Légendes Pokémon Z-A : présentation du DLC

Comme attendu, la Pokémon Company a présenté l'extension rapide de, attendu pour le 10 décembre au prix balaise de 29,99€, nous emmenant dans un Illumis alternatif pour continuer de faire des économies, avec son scénario dédié, ses nouvelles bestioles à récupérer et de nouvelles Méga Evolution.A ce propos, et gratos cette fois, une nouvelle quête sera ajoutée aujourd'hui même pour récupérer Diancie et une pierre pour sa Méga-Evolution.