Nintendo : 84% des possesseurs de Switch 2 viennent de la précédente génération

Suite à ses dernières données fiscales abordées hier en début de journée, Nintendo a comme de coutume fourni quelques miettes de données aux actionnaires (et au public de fait) sur son avenir proche. Voici donc en quelques lignes :
- La transition est effectuée et la quasi totalité des développeurs de Nintendo sont désormais focus sur la Switch 2.
- 84 % des possesseurs de Switch 2 possédaient la Switch 1.
- 50 % d'entre eux avaient acheté la Switch 1 dans ses 3 premières années de carrière.
- Des projets sont sur la table pour d'autres films (animation comme Live) au-delà de Super Mario Galaxy
(2026) et The Legend of Zelda
(2027).
- Au 30 septembre, 128 millions de joueurs Nintendo sur l'année, et 34 millions d'abonnés NSO.
Enfin, suivant la tendance du marché, Nintendo a lancé une application « Nintendo Store » sur iOS & Android, permettant d'acheter sur l'eShop sans passer par la console, mais également faire ses achats physiques sur la boutique officiel (console, manettes, etc).
Ca c'est quand meme un "échec" pour Nintendo vu le parc de console et surtout vu le prix demandé pour l'abonnement de base (20€ l'année soit moins de 2€ par mois). Vu la manne financière que représente les services aujourd'hui sur consoles, c'est étonnant de ne pas les voir essayer de mettre davantage en avant l'abonnement.
C'est d'autant plus dramatique pour 2 points :
1) Nintendo a donc perdu 4 millions d'abonnés en 2 ans (38 millions au rapport de novembre 2023).
2) Les 38 millions incluent ceux qui sont dans l'abonnement familial. Donc papa qui paye l'abo pour ses 3 enfants et lui-même, ça compte pour 4 abonnés.
Après Nintendo reste dans une double problématique :
- Comme les autres, leurs joueurs F2P (Fortnite & co) ne réclament pas d'abonnement.
- Les jeux Nintendo par essence se pratiquent davantage en local. Je me vois pas jouer à Mario Party en ligne perso, même si ce mode existe.
La prio dans les années à venir niveau hardware c’est un modèle premium oled (pas une pro mais une console moins energivore et oled) et un modèle moins onéreux lite, tu couvres toutes les gammes comme ça, comme la switch 1
Il y a splatoon, mario kart, qui est indispensable pour le jeux en ligne.
Il y a d'autre jeux comme animal crossing, smash bros etc.
Néanmoins leur jeux peuvent se jouer en multi a la maison. (Faut acheter des manettes)
Les consoles nintendo propose le jeux en famille, alors que les autres, il y a plus vraiment de mode multijoueur.....
Perso je joue pratiquement plus en ligne, sauf mario kart.
Et la j'ai plus d'abonnement psn+ ni de gamepass, donc voilà quoi
Mais ça me fait chier pour bf6......je prendrai l'offre intermédiaire du gamepass quand j'aurai bf6...
wickette sisi, quelque rageux .
Finalement, le fait qu'ils nomment leurs nouvelle hardward switch "2" était le mouv' parfait pour nintendo.
Au moins le publique comprend que c'est la suite et non un accessoire (comme pour la WiiU) et peuvent largement profiter de la popularité de la switch 1.
Le mini-led est plus cher et technologiquement pour les jeux c’est difficile t’as du blooming
La quantité aujourd’hui de amoled et de oled (qd-oled comme w-oled) vendus font que leurs prix sont devenus très interessant justement
Les ecrans PC de jeux oled sont passés de 1000+ à 600-700€ parfois surtout les 1440p
De plus Nintendo et Samsung ont un partenariat pour produire les microprocesseurs de la Switch 2, ça m’étonnerait pas de voir de l’amoled dans quelques années, l’amoled aujourd’hui est dispo sur quasi touts les smartphones samsung meme ceux qui sont à 250/300€
Après comme c'est une console orientée familiale vis-à-vis de la ludothèque Nintendo, il est plus logique que le multijoueur se fasse davantage en local.