Légendes Pokémon Z-A : présentation du DLC
Comme attendu, la Pokémon Company a présenté l'extension rapide de Légendes Pokémon Z-A, attendu pour le 10 décembre au prix balaise de 29,99€, nous emmenant dans un Illumis alternatif pour continuer de faire des économies, avec son scénario dédié, ses nouvelles bestioles à récupérer et de nouvelles Méga Evolution.

A ce propos, et gratos cette fois, une nouvelle quête sera ajoutée aujourd'hui même pour récupérer Diancie et une pierre pour sa Méga-Evolution.





publié le 06/11/2025 à 14:25
masharu publié le 06/11/2025 à 14:29
Diancie aujourd'hui, et prochainement normalement la quête pour obtenir Mewtwo devrait aussi être gratuite.
ratchet publié le 06/11/2025 à 14:32
Enfin les Pokémon qui dépassent le lvl100!!!
rogeraf publié le 06/11/2025 à 14:39
J'ai l'impression qu'un nouveau jeu Pokemon sort toute les semaines , mdr.
masharu publié le 06/11/2025 à 14:41
Par contre si les nouvelle gemmes sont lock derrière le multijoueur comme les gemmes des starters 6G, c'est mort. Mega-Glaivodo c'est pas avant la saison 4...
shirou publié le 06/11/2025 à 14:49
29,99 €
pimoody publié le 06/11/2025 à 14:54
Par contre les 30e c’est que pour une extension ? Ou season pass, ou suivit 1 minima avec ajout de contenus réguliers.

Parceque 30e, deux mois après la sortie il y a pas un soucis là ?
shanks publié le 06/11/2025 à 15:01
pimoody
Une seule extension.
koji publié le 06/11/2025 à 15:05
pimoody pas de soucis les pigeons sont la
zekk publié le 06/11/2025 à 15:07
pimoody publié le 06/11/2025 à 15:11
shanks là on tombe vraiment dans de l’abus. Soit disant ils intégraient les DLC en amonts dans le développement pour que ce soit cohérent et mieux fignolé.

Au final, on a une extension qui aurait pu être dans le jeu de base semble t’il au vu de ce que ça propose (c’est pas comme si on parle d’un monde ouvert de base) et en plus qui sort seulement 2 mois après la sortie ?

C’est du déjà vu une extension aussi près d’une sortie de jeu ?

En plus la tronche du truc à 30e !
Il y a un dénis chez les têtes pensantes.
Au moins avant ils faisaient semblant avant avec leurs pass à 30e sur la durée.

koji je suis le premier à être plus tolérant pour Pokémon, mais là, ça suce jusqu’à la moelle. Même les plus petits studios qui ont des jeux avec une hype n’essaient pas de raquetter autant.
pharrell publié le 06/11/2025 à 15:16
30 balles... Clairement du vol !
drybowser publié le 06/11/2025 à 15:32
Aucun souci il va s en vendre 6 millions
temporell publié le 06/11/2025 à 16:05
pimoody

ouais, Donkey kong Bananza, sachant que son DLC pue la merde
kikoo31 publié le 06/11/2025 à 16:31
Ça gueule mais ça va acheter en masse
thelastone publié le 06/11/2025 à 17:20
Tu l'aurais mis a 100e qu'ils achètent quand même j'ai jamais compris pourquoi ils se retiennent.
link49 publié le 06/11/2025 à 17:23
N. 150 pour les Pokemon, je fais avoir du boulot...
ravyxxs publié le 06/11/2025 à 18:11
Pokemon à 30-35 ans....flemme.
mercure7 publié le 06/11/2025 à 18:36
L'image 4 fait rêver . . . comment ne pas mettre 30 euros de plus ?
wickette publié le 06/11/2025 à 21:05
Franchement ce contenu qui sort dans quelques mois dans un jeu à 70 balles sans ambitions, sur une seule map, absolument pas au niveau d'un jeu en 2025 côté réalisation...

Pas de mots, ça nivelle par le bas tellement ça achète et cautionne ces jeux, sans moi.

Certains acceptent ça, à cause de la nostalgie et de l'énorme aura autour de Pokémon et ils en profitent...
Legendes Pokemon : ZA
Nom : Legendes Pokemon : ZA
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : RPG
Autres versions : Switch Switch 2 -
