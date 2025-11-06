Grand Theft Auto VI est ENCORE reporté
Tout était prêt mais comme au printemps dernier pas tant que ça en fait : Grand Theft Auto VI est officiellement reporté et n'arrivera finalement que le 19 novembre 2026. Ayons une pensée pour les éditeurs qui avaient prévu un truc au prochain noël.
Comme de coutume, le but est d'améliorer ce qui ne peut être loupé, et on se dira ironiquement que la situation n'est plus très loin d'être la même que pour GTA V : à peu de choses près, les Next Gen arriveront dans la foulée.
UP :
Même si les ventes ont sérieusement ralenti (en même temps), GTA V a franchi une nouvelle étape. Avec 5 millions d'unités écoulées depuis le 31 mars 2025, ce petit jeu a dépassé la barre des 220 millions de ventes.
Vous pouvez désengorger le Q1 2026, y a de la place dispo au printemps finalement
GTA 5 est sorti, mon deuxième fils avait 1 an.
Il va entrer dans sa dernière année du collège que le 6 sera pas encore dispo
Par contre ca laisse de la place pour E-Day
Bon sinon ça fait chier mais c’était prévisible, mais novembre c’est loin.
Elle est pas près de sortir de son hibernation.
Sinon, c'est pas une surprise.
De toute façon, surtout en ce moment, c'est pas les jeux à faire qui manquent.
Laisse encore un dernier report, tu vas voir.
Et les rumeurs parlent d'une Xbox pour le premier semestre 2027 (une version upgrade de Modern Warfare 4 serait en dev dessus, même s'il sort sur les autres supports au Q4 2026).
Qu'ils prennent leur temps, il y a pleins de jeux à faire entretemps
Elle sortira certainement très rapidement, comme le dit ravyxxs , faut être un cretin pour croire qu’ils ne bossent pas encore dessus.
Et on aura une vraie version avec un bon framerate
Mais si c'est comme pour le précédent ou bien RDR2, il y a des chances pour que la version PC sorte 1 an après la version console...
encore raison...
Pas étonné de toit perso je l'avais carrément call
Noël 2026 va être violent
Mauvaise nouvelle pour Nintendo
Le Wolverine faudra le caser avant du coup.
Toujours pas de remaster de GTA 4 pour patienter, ni de Red Dead 2, ni de Max Payne 3. Ils fatiguent
tu rigoles ??? on a tous vu les dégâts que ça a fait depuis septembre, personne voudra reproduire la même chose l'année prochaine, du coup y aura pas mal de jeu courant l'année au lieu d'arrivé sur la fin et crée un bouchon comme ça a été le cas.
Bon courages au équipes qui sont touchés et qui vont devoir travailler d’arrache-pied.
Et encore, Pokémon ne sera jamais impacté par un GTA.
Par contre, imagine la gueule des tiers qui comptaient écouler du stock de x jeux pendant le Black Friday 2026.
En fait, depuis plus de 10 ans et hormis les "Legendes", tous les gros jeux Pokémon sortent à la troisième ou quatrième semaine de novembre. Même Let's Go.
2 ans...
A ce rythme je serais grand-père à la sortie de TES6 j'me dis parfois, c'est possible...
Et soit dit en passant, ça fait des années qu'on ne "fait pas sans le PC" (dixit un joueur PC)
judebox j'ai du mal a imaginer sans la version PC ! Une partie du public est sur pc ; c'est chier a la gueule de toute cette communauté ? C'est se créer un badbuzz énorme pendant le demi-milliard de market dépensé ? Je pense qu'elle est sous traitée a un studio en même temps comme tous les grands triple A d'éditeurs tiers