recherche
News / Blogs
The Legend of Zelda (film) : début de tournage
Un rapide article pour signaler que Nintendo et Sony Pictures tiennent pour l'heure la barre de l'ambitieuse adaptation cinématographique (Live) de The Legend of Zelda : un rapport révèle que le tournage vient a débuté cette semaine en Nouvelle-Zélande, l'une des principales terres d'accueil des productions heroic-fantasy (vous connaissez Le Seigneur des Anneaux ?).

De fait, par la voie officielle ou dans x leak, il est fort probable que nous en saurons bientôt plus sur le casting (notamment Ganon). Sont au moins connus pour l'heure les principales têtes : Bo Bragason pour Zelda, et Benjamin Evan Ainsworth pour Link.

The Legend of Zelda sortira au cinéma le 7 mai 2027.
  • The Legend of Zelda (film) : début de tournage
plus de médias
2
Qui a aimé ?
link49, thekingman1
publié le 06/11/2025 à 15:47 par Gamekyo
commentaires (18)
rocan publié le 06/11/2025 à 15:58
Ces portraits sont tirés d'un film ?
nigel publié le 06/11/2025 à 16:36
rocan Il me semble que non.

Je sens la catastrophe, mais j'espère me tromper.
Le seul truc qui me donne un peu confiance c'est que Nintendo soit capable d'être hyper chiant et de repousser le film ad vitam eternam tant que le résultat n'est pas niquel.
mrvince publié le 06/11/2025 à 16:50
nigel Le film mario est loin d'être incroyable et ils ont du le valider aussi... Passé l'animation et les clins d’œils il est éclaté.
rogeraf publié le 06/11/2025 à 16:51
Faut qu'ils arretent avec tous leurs films JV ... Comme tous ces Marvels qui finissent par se planter. En tout cas j'espere que ce film sera aussi bon que STREET FIGHTER avec Jc Vandame
mithrandir publié le 06/11/2025 à 17:12
J'espère un ton "sombre" à la OoT, sinon pour Zelda c'est ok, pour Link faut voir, il a pas forcément la tête de l'emploi mais pourquoi pas
link49 publié le 06/11/2025 à 17:21
Vivement.
marcelpatulacci publié le 06/11/2025 à 18:10
Y'a des nanard qui peuvent étre regardable.
myki publié le 06/11/2025 à 18:19
ca fais plaisir a lire.

Effectivement des nouvelles de ce projet vont tomber au compte goutte désormais.
kikoo31 publié le 06/11/2025 à 18:27
mrvince tu le trouves éclaté nuance
sonilka publié le 06/11/2025 à 18:48
Je suis curieux de voir le résultat meme si je reste persuadé que faire un film d'animation était la meilleure solution en plus d'être moins casse gueule.
micheljackson publié le 06/11/2025 à 19:14
mrvince
Entièrement d'accord, même le film live de 93 avait une histoire plus intéressante et palpitante que cette "démo technique", objectivement.
vyse publié le 06/11/2025 à 19:21
Quelle merdass putain..le truc est inadaptable par nature ; c'est créer des chimères des enfers..
bladagun publié le 06/11/2025 à 21:09
En espérant qu'il fasse partie des 10 pour cent réussis ! Ça serais genial ! Je vais rester optimiste
onimusha publié le 06/11/2025 à 21:10
marcelpatulacci
en vrai on pourra jamais faire miux que ça (mention spécial pour le 2éme)

https://www.youtube.com/watch?v=1I0l5SQu7A4&list=RD1I0l5SQu7A4&start_radio=1 />
https://www.youtube.com/watch?v=TNdvRHq8Hs8
onimusha publié le 06/11/2025 à 21:12
marcelpatulacci
https://www.youtube.com/results?search_query=zelda++panavision
terminagore publié le 06/11/2025 à 21:19
J’avoue que s’il y a une adaptation pour laquelle je ne suis pas du tout confiant, c’est celle-là…
marcelpatulacci publié le 07/11/2025 à 01:02
onimusha frenchement ça me donne plus envie que le film officiel
onimusha publié le 07/11/2025 à 07:43
marcelpatulacci
grave
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
151
Ils aiment
Nom : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
Support : Wii U
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
Autres versions :
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo