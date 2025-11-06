The Legend of Zelda (film) : début de tournage The Legend of Zelda (film) : début de tournage

Un rapide article pour signaler que Nintendo et Sony Pictures tiennent pour l'heure la barre de l'ambitieuse adaptation cinématographique (Live) de The Legend of Zelda : un rapport révèle que le tournage vient a débuté cette semaine en Nouvelle-Zélande, l'une des principales terres d'accueil des productions heroic-fantasy (vous connaissez Le Seigneur des Anneaux ?).



De fait, par la voie officielle ou dans x leak, il est fort probable que nous en saurons bientôt plus sur le casting (notamment Ganon). Sont au moins connus pour l'heure les principales têtes : Bo Bragason pour Zelda, et Benjamin Evan Ainsworth pour Link.



The Legend of Zelda sortira au cinéma le 7 mai 2027.