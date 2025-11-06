recherche
Grand Theft Auto VI est ENCORE reporté
Tout était prêt mais comme au printemps dernier pas tant que ça en fait : Grand Theft Auto VI est officiellement reporté et n'arrivera finalement que le 19 novembre 2026. Ayons une pensée pour les éditeurs qui avaient prévu un truc au prochain noël.

Comme de coutume, le but est d'améliorer ce qui ne peut être loupé, et on se dira ironiquement que la situation n'est plus très loin d'être la même que pour GTA V : à peu de choses près, les Next Gen arriveront dans la foulée.


Même si les ventes ont sérieusement ralenti (en même temps), GTA V a franchi une nouvelle étape. Avec 5 millions d'unités écoulées depuis le 31 mars 2025, ce petit jeu a dépassé la barre des 220 millions de ventes.
publié le 06/11/2025 à 21:08 par Gamekyo
negan publié le 06/11/2025 à 21:14
La superior Version sera sur Xbox Next Gen finalement
bladagun publié le 06/11/2025 à 21:14
Qui est encore surpris avec eux ?
judebox publié le 06/11/2025 à 21:16
Et la sortie PC s'éloigne d'autant plus
sdkios publié le 06/11/2025 à 21:17
Pas vraiment une surprise je parie meme qu'ils pousseront encore jusqu'en mars 2027 tiens.
altendorf publié le 06/11/2025 à 21:18
Et dès demain : plein de jeux vont bizarrement trouver des dates de sortie
shanks publié le 06/11/2025 à 21:18
Bon c'est bon les tiers.
Vous pouvez désengorger le Q1 2026, y a de la place dispo au printemps finalement



GTA 5 est sorti, mon deuxième fils avait 1 an.
Il va entrer dans sa dernière année du collège que le 6 sera pas encore dispo
jenicris publié le 06/11/2025 à 21:19
Qui dit Rockstar dit report
bladagun publié le 06/11/2025 à 21:19
Je connais des jeux qui, comme par magie, vont avoir des sorties avancées au premier ou au deuxième trimestre 2026
negan publié le 06/11/2025 à 21:19
Halo qui devait sortir en novembre selon un insider fiable , donc soit ils l'avancent soit ils le gardent pour la Xbox Next Gen.

Par contre ca laisse de la place pour E-Day
walterwhite publié le 06/11/2025 à 21:20
judebox Grosse pensée à ceux qui ont mis 3k€ pour une 5090 en pensant à GTA VI. Le jeu sortira sur PC en même temps que la 6090

Bon sinon ça fait chier mais c’était prévisible, mais novembre c’est loin.
jenicris publié le 06/11/2025 à 21:24
walterwhite
snave publié le 06/11/2025 à 21:24
Quel next-gen arrivera dans la foulée ?, la PS6 sortira pour 2028. Et la prochaine Xbox pour 2027. C'est pas ce que j'appelle foulée.
adamjensen publié le 06/11/2025 à 21:24
Ma PS5 dort depuis Astrobot.
Elle est pas près de sortir de son hibernation.
Sinon, c'est pas une surprise.
De toute façon, surtout en ce moment, c'est pas les jeux à faire qui manquent.
kikoo31 publié le 06/11/2025 à 21:26
shanks ça va ,ils ont été sympa ils auraient pu faire les enculé Rockstar et se prendre la période de fête de fin d'année
ravyxxs publié le 06/11/2025 à 21:26
judebox Ils bossent déjà sur la version PC.
shanks publié le 06/11/2025 à 21:28
snave
Laisse encore un dernier report, tu vas voir.

Et les rumeurs parlent d'une Xbox pour le premier semestre 2027 (une version upgrade de Modern Warfare 4 serait en dev dessus, même s'il sort sur les autres supports au Q4 2026).
jenicris publié le 06/11/2025 à 21:34
shanks le leak pour les PS6 et Xbox Next c'est les deux pour fin 2027
shinz0 publié le 06/11/2025 à 21:35
wickette publié le 06/11/2025 à 21:37
Faut pas annoncer de dates si t'es loin d'être sûr, je pense à la date initiale de 2025 qui clairement était bidon.

