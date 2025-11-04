Nintendo a écoulé 10 millions de Switch 2, et revoit ses objectifs à la hausse Nintendo a écoulé 10 millions de Switch 2, et revoit ses objectifs à la hausse

La Switch 2 est-elle un succès ? Carrément et on le savait, mais Nintendo vient offrir des chiffres pour appuyer ce constat : 10,36 millions de ventes à travers le monde à la date arrêtée eu 30 septembre 2025, soit 4,5 millions durant l'été. Et comme l'indiquait certaines rumeurs, l'entreprise revoit officiellement ses objectifs à la hausse avec souhait d'en vendre 19 millions d'ici le 31 mars 2026 (au lieu de 15 millions). Folie.



Pendant ce temps, la Switch 1 passe tranquillement les 154 millions (seulement 910.000 unités écoulées durant l'été, ça devient dur).