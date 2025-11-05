recherche
News / Blogs
Dragon Quest VII Reimagined aura certes du contenu en moins, mais une fin inédite
Tout comme Dragon Quest II HD Remake, la nouvelle édition de Dragon Quest VII ne résistera pas à nous proposer une nouvelle fin, réclamant au préalable selon son producteur de faire les bons choix pour découvrir cette conclusion inédite.

Une aubaine pour les connaisseurs qui auront de toute façon de quoi découvrir un bien meilleur rythme sur la narration (100h la ligne droite à l'époque on rappelle, avec de sacrés longueurs), avec certes des choses toutes neuves et des remaniements, mais également des coupes : certaines choses totalement annexes comme le Monster Park ou la ville à reconstruire ne feront pas partie de ce remake prévu le 5 février 2026 sur tous les supports.

3
Qui a aimé ?
link49, tynokarts, elcidfx
publié le 05/11/2025 à 09:36 par Gamekyo
commentaires (28)
grimraven publié le 05/11/2025 à 10:30
Après si ils enlevent preciément 4 missions annexes ultra relous de l'aventure je dis pas non
evasnake publié le 05/11/2025 à 10:34
En vrai, j'avais tracé à l'époque, mais j'avais fait le remake 3DS en 70h (je connaissais déjà le jeu PSX). La légende des 100h, c'est vraiment en prenant son temps. Ou quand tu fais la désormais injouable version PSX
lefab88 publié le 05/11/2025 à 12:03
vivement
aggrekuma publié le 05/11/2025 à 12:36
J'ai comme le sentiment que le contenu coupé var arriver par la suite en DLC...
micheljackson publié le 05/11/2025 à 12:40
Je comprends bien pour le Monster Park qui était long et chiant, mais la ville à reconstruire c'était cool c'est dommage.
mattewlogan publié le 05/11/2025 à 12:45
Au moins y a des arguments pour refaire le jeu
icebergbrulant publié le 05/11/2025 à 12:52
evasnake Une légende les 100 heures ? Je ne crois pas

Je te parle de mon cas, j’étais à l’avant dernier chapitre aux alentours de 120 heures sur Playstation 1 et je n’en pouvais plus, j’ai abandonné
Les 2 causes principales, le rythme et le farm: à ce stade du jeu, il fallait que je farme à mort et les jobs que j’avais ne me convenaient plus car je me faisais défoncer méchamment

Bref, après une vingtaine d’années, je vais lui redonner sa chance et peut-être le finir cette fois-ci
marcelpatulacci publié le 05/11/2025 à 12:53
"février 2026" et ben dis donc, dire que le remake du 1 et 2 vient a peine d'arrivée, c'cool ça

Des fans place le 7 aprés le 2. J'aurais du mal a croire qu'ils ont sortie DQ7 juste avant le 2 pas hasard. Jamais confirmé par SE mais tous porte a croire que les fans avaient vu juste
ippoyabukiki publié le 05/11/2025 à 13:02
Ils auraient pu amener un peu de diversité dans les personnages mais ils ont préférés rester sur une représentation 100% blanches. Faudrait pas risquer de se faire boycotter.
ippoyabukiki publié le 05/11/2025 à 13:03
aggrekuma j'ai comme le sentiment qu'on a un complotiste parmi nous. tes vaccins sont à jour ?
wantorx publié le 05/11/2025 à 13:17
Sur la version 3DS, j’ai passé plus de 120 heures rien que sur la trame principale, et franchement, les allers-retours entre le passé et le présent étaient parfois vraiment pénibles.
zekk publié le 05/11/2025 à 13:40


ippoyabukiki C'est vraiment lourdingue ce genre de commentaire, arrêter d'amener ce débat quand il n'a pas lieu d'être...
negan publié le 05/11/2025 à 14:00
ippoyabukiki publié le 05/11/2025 à 14:02
Ils auraient pu amener un peu de diversité dans les personnages mais ils ont préférés rester sur une représentation 100% blanches. Faudrait pas risquer de se faire boycotter.

ippoyabukiki publié le 05/11/2025 à 14:03
aggrekuma j'ai comme le sentiment qu'on a un complotiste parmi nous. tes vaccins sont à jour ?

Shanks C'est quoi l'intérêt ?
micheljackson publié le 05/11/2025 à 14:04
ippoyabukiki
Sinon tu peux toujours tenter de créer ton propre Jrpg avec de la diversité au lieu de te plaindre.
jacquescechirac publié le 05/11/2025 à 14:07
ippoyabukiki Ça y est tu redeviens debile?
Tu cherches encore à jouer le poil à gratter ridicule du site?
Calme toi mon grand, ou tu vas encore finir par insulter de "fils de p..." les modos du site avant de te faire ban.
skk publié le 05/11/2025 à 14:19
ippoyabukiki Que c'est lourd ce genre de propos...
gamergunz publié le 05/11/2025 à 14:59
Une chose que je regrette c'est qu'ils ont cut les costumes des vocations de la version 3DS.
jacquescechirac publié le 05/11/2025 à 15:52
gamergunz sérieusement ? ah putain ça c'est grave dommage, surtout quand tu vois la dégaine des protagonistes, notamment le heros
gamergunz publié le 05/11/2025 à 15:56
jacquescechirac c'est malheureusement vrai....
va falloir faire avec leur tenues par défaut pendant tout le jeu.....
wantorx publié le 05/11/2025 à 16:05
gamergunz Ah punaise j'étais pas au courant pour les costume c'est vraiment dommage
micheljackson publié le 05/11/2025 à 16:25
gamergunz
Après sur PC je suis certain qu'il y aura des moddeurs qui s'en occuperont en reproduisant les costumes de la version 3DS, mais faudra être patient.
temporell publié le 05/11/2025 à 16:36
gamergunz

oh bordel, DQ VII Reimagined ou plutôt DQ VII inferior version
gamergunz publié le 05/11/2025 à 17:52
micheljackson Ben je l'espère parce que passer 150h avec les mêmes tenues c'est débile surtout que les tenues de classes étaient tellement bien dans la version 3DS.....
tab publié le 05/11/2025 à 21:33
on en bouffe du dq en ce moment!
evasnake publié le 06/11/2025 à 11:03
Non, mais je te parle pas de la version PSX. Celle là dure effectivement 100h à peu près. Je te parle de la version 3DS qui dure 80h. Et celle-ci sera encore plus courte.

DQ XI aussi dure 100h dans sa version jap où tu peux pas courir. Mais faut arrêter de parler des versions d'il y a 1000 ans
icebergbrulant publié le 06/11/2025 à 11:29
evasnake
Bah je parle de ce que j’ai vécu, où est le problème ?

Désolé d’avoir joué à la 1ère version de Dragon Quest 7, d’avoir acheté le jeu en magasin d’import (la belle époque où il n’y avait pas encore Internet ) et désolé si j’ai + de 40 ans

Un peu de respect, merci d’avance
evasnake publié le 07/11/2025 à 07:42
icebergbrulant Mais tu peux me parler de ce que tu veux, mais on parle pas de la meme chose

Moi je dis que le jeu ne dure plus 100h depuis bien longtemps. Toi tu dis que t'as pris 120h+ à l'époque. En vrai, on est d'accord, et je sais pas pourquoi tu t'énerves.
icebergbrulant publié le 07/11/2025 à 11:04
evasnake Je ne m’énerve pas, t’inquiète
J’ai juste été légèrement piqué car j’avais eu l’impression que tu méprisais un peu la version PSX

Désolé pour la "méprise"
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
0
Ils aiment
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo