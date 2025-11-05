COD Black Ops 7 : déjà le trailer de lancement

Il reste encore une bonne poignée de jours avant le lancement demais désormais comme de coutume, Activision ne perd pas de temps en nous délivrant de suite le trailer de lancement que voici. Cet épisode annoncé toujours aussi complet voire davantage (notamment dans le mode Zombies) marquera le retour du mode coopération à 4 pour sa campagne.Sortie prévue le 17 novembre sur PC et supports PlayStation/Xbox en cross-gen sans oublier le Game Pass, et non encore une fois, aucune période d'accès anticipé suite aux rumeurs de la data PS Store depuis expliquées : le 10 novembre sera en fait le jour où il sera possible de pré-télécharger le jeu.