Qu'ils prennent leur temps, il y a pleins de jeux à faire entretemps
skuldleif publié le 06/11/2025 à 21:39
shanks comment ca en dev dessus? je croyais que c'etait les versions PC Windows sur cette machine a venir
shambala93 publié le 06/11/2025 à 21:45
judebox
Elle sortira certainement très rapidement, comme le dit ravyxxs , faut être un cretin pour croire qu’ils ne bossent pas encore dessus.
Et on aura une vraie version avec un bon framerate
olex publié le 06/11/2025 à 21:47
Il le sera encore, j'en suis persuadé (mais ce sera de l'ordre de deux-trois mois, avant la fin d'année fiscale, genre février/mars 2027). On aura potentiellement un petit remaster de GTA 4 pour patienter + portage GTA 5 Switch 2. Du coup, ce serait plutôt pas mal de proposer une sortie PC en même temps.
janolife publié le 06/11/2025 à 21:50
C’était à prévoir, la date du mois de mai, on avait des doutes, les GTA sortant en général en fin d’année…Bon, ça me laisse du temps pour enfin passer sur cette gen…
dabaz publié le 06/11/2025 à 22:00
C'est un chantier pharaonique, si ce report permet de sortir un jeu bien optimisé et d'enrichir le contenu, tant mieux.
tripy73 publié le 06/11/2025 à 22:27
Tellement prévisible, l'annonce de la date précédente c'était juste pour rassurer les investisseurs.
judebox publié le 06/11/2025 à 22:50
ravyxxs shambala93 Personne ne doute qu'ils bossent sur la version PC.
Mais si c'est comme pour le précédent ou bien RDR2, il y a des chances pour que la version PC sorte 1 an après la version console...
thekingofpop publié le 06/11/2025 à 22:55
Put**** je voulait un bon gros jeu pour les vacances d'été :/
vaycura publié le 06/11/2025 à 23:13
tellement prévisible , dès la fin du trailer 2 je m'étais dis il sortira en fin d'année pour fin octobre voire novembre.....

encore raison...
foxstep publié le 06/11/2025 à 23:26
Non mais les gens sont choqué ?

Pas étonné de toit perso je l'avais carrément call
icebergbrulant publié le 06/11/2025 à 23:36


Noël 2026 va être violent
Mauvaise nouvelle pour Nintendo
yanssou publié le 06/11/2025 à 23:37
Prévisible et attendu, maintenant il faut un nouveau trailer pour patienter.

Le Wolverine faudra le caser avant du coup.
spartan1985 publié le 06/11/2025 à 23:41
Pas surpris et je ne le serais pas plus si il bouffe un report supplémentaire. Et si c'est bien pour novembre 2026, le calendrier des sorties va être bien vide. Perso j'attendrais versions PS6/Xbox Next.
patrickleclairvoyant publié le 07/11/2025 à 00:12
Sérieux il ne va jamais sortir! Dans ma tête il n’y a plus que six mois à attendre, là ça passe à une année.
Toujours pas de remaster de GTA 4 pour patienter, ni de Red Dead 2, ni de Max Payne 3. Ils fatiguent
skuldleif publié le 07/11/2025 à 00:36
avant de parler report coté xbox rappelez vous qu'ils ont un gamepass a 30$/mois a nourrir
grospich publié le 07/11/2025 à 01:45
Je pense qu'ils viennent de tuer les ventes futur de la PS5 pro à quelques mois de la sortie de la PS6 et de la prochaine Xbox les gens vont maintenant attendre la Next Gen pour jouer à la supérieur version.
ravyxxs publié le 07/11/2025 à 01:47
spartan1985 le calendrier des sorties va être bien vide

tu rigoles ??? on a tous vu les dégâts que ça a fait depuis septembre, personne voudra reproduire la même chose l'année prochaine, du coup y aura pas mal de jeu courant l'année au lieu d'arrivé sur la fin et crée un bouchon comme ça a été le cas.
nigel publié le 07/11/2025 à 02:31
Ce qui est terrible pour les équipes dans ce créneaux c'est qu'il va y avoir deux choix: Soit tu repousse encore ton jeu à une date ultérieure, c'est évidement l'idéal, soit tu avances ton jeu, et dans ce cas là ça va être un joli crunch pour les équipes.

Bon courages au équipes qui sont touchés et qui vont devoir travailler d’arrache-pied.
ratchet publié le 07/11/2025 à 04:20
La même semaine que Pokémon 10G …
junaldinho publié le 07/11/2025 à 05:06
Prévisible. J'attendrai la version sur la next gen Xbox quelques mois plus tard
link49 publié le 07/11/2025 à 06:30
Je ne suis même pas étonné...
mrvince publié le 07/11/2025 à 06:54
En passant bien sous silence les employés virés car ils parlent trop et se plaignent de la culture toxique de l'entreprise. Tout bon Rockstar décidemment.
shanks publié le 07/11/2025 à 06:57
ratchet
Et encore, Pokémon ne sera jamais impacté par un GTA.

Par contre, imagine la gueule des tiers qui comptaient écouler du stock de x jeux pendant le Black Friday 2026.
rider288 publié le 07/11/2025 à 07:48
0 surprise, Rockstar c'est souvent 2 reports.
gamerdome publié le 07/11/2025 à 08:00
C'est peut-être à cause des 40 virés...
sonilka publié le 07/11/2025 à 08:02
ratchet ah tiens toi aussi t'as un cousin qui bosse chez GF et qui t'as confirmé que la 10G c'est pour le 19 novembre 2026 ?
gaymer40 publié le 07/11/2025 à 08:14
GTA vibes en PLS
shanks publié le 07/11/2025 à 08:20
sonilka
En fait, depuis plus de 10 ans et hormis les "Legendes", tous les gros jeux Pokémon sortent à la troisième ou quatrième semaine de novembre. Même Let's Go.
walterwhite publié le 07/11/2025 à 08:28
gaymer40 Ça reste un roi
gaymer40 publié le 07/11/2025 à 08:30
walterwhite le roi des ordures
walterwhite publié le 07/11/2025 à 08:37
gaymer40 Mieux vaut être roi des ordures que sujet de rien
sonilka publié le 07/11/2025 à 08:50
shanks je sais ca mais en l'état c'est une supposition vu que ca n'a pas été officialisé. Et puis la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain. En atteste tous ceux qui attendent encore la version Z complémentaire à XY
pcsw2 publié le 07/11/2025 à 08:53
Heureusement que j'attends pas le jeux a force je péterai un câble
grimraven publié le 07/11/2025 à 09:07
judebox tkt pas ils sont deja dessus
judebox publié le 07/11/2025 à 09:27
grimraven Oui j'ai pas de doute là dessus. Mais il y aura probablement un exclu temporaire consoles d'un an, comme pour leurs dernières sorties
rocan publié le 07/11/2025 à 10:41
Quelqu'un sait combien d'employés bossent sur GTA 6 ?
uit publié le 07/11/2025 à 11:00
walterwhite je partage leurs douleurs ????
pcsw2 publié le 07/11/2025 à 12:13
rocan environ 6000 mais 40 viennent d'être licencier q
zerdow publié le 07/11/2025 à 12:39
Walterwhite GTA vibes le terro
walterwhite publié le 07/11/2025 à 12:45
zerdow GTA 6. 2026.
jeanouillz publié le 07/11/2025 à 14:16
shanks Et ton premier fils il avait quel âge quand Skyrim était sortie le 11/11/2011 ?
supasaiyajin publié le 07/11/2025 à 14:24
Rien de surprenant. Tout le monde l'avait vu venir.
shanks publié le 07/11/2025 à 15:56
jeanouillz
2 ans...
A ce rythme je serais grand-père à la sortie de TES6 j'me dis parfois, c'est possible...
shanks publié le 07/11/2025 à 15:57
walterwhite
Par contre on va pas faire entrer les polémiques ici stp.

