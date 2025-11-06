Chez Obsidian, on est tellement dans le RPG que même les employés ont des classes Chez Obsidian, on est tellement dans le RPG que même les employés ont des classes

Une petite anecdote de bon matin ? Lors d'une interview accordée à The Game Business, le vice-président d'Obsidian (Marcus Morgan) a révélé que l'entreprise était tellement ancré psychologiquement dans le RPG que même le statut des employés fonctionnait de cette façon.



On apprend ainsi que les mecs ont mis en place, pour le fun et la motivation, un système où chaque employé doit choisir une classe (Guerrier, Voleur, Mage) afin de recevoir ensuite de la part de studio des cadeaux par palier jusqu'à 20 ans de fidélité dans la même boîte. Ça va quand même jusqu'à taper du cosplay avec hache, épée et cape.



Bref la bonne ambiance pour un studio qui mine de rien reste l'un des plus productifs chez Xbox : en un an, Obsidian aura réussi à sortir Avowed, Grounded 2, The Outer Worlds 2 en plus du lancement aujourd'hui d'une bêta pour intégrer le tour-par-tour dans le bon vieux Pillars of Eternity.



Quant à un retour sur Fallout, si les portes restent entrouvertes, Marcus Morgan estime que Obsidian doit surtout forger son propre CV avec ses propres licences.