Dès ce soir, vous pourrez streamer vos propres jeux avec le PlayStation Portal
Le PlayStation Portal continue de prendre en intérêt, du moins si vous êtes abonnés au palier Premium du PS Plus : c'est aujourd'hui aux alentours de 21h00 que sera lancée la nouvelle MAJ système permettant de streamer vos propres jeux non inclus dans x abonnement (des centaines sur le sujet sont déjà compatibles).
On trouvera donc du moins récent comme les indispensables GTA 5 + Online ainsi que, forcément, Fortnite, et du beaucoup plus frais, de Astro Bot à Borderlands 4 en passant par FFVII Rebirth et Ghost of Yotei.
La liste des jeux compatibles est disponible à cette adresse et inclus d'ailleurs des titres à venir comme STALKER 2 et Octopath Traveler 0.
Et ben c'est très cool! Maintenant faut que ce soit possible sur n'importe quel appareil. Ça, ça pourrait me motiver à prendre quelques jeux en demat plutôt que physique pour y jouer partout. La au moins ça a un avantage le demat.
En ce moment y a aussi des signes de cross buy entre la PS5 et le PC. Ca peut sentir le launcher PC Sony a terme. En tous cas ce serait une très bonne chose aussi pour transporter son catalogue PSN partout même sur un PC handheld, ou une prochaine box Microsoft.
kurosu Ouais j'ai déjà fait et ça consomme pas mal. J'ai jamais trop fait attention à la quantité de données car mon forfait est de 200go donc c'est tranquille
rogeraf Peut importe la gen, ça va continuer sur la prochaine et ainsi de suite. C'est une manière de faire évoluer leur cloud progressivement.
A cet abonnement ils ont ensuite rajouté la possibilité de streamer directement depuis la Portal sans passer par la PS5 les jeux dispo sur le cloud, et maintenant la possibilité de streamer les jeux achetés qui n'étaient initialement pas dans les jeux dispo dans l'abonnement.
altendorf Surtout que la Portal n'est pas tant un flop il me semble. En tous cas ils continuent à sortir des trucs pour les possesseurs de ce hardware, tant mieux pour eux et ça signifie qu'il y a un public quand même.
legato tu as aussi accès sans abbo chez toi en remote gratuit, c’est le principal atout.
Mais tu jouais combien d'heures à peu près en streaming ?
Sur la beta, les jeux streamés depuis le cloud avaient apparemment une progression différente.
Et bien sûr la condition obligatoire connexion internet etc...
Pour une consommation en mode portable c'est toujours obsolète