(et j'ai écouté les lives du bonhomme, j'veux pas dire, mais il a des problèmes le garçon)
walterwhite publié le 07/11/2025 à 16:47
shanks Pas de soucis tkt .
vyse publié le 07/11/2025 à 17:26
judebox la version PC sortira en même temps ; la rockstar veule éviter l'effet cyberpunk ( qui a mis un an et demi a être jouable)
judebox publié le 07/11/2025 à 17:54
vyse Ah oui? Ça a été officialisé ça?
magneto860 publié le 07/11/2025 à 18:10
Du coup GTA V revient une troisième fois dans le Ps Plus Extra, pour 6 nouveaux mois (source Billbil-kun).
vyse publié le 07/11/2025 à 19:37
judebox ils vont exploser le marketing ; saturer l'espace mondiale comme a pu le faire avatar 1 en son temps ; c'est fini le rockstar de l'époque de GTA 5 ou le pc n'était pas aussi dominant ; aujourd'hui tu fais pas sans PC ; tu crois qu'ils vont débourser un demi miliard de market et pas sortir toute les versions ? Les retards cumulés sont assurément lié a ses différences de performances parmi toutes les configurations de sortie (pc,consoles) je suis persuadé qu'ils sont dans une situation a la cyberpunk
gat publié le 07/11/2025 à 20:40
Finir l’année en beauté
judebox publié le 07/11/2025 à 22:14
vyse Je crois effectivement qu'ils sortiront la version PC après la version console. Si tu regardes les différentes annonces de GTA VI, et ce à chaque report, la version PC n'est jamais listée.
Et soit dit en passant, ça fait des années qu'on ne "fait pas sans le PC" (dixit un joueur PC)
skk publié le 08/11/2025 à 02:56
Y aura Zelada switch 2 qui entrera dans la bataille au même moment
vyse publié le 09/11/2025 à 12:56
skk heuu t'es optimiste ! Zelda je le vois pas arriver avant des lustres ! Et avec la déclaration du ceo qui dit qu'à Partir de maintenant les cycles seront plus long ça veut vraiment dire : ne vous attendez pas à voir aussi vite et souvent vos licences favoris ! La raison pour laquelle totk est dans le même univers justement c'était pour éviter 10 ans de dev
judebox j'ai du mal a imaginer sans la version PC ! Une partie du public est sur pc ; c'est chier a la gueule de toute cette communauté ? C'est se créer un badbuzz énorme pendant le demi-milliard de market dépensé ? Je pense qu'elle est sous traitée a un studio en même temps comme tous les grands triple A d'éditeurs tiers
judebox publié le 09/11/2025 à 19:31
vyse Il y aura bien évidement une version pc, personne n’imagine le contraire! Mais elle sortira sûrement 1 an après la version console, comme c’était le cas pour leur dernières productions
nyseko publié le 10/11/2025 à 06:48
C'était prévisible.
gaymer40 publié le 10/11/2025 à 09:22
walterwhite nan, je préfère etre personne, qu' un gros Fdp
vyse publié le 10/11/2025 à 09:53
judebox c'est ce que je te dis justement ça c'était a l'époque de RDR2 ou le pc pesait que dalle ; la maintenant GTA online a une énorme communauté PC ! Je les vois pas les faire attendre 1 an ce serait une trahison pour tte la communauté pc
judebox publié le 10/11/2025 à 10:09
vyse Toujours est-il que les dates sont annoncés pour les consoles et toujours pas pour le pc... A voir donc, étant sur PC je ne demande que ça.
vyse publié le 10/11/2025 à 11:32
judebox pareil ahah
