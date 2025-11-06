recherche
Vers une annonce autour de Crash Team Racing ?
Alors que Iron Galaxy vient tout juste de pondre Tony Hawk's Pro Skater 3+4 et que des rumeurs pointent vers un Spyro 4 chez Toys for Bob, les mecs de Beenox prépareraient t-ils un retour de Crash Team Racing ?

C'est ce que pourrait sous-entendre la bannière mise en ligne pour les 25 ans du studio, dévoilant discrètement en haut à gauche un petit artwork inédit de la franchise spin-off… mais avec la DA de Crash 4.

Une annonce autour de la série ne serait pas étonnante en sachant l'arrivée d'un anime sur Netflix (par la team de Sonic Prime) et reste à voir dans le cas présent s'il s'agira d'un nouvel épisode… ou tout simplement d'un remaster de Nitro Fueled avec bonus, qui mine de rien est toujours scandaleusement privé de 60FPS.
publié le 06/11/2025 à 07:19 par Gamekyo
commentaires (11)
cyr publié le 06/11/2025 à 07:46
Ben si ça permet de faire plaisir a certains, qu'ils le fassent.

J'ai jouer au premier sur ps1.....ça date
ducknsexe publié le 06/11/2025 à 07:53
cyr Crash time racing possède deja un remake sur les consoles ps4 et xbox one et switch . Le jeu est tres bon.
magneto860 publié le 06/11/2025 à 08:05
CTR est le meilleur jeu de kart de la PS1.
CTRNF est le meilleur jeu de kart de la PS4, et a eu un suivi mensuel gratuit pendant un an.

Un CTRNF+ sur PS5 je signerais de suite, d'autant qu'il n'y avait pas grand chose à améliorer sur PS4, en quantité comme en qualité (les temps de chargement, et dans une moindre mesure le multijoueur. Le 60FPS, m'intéresse pas).
rogeraf publié le 06/11/2025 à 09:27
ducknsexe oui peu etre un crash time racing 2 turbo alpha prime edition
kirk publié le 06/11/2025 à 11:26
Toujours pas sur Steam ça me dépasse.
mithrandir publié le 06/11/2025 à 12:07
Ce serait top oui, CTR est vraiment excellent et une bonne alternative à MK
shadowsi publié le 06/11/2025 à 12:07
J'espère une sortie sur Steam !
5120x2880 publié le 06/11/2025 à 12:24
Poncé sur émulateur en 60fps puisqu'ils ne l'ont jamais sorti sur Steam, je suis un peu passé à autre chose depuis même si c'est un jeu que j'adore.
narcissedoyo publié le 06/11/2025 à 12:43
Je n’ai pas fait les jeux originaux

Mai j’aïs bien aimé le retour sur PS4
La preuve :
https://youtube.com/playlist?list=PLlG3A5GsnPuBY-EtUYs_FZPt0B9yaA7NU&si=m9Q8y8Pw08SECWiA

Un petit mode 60 fps avec une versions PS5 je ne dis pas non
Et pourquoi pas un ou 2 circuit en plus
jaysennnin publié le 06/11/2025 à 12:58
le fait qu'il n'y ait pas de version pc est plus scandaleux que l'absence du 60 fps
narcissedoyo publié le 06/11/2025 à 19:19
narcissedoyo

j'ai foiré mon lien

https://youtube.com/playlist?list=PLlG3A5GsnPuBY-EtUYs_FZPt0B9yaA7NU&si=m9Q8y8Pw08SECWiA
Fiche descriptif
Crash Team Racing : Nitro Fueled
7
Ils aiment
Nom : Crash Team Racing : Nitro Fueled
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Beenox
Genre : course
Multijoueur : 1 à 4 (local) - Jusqu'à 8 en ligne
Sortie européenne : 21/06/2019
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
