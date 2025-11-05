recherche
Dès ce soir, vous pourrez streamer vos propres jeux avec le PlayStation Portal
Le PlayStation Portal continue de prendre en intérêt, du moins si vous êtes abonnés au palier Premium du PS Plus : c'est aujourd'hui aux alentours de 21h00 que sera lancée la nouvelle MAJ système permettant de streamer vos propres jeux non inclus dans x abonnement (des centaines sur le sujet sont déjà compatibles).

On trouvera donc du moins récent comme les indispensables GTA 5 + Online ainsi que, forcément, Fortnite, et du beaucoup plus frais, de Astro Bot à Borderlands 4 en passant par FFVII Rebirth et Ghost of Yotei.

La liste des jeux compatibles est disponible à cette adresse et inclus d'ailleurs des titres à venir comme STALKER 2 et Octopath Traveler 0.

publié le 05/11/2025 à 14:41 par Gamekyo
kujotaro publié le 05/11/2025 à 15:07
Putain ils en ont mit du temps mais ENFIN !!
akinen publié le 05/11/2025 à 15:14
Enfin! Juste… Tout le monde est parti
magneto860 publié le 05/11/2025 à 15:19
Plus qu'à retirer l'abonnement Ps Plus Premium et on aura enfin une console portable Sony.
rogeraf publié le 05/11/2025 à 15:23
Mieux vaut tard que jamais, mais la ca fait quand meme tard quasi fin de gen ...
taiko publié le 05/11/2025 à 15:31
rogeraf ah elle a commencé? On joue toujours à des jeux ps4 pourtant.
marcelpatulacci publié le 05/11/2025 à 15:35
akinen taiko
altendorf publié le 05/11/2025 à 15:38
akinen Tellement parti que la console est toujours dans le top des ventes. Ce n’est pas parce que vous n’étiez pas le public avec le focus sur le remote play que c’était un flop.
kurosu publié le 05/11/2025 à 15:44
Quelqu'un a déjà testé le streaming avec la 4/5g ? Si ça consomme beaucoup de giga
rogeraf publié le 05/11/2025 à 15:45
taiko Arretes
maxx publié le 05/11/2025 à 15:49
Cetait en rumeur depuis un moment avec une nouvelle mention sur le store.
Et ben c'est très cool! Maintenant faut que ce soit possible sur n'importe quel appareil. Ça, ça pourrait me motiver à prendre quelques jeux en demat plutôt que physique pour y jouer partout. La au moins ça a un avantage le demat.

En ce moment y a aussi des signes de cross buy entre la PS5 et le PC. Ca peut sentir le launcher PC Sony a terme. En tous cas ce serait une très bonne chose aussi pour transporter son catalogue PSN partout même sur un PC handheld, ou une prochaine box Microsoft.

kurosu Ouais j'ai déjà fait et ça consomme pas mal. J'ai jamais trop fait attention à la quantité de données car mon forfait est de 200go donc c'est tranquille

rogeraf Peut importe la gen, ça va continuer sur la prochaine et ainsi de suite. C'est une manière de faire évoluer leur cloud progressivement.
legato publié le 05/11/2025 à 15:55
Réserver au pallier *premium super offre normal de nos jours visiblement
mattewlogan publié le 05/11/2025 à 15:58
C’est une super nouvelle
magneto860 publié le 05/11/2025 à 16:29
legato Quelqu'un a fini par leur expliquer qu'il leur fallait faire trois offres afin de vendre la deuxième, mais ils n'avaient rien à mettre dans la troisième. Du coup ils ont pondu ça (en plus de quelques gadgets qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo).
akinen publié le 05/11/2025 à 16:29
altendorf Pinaise et la beauté de la blague ?
xylander publié le 05/11/2025 à 16:32
Merci pour le Paywall.
xynot publié le 05/11/2025 à 16:43
Juste relou qu'il faille le PS PREMIUM pour l'utiliser, ça fait monter la facture
supasaiyajin publié le 05/11/2025 à 16:56
J'capte pas ceux qui disent trop tard. C'est du streaming, donc en vrai on pourrait aussi streamer les futurs jeux PS6 compatibles, non ? Mais devoir prendre le PS+ Premium, surtout pour jouer à des jeux qu'on a déjà achetés, un peu relou.
altendorf publié le 05/11/2025 à 17:00
akinen
solarr publié le 05/11/2025 à 17:15
Ah parce qu'il faut une mise à jour et un abo PREMIUM pour streamer un écran ?
maxx publié le 05/11/2025 à 17:36
Le cloud a toujours ete réservé au premium, ce n'est pas une nouveauté. C'est différent du remote play.
A cet abonnement ils ont ensuite rajouté la possibilité de streamer directement depuis la Portal sans passer par la PS5 les jeux dispo sur le cloud, et maintenant la possibilité de streamer les jeux achetés qui n'étaient initialement pas dans les jeux dispo dans l'abonnement.

