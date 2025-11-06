The Legend of Zelda (film) : début de tournage
Un rapide article pour signaler que Nintendo et Sony Pictures tiennent pour l'heure la barre de l'ambitieuse adaptation cinématographique (Live) de The Legend of Zelda : un rapport révèle que le tournage vient a débuté cette semaine en Nouvelle-Zélande, l'une des principales terres d'accueil des productions heroic-fantasy (vous connaissez Le Seigneur des Anneaux ?).
De fait, par la voie officielle ou dans x leak, il est fort probable que nous en saurons bientôt plus sur le casting (notamment Ganon). Sont au moins connus pour l'heure les principales têtes : Bo Bragason pour Zelda, et Benjamin Evan Ainsworth pour Link.
The Legend of Zelda sortira au cinéma le 7 mai 2027.
publié le 06/11/2025 à 15:47 par Gamekyo
Je sens la catastrophe, mais j'espère me tromper.
Le seul truc qui me donne un peu confiance c'est que Nintendo soit capable d'être hyper chiant et de repousser le film ad vitam eternam tant que le résultat n'est pas niquel.
Effectivement des nouvelles de ce projet vont tomber au compte goutte désormais.
Entièrement d'accord, même le film live de 93 avait une histoire plus intéressante et palpitante que cette "démo technique", objectivement.
en vrai on pourra jamais faire miux que ça (mention spécial pour le 2éme)
https://www.youtube.com/watch?v=1I0l5SQu7A4&list=RD1I0l5SQu7A4&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=TNdvRHq8Hs8
https://www.youtube.com/results?search_query=zelda++panavision
grave