recherche
News / Blogs
One Piece Pirate Warriors 4 : date du prochain DLC et de la mise à jour PS5, XBS, Switch 2
Bandai Namco lâche une date pour la mise à jour PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 de One Piece : Pirate Warriors 4, et ce sera donc pour le 21 novembre. Logiquement, l'upgrade technique (meilleure résolution, davantage de détails et d'ennemis à l'écran) devrait être gratuite pour tous : ce sera le cas sur Xbox.

Le même jour sortira un nouveau DLC permettant de prendre en main Rob Lucci, Jewerly Bonney et S-Snake, sachant qu'un autre pack du même genre arrivera début 2026 avec Ener, King et Z.

Quant à un cinquième épisode...

1
Qui a aimé ?
tynokarts
publié le 05/11/2025 à 14:45 par Gamekyo
commentaires (5)
negan publié le 05/11/2025 à 15:18
Ils auraient pu rajouter des succès et des trophées pour le kiff
ratchet publié le 05/11/2025 à 15:19
Je ne comprend pas… au lieu de faire un 5eme…
cyr publié le 05/11/2025 à 15:53
Il est sortie sur switch2 ?
shanks publié le 05/11/2025 à 15:55
cyr
Non, uniquement Switch 1 mais y aura l'upgrade Switch 2 du coup.
cyr publié le 05/11/2025 à 17:49
shanks ok
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
One Piece : Pirate Warriors 4
4
Ils aiment
Nom : One Piece : Pirate Warriors 4
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Omega Force
Genre : action
Multijoueur : 1 à 4 en ligne
Sortie européenne : 27/03/2020
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo