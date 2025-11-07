Même meilleur que le 3, Borderlands 4 n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de ventes

Dès l'annonce du rachat de Gearbox par Take Two, on se demandait légitimement si c'était une bonne idée de sortir un billet pour une société dont la principale licence est en net recul côté ventes, et les doutes se confirment : Strauss Zelnick indique quen'a pas répondu aux objectifs pour ses premières semaines sur le marché.Niveau critique aucun problème vu que cet épisode est considéré par tous comme bien meilleur que le troisième, exception faite des joueurs Steam confrontés à de gros soucis techniques, mais il semble clair que même sur la longueur, il y a peu de chances de retrouver la puissance commercial d'unet ses 30 millions de ventes sur la longueur.n'en est en tout cas qu'au début de sa carrière avec un sacré paquet de contenu à venir, autant gratuit que payant, ainsi que des mises à jour régulières pour améliorer l'expérience (encore récemment une fonction pour éviter que le loot des boss ne tombe bêtement dans un ravin ou équivalent). Une version Switch 2 reste également programmée, mais sans date.