Légendes Pokémon Z-A : présentation du DLC

Comme attendu, la Pokémon Company a présenté l'extension rapide de Légendes Pokémon Z-A, attendu pour le 10 décembre au prix balaise de 29,99€, nous emmenant dans un Illumis alternatif pour continuer de faire des économies, avec son scénario dédié, ses nouvelles bestioles à récupérer et de nouvelles Méga Evolution.
A ce propos, et gratos cette fois, une nouvelle quête sera ajoutée aujourd'hui même pour récupérer Diancie et une pierre pour sa Méga-Evolution.
Parceque 30e, deux mois après la sortie il y a pas un soucis là ?
Une seule extension.
Au final, on a une extension qui aurait pu être dans le jeu de base semble t’il au vu de ce que ça propose (c’est pas comme si on parle d’un monde ouvert de base) et en plus qui sort seulement 2 mois après la sortie ?
C’est du déjà vu une extension aussi près d’une sortie de jeu ?
En plus la tronche du truc à 30e !
Il y a un dénis chez les têtes pensantes.
Au moins avant ils faisaient semblant avant avec leurs pass à 30e sur la durée.
koji je suis le premier à être plus tolérant pour Pokémon, mais là, ça suce jusqu’à la moelle. Même les plus petits studios qui ont des jeux avec une hype n’essaient pas de raquetter autant.
ouais, Donkey kong Bananza, sachant que son DLC pue la merde
Pas de mots, ça nivelle par le bas tellement ça achète et cautionne ces jeux, sans moi.
Certains acceptent ça, à cause de la nostalgie et de l'énorme aura autour de Pokémon et ils en profitent...