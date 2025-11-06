Vers une annonce autour de Crash Team Racing ? Vers une annonce autour de Crash Team Racing ?

Alors que Iron Galaxy vient tout juste de pondre Tony Hawk's Pro Skater 3+4 et que des rumeurs pointent vers un Spyro 4 chez Toys for Bob, les mecs de Beenox prépareraient t-ils un retour de Crash Team Racing ?



C'est ce que pourrait sous-entendre la bannière mise en ligne pour les 25 ans du studio, dévoilant discrètement en haut à gauche un petit artwork inédit de la franchise spin-off… mais avec la DA de Crash 4.



Une annonce autour de la série ne serait pas étonnante en sachant l'arrivée d'un anime sur Netflix (par la team de Sonic Prime) et reste à voir dans le cas présent s'il s'agira d'un nouvel épisode… ou tout simplement d'un remaster de Nitro Fueled avec bonus, qui mine de rien est toujours scandaleusement privé de 60FPS.