils aiment
Nom : Donkey Kong Bananza
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action plates-formes
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo