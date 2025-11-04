Nintendo a écoulé 10 millions de Switch 2, et revoit ses objectifs à la hausse
La Switch 2 est-elle un succès ? Carrément et on le savait, mais Nintendo vient offrir des chiffres pour appuyer ce constat : 10,36 millions de ventes à travers le monde à la date arrêtée eu 30 septembre 2025, soit 4,5 millions durant l'été. Et comme l'indiquait certaines rumeurs, l'entreprise revoit officiellement ses objectifs à la hausse avec souhait d'en vendre 19 millions d'ici le 31 mars 2026 (au lieu de 15 millions). Folie.
Pendant ce temps, la Switch 1 passe tranquillement les 154 millions (seulement 910.000 unités écoulées durant l'été, ça devient dur).
publié le 04/11/2025 à 06:54 par Gamekyo
La Switch 1 sera donc officiellement la console Nintendo la plus vendue au monde dans le prochain rapport.
Et le Japon c'est a peine plus de 2 millions....
Dommage qu'on a pas les chiffres continents par continents.
Mais visiblement Nintendo sacrifie le Japon....pour le moment....
Ils n'ont même pas dégainé les jeux que....
Néanmoins je suis pas rassuré sur les jeux a venir.
Un Nintendo qui cartonne......c'est pas forcément foufou niveau jeux.....
Les meilleurs jeux nintendo pour moi, c'est après le lancement du programme ambassadeur de la 3DS, ou a l'époque de la gamecube....
La j'ai vraiment peur, que kirby soit trop souvent sollicité....
Mais j'espère me tromper....
De quoi tu parles ?
Le Japon représente un peu moins de 25% des ventes totales de Switch 1.
Et actuellement, toujours au Japon, la Switch 2 représente... environ 25% des ventes totales dans le monde.
Quel changement
19 millions la switch1 ou ps2 l'ont déjà fait sur une année fiscale ?
La switch 1 elle carburé bien plus haut que ce que fait la switch2....
Il a fallu 18 mois à la PS2 pour faire 20 millions mais les données sont biaisées (il a fallu 7 à 8 mois pour voir la console débarquer chez nous et aux USA "après" le Japon).
La Switch 1 a fait 18 millions en 1 an.
Donc 19 millions en 9 mois pour la Switch 2 constituerait le record absolu et de loin.
ok merci
Nintendo avait volontairement mis ses objectifs assez bas.
Bon en fais, ce est guère étonnant, maintenant que Nintendo a plus qu un seul support a gérer, le succès sera toujours au rdv
Et 910 000 durant l’été, tout le monde en vacances.
Il est mal réveillé le Gamekyo.
Contrairement aux consoles des années 2000.
De mon côté , j'aurai fini par l'acheter pour les gros jeux Nintendo (zelda, mario 3d, ...) mais je ne l'aurait pas forcément acheté day-one...
Je l'ai lu sur le site des analystes financiers gamekyo
Donkey Kong Bananza fait 2 fois plus de ventes que Astro Bot sur PS5 avec 6 fois moins que de pack installé dans les magasins,
Mario kart word ce n' est que le début poir battre des records
Sinon juste au passage, la Switch 1 devient officiellement la deuxième console la plus vendu au monde avec 154,1 millions de consoles vendu dans le monde, bravo
Tout se passe comme prévu
Beaucoup de choses se sont produits entre temps et l'inflation a explosé alors peut être que les japonais ont revus leur priorité.
Ou bien, Nintendo a des soucis de stocks ou préfère réserver le gros pour le reste du monde pour le moment.
Le launch d'un nouvel hardware
+
après 8 ans le remplacement matériel (abimé, cassé, usé, fatigué...) chez les familles et joueurs.
Manque quand même au moins 2 gros titres originaux pour assurer ce launch sur 6 premiers mois.
Bon comme toujours, les jeux feront la différence, et pour le moment, à part un donkey un peu original...bon, on verra la soupe habituelle de zelda, mario, xeno et metroid.
2e Nintendo DS 154,02 millions
3e Nintendo Switch 154 millions
Bon c'est simple la deuxième place est déjà acquise..sans doute au moment même où j'écris ce message.
Nintendo a encore une petite carte à jouer avec le prochain nowel.
Et une plus grosse avec une baisse de prix mais là on a l'impression qu'en fait ils ne feront rien.
6 millions à aller chercher
Cela parait peu mais en même temps c'est comme dans un marathon le dernier kilomètre et les derniers mètres c'est justement le plus dur.
Quant à l'objectif de ventes revu à la hausse dont nous avions eu quelques échos, ce n'était pas une rumeur mais plutôt des bruits de couloir qui provenaient de sources internes et rapportées par Bloomberg il y a quelque temps.
Comme quoi leonr4 l'article de Takashi n'était pas basée sur une analyse foireuse de sa part, mais bien sur des informations qu'il avait obtenues par ses sources proches du dossier comme dirait l'autre
mattewlogan : non mais tu comprends l’Espagne c'est un bon indicateur pour connaître les ventes mondiales d'un produit
pokk : oui clairement ça reste quand même assez important pour la période donnée et pour une console qui est en concurrence avec sa remplaçante qui est en plus rétro-compatible. Sans parler du fait que le prix de la console n’a presque pas baissé depuis sa sortie et a même augmenté aux USA et au Canada.
D'ailleurs je suis curieux de voir qu'elle sera leur stratégie quand la machine sera vraiment en fin de course et qu'ils voudront écouler les derniers stocks, vont-ils baisser drastiquement son prix ou la laisser au tarif actuel ?
Nouvel objectif pour FY3/2026
NS2
Hardware: 15M => 19M (+26.7%)
Software: 45M => 48M (+6.7%)
NS1
Hardware: 4.5M => 4.0M (-11.1%)
Software: 105M => 125M (+19.0%)
Nintendo s'est fixé un objectif de 15M d'unités livrées au départ maintenant ils l'ont revu à la hausse et c'est 19M, 19M ce n'est pas les 25M de ce que l'autre prétendait, maintenant libre à toi de penser ce que tu veux.
tripy73 Mec arrête de raconter n'importe quoi, il parlait bel et bien de 25M et cette info a été reprise partout, quuand officiellement Nintendo parlait de 15M au début puis passer maintenant à 19M, 19M =/= 25M tout comme 19M =/= 22, 21 ou 20M, 19M c'est 19M, l'autre a sorti des chiffres bien différents que ça te plaise ou non.
Takashi c'est un habitué du bullshit c'est pas la première fois qu'il raconte de la merde
https://www.wsj.com/articles/nintendos-game-plan-to-level-up-switch-production-1510291065
La Switch a fait seulement ~17 millions cette année là quand lui parlait de 30 millions, il refait le même coup ici avec la Switch 2.
Après pour moi le dock est trop cheap, la console mériterait une charge rapide et l’écran bien que de bonne plutôt bonne qualité je vois grave la différence avec l’OLED et je préfère même celui de la Rog Ally.
Mais, c’est du solide globalement.
"Nintendo Co. has asked suppliers to produce as many as 25 million units of the Switch 2 by the end of March 2026, setting the company up for record first-year sales of a console that’s already reached high-water marks for the global gaming sector."
"As of now, Nintendo is likely to comfortably surpass analysts’ estimates for sales of 17.6 million devices in the fiscal year ending March, let alone its own much lower public forecast, the people said, asking not to be named discussing private plans. Nintendo can be expected to sell roughly 20 million units of the Switch 2 this fiscal year, based on shipping estimates from its assembly partners, with any leftover consoles in inventory for the next fiscal year."
Donc 20 millions pour l'année fiscale et 25 millions pour la 1ère année.
Quant à ton avis sur Takashi je le connais et je n’ai jamais dit qu'il n'avait jamais dit de connerie, mais rejeter tout article où il est cité est contre-productif comme on peut le voirici. De plus l'article de Bloomberg n'est pas uniquement rédigé par lui mais co-écrit avec Debby Wu qui est spécialiste des informations provenant de la production hardware.
Les derniers exemplaires fabriqués ne seront pas vendu, obligatoirement puisque une console fabriqué le 30 mars 2026 sera encore dans l'usine et n'aura pas encore été vendu ni même transporté.
Je sais que Sony à volontairement mis le flou entre "exemplaires fabriqués" et "exemplaires vendus", ce qui pour une console qui n'est plus commercialisé est relativement proche, mais concernant une console en cours de production, il y a une transition entre l'usine et la vente, qui est probablement de l'ordre du mois voir de deux mois.
Encore une fois ça ne change rien du tout : 20M =/= 19M tout comme les 25M =/= 19M.
