Switch 1 & 2 : mise à jour des données software, dont 3,5 millions de Donkey Kong Bananza
Comme à chaque moment financier de Nintendo, après le hardware, place de suite au software avec les chiffres de Mario Kart World qui grimpe logiquement aussi vite que ceux de la Switch 2, pendant que Donkey Kong Bananza tape les 3,5 millions depuis sa sortie. Mine de rien, cela le place directement à la 7e place des plus gros succès de la franchise, à égalité avec Donkey Kong Country 3. Nul doute qu'il gagnera une ou deux places d'ici la fin des fêtes de noël.
On notera le silence absolu de l'entreprise concernant les cas Drag x Race et Welcome Tour, mais on a une petite idée de la raison.
Meilleures ventes Switch 2 first-party :
1. Mario Kart World : 9,57 millions (+ 3,9 millions)
2. Donkey Kong Bananza : 3,49 millions
Meilleures ventes Switch 1 first-party :
1. Mario Kart 8 Deluxe : 69,56 millions (+ 700.000)
2. Animal Crossing : New Horizons : 48,62 millions (+ 430.000)
3. Super Smash Bros. Ultimate : 36,93 millions (+ 330.000)
4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 33,34 millions (+ 300.000)
5. Super Mario Odyssey : 29,84 millions (+ 340.000)
6. Pokémon Ecarlate & Violet : 27,61 millions (+ 350.000)
7. Pokémon Epée & Bouclier : 26,96 millions (+ 120.000)
8. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 22,15 millions (+ 220.000)
9. Super Mario Party : 21,23 millions (+ 40.000)
10. New Super Mario Bros. U DX : 18,53 millions (+ 180.000)
De manière globale, les jeux Switch 1 se sont mieux vendus cet été qu'au printemps, s'expliquant par le fait que de nouveaux arrivants par la Switch 2 ont pu rattraper leur retard (les Zelda notamment). Ajoutons également que depuis le printemps, Super Mario Party Jamboree a gagné plus d'1 million de ventes pour atteindre les 8,64 millions.
publié le 04/11/2025 à 07:10 par Gamekyo
Pourvu que ça sert a préparer la suite.....
Leur score est sans appel
Donkey Kong Bananza fait 2 fois plus de ventes que Astro Bot sur PS5 avec 6 fois moins que de pack installé dans les magasins,
Mario kart word ce n' est que le début poir battre des records
Sinon juste au passage, la Switch 1 devient officiellement la deuxième console la plus vendu au monde avec 154,1 millions de consoles vendu dans le monde, bravo
Nintendo DOMINE POINT Et l'ouragan n'est pas prêt de s'arrêter
parce que a l’opposition des rageux et des mytho, il y a les fanboy qui ne sont pas mieux
Un peu de modération dans vos propo.
Et l'Espagne, j'ai déposé la critique lol
Donc en fin d'après-midi surement deuxième du classement mondial
Après 320 Bananes sans vraiment de challenge ni de Level Design poussé pour les avoir. Je dois dire qu'à chaque fois je me dis allez lance le... Ben je fini par lancer un autre jeu comme Zelda Windwaker ou Luigi Mansion
Bon score au demeurant pour la Switch 2 qui a pu faire le plein cet été.
En revanche, il faudra voir la courbe à partir de 2026.
GTA6 sera le plus gros rouleau compresseur de l'histoire.
Histoire dont Nintendo est exclu.
DK Country Returns Wii 6.5
DK64 N64 5.3
DK Country 2 SNES 5.2
DK Country Returns Tropical Freeze NS 4.6*
DK Land GB 3.9
DK Country 3 SNES 3.5
DK Bananza NS2 3.5 déjà 8e meilleure vente de la série
Idem pour les pokémon 9G qui pourraient à terme devenir la gen la plus vendue.