COD Black Ops 7 : déjà le trailer de lancement
Il reste encore une bonne poignée de jours avant le lancement de Call of Duty : Black Ops 7 mais désormais comme de coutume, Activision ne perd pas de temps en nous délivrant de suite le trailer de lancement que voici. Cet épisode annoncé toujours aussi complet voire davantage (notamment dans le mode Zombies) marquera le retour du mode coopération à 4 pour sa campagne.

Sortie prévue le 17 novembre sur PC et supports PlayStation/Xbox en cross-gen sans oublier le Game Pass, et non encore une fois, aucune période d'accès anticipé suite aux rumeurs de la data PS Store depuis expliquées : le 10 novembre sera en fait le jour où il sera possible de pré-télécharger le jeu.

publié le 05/11/2025 à 10:30 par Gamekyo
rogeraf publié le 05/11/2025 à 11:00
Les trailers sont toujours WTF chez Call of Duty, mais moi ce que je veux savoir, c'est ou trouver soldat Philippe Etchebest dans le jeu (dit Phiphi le sauvage) ?
mattewlogan publié le 05/11/2025 à 12:51
Je me demande vraiment cette année comment ça va se passer est-ce que ils vont faire le même nombre de ventes ou est-ce que vraiment Battlefield six et arc Riders vont lui mettre un coup dans la tête ?
rogeraf publié le 05/11/2025 à 14:13
mattewlogan Oui BF est bien parti pour lui mettre une fessée bien méritée
wickette publié le 05/11/2025 à 22:21
Franchement je m'amuse bien sur BF6, je ne prendrai pas CoD cette année, pareil mes amis sauf 2, ça sature.

Je pense par contre quand CoD va enfin lacher la compatibilité X1/PS4 et faire de vrais changements technique et niveau design, je serai de nouveau intéréssé...un peu comme Modern Warfare en 2019 qui a ravivé la flamme pour moi
Fiche descriptif
Call of Duty : Black Ops 7
Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