Le fait que maintenant Nintendo parle clairement de 19M comme objectif au lieu de 15M d'avant devrait te suffire pour comprendre que Takashi s'est gouré une énième fois et a balancé ces chiffres comme ça sans aucune preuve en faisant croire qu'il connaissait les prévisions internes de Nintendo hors on voit bien que c'était faux.
L'article dit simplement que Nintendo pouvait s’attendre à revoir son objectif à la hausse selon les sources des fabricants de hardware qui doivent augmenter leur production et également potentiellement créer un record de ventes pour la 1ère année de vie d'une console (pas année fiscale comme tu me le disais sur l'autre article).
Et rapporter des discussions de personnes qui supposent des choses, en ayant un a priori sur l'un des auteurs de l'article, sans comprendre ce qu'ils lisent, ça n'apporte rien au débat, ce n'est parce que plusieurs personnes se trompent que ça en devient une vérité.
Quant à l'extrait que tu cites, il commence par la phrase "Nintendo est susceptible de” et il se termine en disant simplement qu’avec l'information qu'ils ont eu concernant la production de 25 millions de consoles d'ici la fin de l'année fiscale, Nintendo peut s'attendre à en vendre 20 millions d'ici là (il spécule) et que selon les fabricants de hardware cela dépasserai l’objectif interne annoncé précédemment (15 millions) ainsi que les précédentes estimations des analystes (17,6 millions).
A aucun moment dans l'article il dit qu’il dispose d’un chiffre précis (lit le en entier tu verras), il dit simplement que les personnes responsables de la production des consoles (qui ont voulu garder l'anonymat) estiment que Nintendo va dépasser le précédent objectif de vente annoncé, sous entendant qu'ils allaient le revoir à la hausse lors du prochain rapport fiscal, ce qui s'est confirmé aujourd'hui (il évoluera sûrement à la baisse ou à la hausse lors du prochain rapport début janvier).
Bref, quand je fais une erreur d'interprétation ou parce qu’il me manque des éléments, je suis le premier à le reconnaître, mais excuse-moi de le dire ici c'est toi et ceux qui sont partis du principe que Takashi avait annoncé un chiffre de 20 millions d'exemplaires comme étant une information provenant de Nintendo qui font fausse route.
choroq Je suis assez d'accord avec toi par contre pour l'instant les ventes sont excellents, mais pas forcément méritées, ca manque d'exclu, après je passe mon temps sur la machine et elle est excellente mais les jeux "switch 2 edition" quand t'as déjà eu une switch balec...
Nintendo parle de 19M c'est marqué noir sur blanc.
Takashi évoquait 25M d'unités produites (dont soit disant 20M expédiées aux vendeurs d'après ses sources) j'invente rien c'est dans son article et dans les 2 cas ça ne correspond pas aux chiffres officiels de Nintendo.
Donc tu m'excuseras si je considère que 19 millions c'est ni les 20 ni les 25 millions dont il a parlé.
Et si pour toi ça n'est pas une preuve qu'il était une énième fois dans le faux alors je ne peux plus rien pour toi.
Mais bon j'ai très bien compris et déjà cerné ton personnage, ce n'est pas la première fois avec toi, peu importe le sujet tu veux toujours avoir le dernier mot, même quand tu as tort et même quand on te donne les preuves comme ici bah tu restes camper sur ta position en pensant toujours que tu as raison.
Oui, attendre des pépites, me parait plus raisonnable, les chiffres c'est plus pour le comptable.
Elle n'y est pas encore, la WiiU s'est vendue à 13,6 millions d'unités.
choroq Oui vivement Metroid 4 et surtout le nouveau Xeno ou nouvelle licence de leur part...
Ils sont où tous ces analystes qui se rejouissaient avec de longues tirades sur le néant de cette console ? Les hyoga je ne sais quoi etc... ?
OU ETES VOUS ?
Pourquoi on vous lis moins quand une news ne va pas dans votre sens.
L'Espagne ne serait plus le pays représentatif du monde entier ?
Tous les blabalbs inutiles et ridicules à propos d'une console mal calibrée, sortie trop tard, avec un hardware dépassé etc... Où sont nos génies de l'analyse ? Nos spécialistes de la finance ? Nos experts en entreprenariat ?
OU ?
ouken tu en as vu un ou deux ? Ils sont rares
S'il n'y a que ça pour te rendre heureux, joyeux noël alors
A aucun moment dans l'article Takashi et Debby Wu il est dit que leurs sources (les fabricants de hardware) sont au courant du nouvel objectif officiel de vente de Nintendo.
Les propos de l'article sont pourtant très simples :
- Les informations provenant des fabricants indiquent que Nintendo leur a demandé d'augmenter leur niveau de production pour atteindre le nombre de 25M d'unités produites d'ici le 31 Mars 2026.
- Et que selon les estimations d'expédition des fabricants, Nintendo devrait vendre (pas va vendre) environ 20 millions d'unités de la Switch 2 au cours de cet exercice financier, le reste des consoles étant conservé en stock pour l'exercice financier suivant.
Les termes employés sont pourtant clairs, il parle d'estimation en se basant sur la demande de produire 25M d'unités. Et quand je vois que tu viens parler des 25M en les comparant aux 19M annoncés par Nintendo (qui peut encore changer à la hausse ou à la baisse d'ici là), je me dis que tu ne comprends pas ce dont tu parles.
Comme l'a indiqué plus haut nyseko, 25M de consoles produites ça ne veut pas dire 25M de consoles vendues, un fabricant devant toujours produire plus que les prévisions de ventes, afin d'avoir un stock suffisant à mettre à disposition des clients (logique quoi).
C'est bien pour ça que cet article de Bloomberg parle à la base que Nintendo va revoir à la hausse son objectif de ventes, parce qu'ils ont eu l'information des fabricants que Nintendo leur avait demander d'augmenter leur production et la possibilité de battre un record de ventes, les 20 millions ce n'est que de la spéculation.
Maintenant par curiosité je suis allé voir le fameux article du WSJ que tu avais posté dans la news sur la demande de production de 25M de la Switch 2 et je me rend compte que c'est en réalité un problème d'interprétation du contenu de l'article où certains ont l'air de mélanger unités produites et ventes.
Tu avais dit cela dans l'article des 25M :
Sinon il faut rester méfiant avec les articles de Takashi ce n’est pas la première fois qu'il raconte de la merde :
https://www.wsj.com/articles/nintendos-game-plan-to-level-up-switch-production-1510291065
La Switch n'a fait que 16.95 millions cette année-là quand lui parlait de 30 millions donc attention à ce chiffre et mieux vaut attendre que ça soit confirmé et dit par Nintendo.
Et en lisant l'article d'origine qui date de novembre 2017, j'ai constaté qu'il disait simplement que les plans se dessinaient chez Nintendo pour produire 25 à 30M de Switch lors de la prochaine année fiscal (1 Avril 2018 au 31 Mars 2019) et que ce nombre pourrait augmenter selon les ventes de la console lors du Noël 2017.
Mais là encore à aucun moment dans l'article il parle d'objectif de vente de 25 à 30 millions d'exemplaires, c'est juste un raccourci que certains ont fait en voyant qu'ils voulaient produire ce nombre de console.
Au final comme tu l'as dit dans la citation ci-dessus, ils ont vendu 16,95 millions de console, donc avec un surplus de console de 8 millions minimum pour fournir les revendeurs les mois suivants.
Franchement je ne vois rien de déconnant dans ces chiffres et même si Nintendo avait réduit la production à 20 millions au lieu de 25/30, ça n'aurait toujours aucun rapport avec l'objectif de vente de Nintendo pour l'année fiscal 2018/2019...
Bref, j'ai essayé d'être le plus clair possible pour te faire comprendre pourquoi tu fais erreur dans ton interprétation des informations contenues dans ces articles, maintenant si tu veux rester dans ta vision du méchant Takashi qui fait du bullshit libre à toi, j'ai perdu assez de temps sur ce sujet
Gamekyo vous n'avez pas l'impression que vous vous foutez de la gueule de vos lecteurs...
Y a pas si longtemps vous écriviez complètement l'inverse en prenant comme référence les ventes en Espagne et plus récemment, la récente baisse de prix (non officielle) décidée par un grand nombre de grandes enseignes (baisse qui correspond étrangement en même temps que la mise en place des rayons des jouets de Noël et la distribution des catalogues de ces mêmes jouets.
Oh oui, une vrai nouvelle licence, une prise de risque sur quelques choses de fun.
Ils sont parties sur des bases très très solides.
Je fais parti des acheteurs, et elle prend la poussière depuis des mois. Les Joysticks sont tjs aussi dégueux et imprécis en mode portable pour viser dans les FPS, la batterie se vide en un rien de temps, les jeux ne sont pas au rendez-vous...
Le bouche à oreille aurait dû tuer les ventes.
Et pourtant je suis un Nsex