Nintendo : 84% des possesseurs de Switch 2 viennent de la précédente génération

Suite à ses dernières données fiscales abordées hier en début de journée, Nintendo a comme de coutume fourni quelques miettes de données aux actionnaires (et au public de fait) sur son avenir proche. Voici donc en quelques lignes :- La transition est effectuée et la quasi totalité des développeurs de Nintendo sont désormais focus sur la Switch 2.- 84 % des possesseurs de Switch 2 possédaient la Switch 1.- 50 % d'entre eux avaient acheté la Switch 1 dans ses 3 premières années de carrière.- Des projets sont sur la table pour d'autres films (animation comme Live) au-delà de(2026) et(2027).- Au 30 septembre, 128 millions de joueurs Nintendo sur l'année, et 34 millions d'abonnés NSO.Enfin, suivant la tendance du marché, Nintendo a lancé une application « Nintendo Store » sur iOS & Android, permettant d'acheter sur l'eShop sans passer par la console, mais également faire ses achats physiques sur la boutique officiel (console, manettes, etc).