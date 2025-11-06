recherche
News / Blogs
Chez Obsidian, on est tellement dans le RPG que même les employés ont des classes
Une petite anecdote de bon matin ? Lors d'une interview accordée à The Game Business, le vice-président d'Obsidian (Marcus Morgan) a révélé que l'entreprise était tellement ancré psychologiquement dans le RPG que même le statut des employés fonctionnait de cette façon.

On apprend ainsi que les mecs ont mis en place, pour le fun et la motivation, un système où chaque employé doit choisir une classe (Guerrier, Voleur, Mage) afin de recevoir ensuite de la part de studio des cadeaux par palier jusqu'à 20 ans de fidélité dans la même boîte. Ça va quand même jusqu'à taper du cosplay avec hache, épée et cape.

Bref la bonne ambiance pour un studio qui mine de rien reste l'un des plus productifs chez Xbox : en un an, Obsidian aura réussi à sortir Avowed, Grounded 2, The Outer Worlds 2 en plus du lancement aujourd'hui d'une bêta pour intégrer le tour-par-tour dans le bon vieux Pillars of Eternity.

Quant à un retour sur Fallout, si les portes restent entrouvertes, Marcus Morgan estime que Obsidian doit surtout forger son propre CV avec ses propres licences.
3
Qui a aimé ?
ouken, eruroraito7, tynokarts
publié le 06/11/2025 à 07:45 par Gamekyo
commentaires (8)
sosky publié le 06/11/2025 à 08:19
Hâte de la v1.0 de Grounded 2 !
mrvince publié le 06/11/2025 à 08:32
Ok.
aros publié le 06/11/2025 à 09:18
Tous développés du début à la fin dans la même année, à en croire ce que l'on en dit

Blague à part, on ne peut qu'applaudir la capacité de gestion des projets du studio. Vraiment, c'est remarquable
wickette publié le 06/11/2025 à 09:20
Avowed vendu à 70€ à sa sortie, quelle décision absurde, Il a été fait par une petite équipe pendant quelques années, rien à voir avec le budget de outer worlds 2

Sinon oui ce sont les Insomniac de Xbox, ça livre de bons jeux, grounded 1/2 et OW2 que j’ai commencé hier me plaisent bien ça change aussi d’autres jeux
potion2swag publié le 06/11/2025 à 10:33
La lutte des classes prend tout son sens à Obsidian.
mattewlogan publié le 06/11/2025 à 11:22
Sympas
rendan publié le 06/11/2025 à 13:08
News qui fait plaiz
mck publié le 07/11/2025 à 09:46
wickette Oui seulement ~80 personnes de ce que j'avais pu lire. C'est rien pour un open world de cette taille, avec autant de secret, de lore... Le jeu est clairement imparfait, mais si il était sorti a 50€ personne n'aurait rien dit. C'est un AA vendu au prix d'un AAA...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Avowed
2
Ils aiment
Nom : Avowed
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo