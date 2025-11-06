Vers une annonce autour de Crash Team Racing ?
Alors que Iron Galaxy vient tout juste de pondre Tony Hawk's Pro Skater 3+4 et que des rumeurs pointent vers un Spyro 4 chez Toys for Bob, les mecs de Beenox prépareraient t-ils un retour de Crash Team Racing ?
C'est ce que pourrait sous-entendre la bannière mise en ligne pour les 25 ans du studio, dévoilant discrètement en haut à gauche un petit artwork inédit de la franchise spin-off… mais avec la DA de Crash 4.
Une annonce autour de la série ne serait pas étonnante en sachant l'arrivée d'un anime sur Netflix (par la team de Sonic Prime) et reste à voir dans le cas présent s'il s'agira d'un nouvel épisode… ou tout simplement d'un remaster de Nitro Fueled avec bonus, qui mine de rien est toujours scandaleusement privé de 60FPS.
publié le 06/11/2025 à 07:19 par Gamekyo
J'ai jouer au premier sur ps1.....ça date
CTRNF est le meilleur jeu de kart de la PS4, et a eu un suivi mensuel gratuit pendant un an.
Un CTRNF+ sur PS5 je signerais de suite, d'autant qu'il n'y avait pas grand chose à améliorer sur PS4, en quantité comme en qualité (les temps de chargement, et dans une moindre mesure le multijoueur. Le 60FPS, m'intéresse pas).
Mai j’aïs bien aimé le retour sur PS4
La preuve :
https://youtube.com/playlist?list=PLlG3A5GsnPuBY-EtUYs_FZPt0B9yaA7NU&si=m9Q8y8Pw08SECWiA
Un petit mode 60 fps avec une versions PS5 je ne dis pas non
Et pourquoi pas un ou 2 circuit en plus
j'ai foiré mon lien
https://youtube.com/playlist?list=PLlG3A5GsnPuBY-EtUYs_FZPt0B9yaA7NU&si=m9Q8y8Pw08SECWiA