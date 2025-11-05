Dragon Quest VII Reimagined aura certes du contenu en moins, mais une fin inédite
Tout comme Dragon Quest II HD Remake, la nouvelle édition de Dragon Quest VII ne résistera pas à nous proposer une nouvelle fin, réclamant au préalable selon son producteur de faire les bons choix pour découvrir cette conclusion inédite.
Une aubaine pour les connaisseurs qui auront de toute façon de quoi découvrir un bien meilleur rythme sur la narration (100h la ligne droite à l'époque on rappelle, avec de sacrés longueurs), avec certes des choses toutes neuves et des remaniements, mais également des coupes : certaines choses totalement annexes comme le Monster Park ou la ville à reconstruire ne feront pas partie de ce remake prévu le 5 février 2026 sur tous les supports.
Je te parle de mon cas, j’étais à l’avant dernier chapitre aux alentours de 120 heures sur Playstation 1 et je n’en pouvais plus, j’ai abandonné
Les 2 causes principales, le rythme et le farm: à ce stade du jeu, il fallait que je farme à mort et les jobs que j’avais ne me convenaient plus car je me faisais défoncer méchamment
Bref, après une vingtaine d’années, je vais lui redonner sa chance et peut-être le finir cette fois-ci
Des fans place le 7 aprés le 2. J'aurais du mal a croire qu'ils ont sortie DQ7 juste avant le 2 pas hasard. Jamais confirmé par SE mais tous porte a croire que les fans avaient vu juste
Ils auraient pu amener un peu de diversité dans les personnages mais ils ont préférés rester sur une représentation 100% blanches.
va falloir faire avec leur tenues par défaut pendant tout le jeu.....
Après sur PC je suis certain qu'il y aura des moddeurs qui s'en occuperont en reproduisant les costumes de la version 3DS, mais faudra être patient.
oh bordel, DQ VII Reimagined ou plutôt DQ VII inferior version
DQ XI aussi dure 100h dans sa version jap où tu peux pas courir. Mais faut arrêter de parler des versions d'il y a 1000 ans
Bah je parle de ce que j’ai vécu, où est le problème ?
Désolé d’avoir joué à la 1ère version de Dragon Quest 7, d’avoir acheté le jeu en magasin d’import (la belle époque où il n’y avait pas encore Internet ) et désolé si j’ai + de 40 ans
Un peu de respect, merci d’avance
Moi je dis que le jeu ne dure plus 100h depuis bien longtemps. Toi tu dis que t'as pris 120h+ à l'époque. En vrai, on est d'accord, et je sais pas pourquoi tu t'énerves.
J’ai juste été légèrement piqué car j’avais eu l’impression que tu méprisais un peu la version PSX
Désolé pour la "méprise"