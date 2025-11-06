Grand Theft Auto VI est ENCORE reporté Grand Theft Auto VI est ENCORE reporté

Tout était prêt mais comme au printemps dernier pas tant que ça en fait : Grand Theft Auto VI est officiellement reporté et n'arrivera finalement que le 19 novembre 2026. Ayons une pensée pour les éditeurs qui avaient prévu un truc au prochain noël.



Comme de coutume, le but est d'améliorer ce qui ne peut être loupé, et on se dira ironiquement que la situation n'est plus très loin d'être la même que pour GTA V : à peu de choses près, les Next Gen arriveront dans la foulée.





Même si les ventes ont sérieusement ralenti (en même temps), GTA V a franchi une nouvelle étape. Avec 5 millions d'unités écoulées depuis le 31 mars 2025, ce petit jeu a dépassé la barre des 220 millions de ventes.