One Piece Pirate Warriors 4 : date du prochain DLC et de la mise à jour PS5, XBS, Switch 2

Bandai Namco lâche une date pour la mise à jour PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 de, et ce sera donc pour le 21 novembre. Logiquement, l'upgrade technique (meilleure résolution, davantage de détails et d'ennemis à l'écran) devrait être gratuite pour tous : ce sera le cas sur Xbox.Le même jour sortira un nouveau DLC permettant de prendre en main Rob Lucci, Jewerly Bonney et S-Snake, sachant qu'un autre pack du même genre arrivera début 2026 avec Ener, King et Z.Quant à un cinquième épisode...