Switch 1 & 2 : mise à jour des données software, dont 3,5 millions de Donkey Kong Bananza Switch 1 & 2 : mise à jour des données software, dont 3,5 millions de Donkey Kong Bananza

Comme à chaque moment financier de Nintendo, après le hardware, place de suite au software avec les chiffres de Mario Kart World qui grimpe logiquement aussi vite que ceux de la Switch 2, pendant que Donkey Kong Bananza tape les 3,5 millions depuis sa sortie. Mine de rien, cela le place directement à la 7e place des plus gros succès de la franchise, à égalité avec Donkey Kong Country 3. Nul doute qu'il gagnera une ou deux places d'ici la fin des fêtes de noël.



On notera le silence absolu de l'entreprise concernant les cas Drag x Race et Welcome Tour, mais on a une petite idée de la raison.



Meilleures ventes Switch 2 first-party :



1. Mario Kart World : 9,57 millions (+ 3,9 millions)

2. Donkey Kong Bananza : 3,49 millions



Meilleures ventes Switch 1 first-party :



1. Mario Kart 8 Deluxe : 69,56 millions (+ 700.000)

2. Animal Crossing : New Horizons : 48,62 millions (+ 430.000)

3. Super Smash Bros. Ultimate : 36,93 millions (+ 330.000)

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 33,34 millions (+ 300.000)

5. Super Mario Odyssey : 29,84 millions (+ 340.000)

6. Pokémon Ecarlate & Violet : 27,61 millions (+ 350.000)

7. Pokémon Epée & Bouclier : 26,96 millions (+ 120.000)

8. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 22,15 millions (+ 220.000)

9. Super Mario Party : 21,23 millions (+ 40.000)

10. New Super Mario Bros. U DX : 18,53 millions (+ 180.000)



De manière globale, les jeux Switch 1 se sont mieux vendus cet été qu'au printemps, s'expliquant par le fait que de nouveaux arrivants par la Switch 2 ont pu rattraper leur retard (les Zelda notamment). Ajoutons également que depuis le printemps, Super Mario Party Jamboree a gagné plus d'1 million de ventes pour atteindre les 8,64 millions.