altendorf Surtout que la Portal n'est pas tant un flop il me semble. En tous cas ils continuent à sortir des trucs pour les possesseurs de ce hardware, tant mieux pour eux et ça signifie qu'il y a un public quand même.
jeanouillz publié le 05/11/2025 à 17:39
Ils préparent le terrain pour les fêtes de fin d'année
solarr publié le 05/11/2025 à 17:49
Tant mieux qu'ils soutiennent la Portal : Sony ne va pas passer sa vie à abandonner ses créations au bout de 3 ans
akimbot publié le 05/11/2025 à 17:58
Moi qui hésitais à me le prendre, ça donne vraiment envie là. Maintenant, s’ils pouvaient virer l’obligation du PS Premium, on passerait d’un simple accessoire à une vraie console.
legato publié le 05/11/2025 à 18:07
magneto860 là ça n'a pas de sens tu achètes un accessoire dédié au streaming mais faut prendre un Abo pour accéder à ta ludothèque ... La psp / vita le remote play te donner accès à tes jeux point sans abonnement
kratoszeus publié le 05/11/2025 à 18:17
Rip xcloud
jackfrost publié le 05/11/2025 à 18:31
Je pensais qu'on pouvait déjà le faire et sans abonnement.
arquion publié le 05/11/2025 à 19:04
solarr c'est le cloud gaming et pas le stream de l'écran, là avec l'abo premium (le seul qui autorise le Cloud Playstation), tu peux aussi streamer des jeux que tu as et qui ne sont pas dans l'abonnement Premium (parmi une liste pour l'instant)
arquion publié le 05/11/2025 à 19:06
legato même réponse, le remote play, tu peux y accéder avec la Portal sans rien, là on parle du Cloud Gaming.
maxx publié le 05/11/2025 à 19:07
legato C'est pas pareil. Le remote play est toujours gratuit même sur la Portal. Le cloud par contre a toujours été pour l'abonnement premium, rien n'a changé. Et au début le cloud n'était possible que depuis la PS5 et ils ont étendu ça à la Portal c'est tout.
famimax publié le 05/11/2025 à 19:17
Faut payer un abonnement pour jouer à ses propres jeux... Super le concept
pimoody publié le 05/11/2025 à 19:22
Enfin !

legato tu as aussi accès sans abbo chez toi en remote gratuit, c’est le principal atout.
xynot publié le 05/11/2025 à 19:43
kratoszeus bah ça marche nickel aussi le bot
tynokarts publié le 05/11/2025 à 20:24
Nous y sommes enfin.
kurosu publié le 05/11/2025 à 20:41
maxx ok merci, j'ai quasi le même forfait ça va
Mais tu jouais combien d'heures à peu près en streaming ?
kisukesan publié le 05/11/2025 à 23:42
Et pour les jeux streamés, les sauvegardes sont elles maintenant compatibles, "croisables" avec celles sur la ps5 ?
Sur la beta, les jeux streamés depuis le cloud avaient apparemment une progression différente.
elicetheworld publié le 06/11/2025 à 00:56
....je vois pas en quoi c'est une révolution le cloud Microsoft le fait aussi et sans doute mieux que Sony.
Et bien sûr la condition obligatoire connexion internet etc...
Pour une consommation en mode portable c'est toujours obsolète
cyr publié le 06/11/2025 à 07:49
Payer pour jouer a des jeux sur un petit ecran lcd?

Le lcd de la switch2 c'est le mal. Le lcd de la ps portal c'est trop génial, et en 1080p max ...
