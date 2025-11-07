recherche
Même meilleur que le 3, Borderlands 4 n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de ventes
Dès l'annonce du rachat de Gearbox par Take Two, on se demandait légitimement si c'était une bonne idée de sortir un billet pour une société dont la principale licence est en net recul côté ventes, et les doutes se confirment : Strauss Zelnick indique que Borderlands 4 n'a pas répondu aux objectifs pour ses premières semaines sur le marché.

Niveau critique aucun problème vu que cet épisode est considéré par tous comme bien meilleur que le troisième, exception faite des joueurs Steam confrontés à de gros soucis techniques, mais il semble clair que même sur la longueur, il y a peu de chances de retrouver la puissance commercial d'un Borderlands 2 et ses 30 millions de ventes sur la longueur.

Borderlands 4 n'en est en tout cas qu'au début de sa carrière avec un sacré paquet de contenu à venir, autant gratuit que payant, ainsi que des mises à jour régulières pour améliorer l'expérience (encore récemment une fonction pour éviter que le loot des boss ne tombe bêtement dans un ravin ou équivalent). Une version Switch 2 reste également programmée, mais sans date.

publié le 07/11/2025 à 07:13 par Gamekyo
commentaires (29)
churos45 publié le 07/11/2025 à 07:57
J'ai vu que les prix en version boite avaient bien baissés donc je me doutais que ça n'allait pas fort. En ce qui me concerne les looter-shooter ne m'intéressent plus trop
grimraven publié le 07/11/2025 à 09:00
cheh ! parce que quand tu vois les bugs de ouf a tire larigot , les declarations de FDP de randy pitchford sur twitter quand les joueurs l'ont interpellé gentiment sur les ces problemes techniques et autres joyeustés de corruption de sauvegarde , franchement le mec a pris un mega melon...

il y en a un qui lui as tres bien repondu en lui disant "qu'on est pas vos amis mais vos clients ! qui achetont votre produit et la moindre des choses et de faire en sorte a nous rassurer sur ces problemes et le suivi du jeu"

et je peux pas lui donner tord
cail2 publié le 07/11/2025 à 09:06
Une idée des ventes actuelles et du palier que le jeu n'a pas atteint ?
tripy73 publié le 07/11/2025 à 10:35
grimraven : clairement Pitchford aurait dû fermer sa gueule, à rejeter la faute sur le hardware des joueurs PC, alors que le jeu avait aussi de très lourds problèmes d'optimisation sur console, dont la fuite de mémoire qui finissait par le faire tourner à 2fps et dont la solution donnée par Gearbox était de redémarrer le jeu...

Le jeu est peut-être mieux que le 3, en même temps c'était pas dur, mais la prochaine fois qu'ils l'optimisment un minimum avant de le vendre et que Pitchford reste à sa place au lieu de venir dire de la merde.
grimraven publié le 07/11/2025 à 11:08
tripy73 c'est clair
maki4vel publié le 07/11/2025 à 11:13
Pour moi le jeu est pas mal surcoté.

Passé la hype des premières heures et la 1er zone le jeu devient moyen, pour moi la 1er zone a bénéficié de pas mal de taff la ou les autres sont vraiment bof.

Pareil pour l'histoire qui s'essouffle assez vite. Même les bonnes idées sont mal exploités, les primes tournent trés vite en rond, les events spawn souvent pendant l'histoire et ensuite y'en a quasi plus. On ajoute à ça une opti moyenne sur un moteur vachement lourd et pour moi ça en fait un jeu bien sans +.

J'ai fait l'histoire avec un perso et basta la flemme de continuer surtout que le farm c'est un enfer, c'était déjà chiant d'avoir les armes qu'on veut et s'est encore pire maintenant qu'il faut aussi avoir les accessoires qu'on veut sur l'arme qu'on a déjà eu du mal à avoir.
kirk publié le 07/11/2025 à 11:13
Pauvre Randy Bitchford. Cette License est morte à mes yeux depuis B3.
apollokami publié le 07/11/2025 à 11:14
grimraven De mémoire, Pitchford a toujours été un con.
grimraven publié le 07/11/2025 à 11:20
apollokami au debut je pardonnais un peu ses ecarts de langage face aux joueurs car je sais que c'est pas facile de gerer la com ' parfois mais là le mec est passé d 'un con a un gros CON
adamjensen publié le 07/11/2025 à 11:27
En même temps, se foutre de la gueule des joueurs et leur manquer de respect, de la part d'un certain trou de balle n'a certainement pas aider.
marcelpatulacci publié le 07/11/2025 à 12:02
A fortiori cheh!
vaycura publié le 07/11/2025 à 12:02
Dead on arrival.
rogeraf publié le 07/11/2025 à 13:38
Les fans doivent s'en lasser. Moi ca m'intéresse pas, il n'y a pas de renouveau pour cette sage dans le design, l'approche du jeu pour toucher un nouveau public ...
shambala93 publié le 07/11/2025 à 13:42
Le 4 est génial je trouve. J’ai pris plaisir à le faire !
sandman publié le 07/11/2025 à 15:45
Quand tu sors toujours la même chose, le public se lasse. Et les jeux coutent beaucoup plus chers à produire pour la même qualité (et je suis gentil) qu'il y a 10-15 ans, donc le palier de ventes pour être rentable est bien plus élevé, donc y'a plein plus de risques d'échecs que de réussites depuis la génération PS4.
coconutsu publié le 07/11/2025 à 16:02
Les Borderlands ça se vend sur le long terme.
tripy73 publié le 07/11/2025 à 16:16
apollokami : c'est effectivement pas nouveau, sans parler des données compromettantes trouvées sur la clé USB, en plus d'être un con c'est aussi un dégénéré...
adelfhitlor publié le 07/11/2025 à 17:07
"dont la principale licence est en net recul côté ventes"

???

Y'a pas comme une envie d'inventer des échecs commerciaux à tout va depuis quelque temps ? Nan parce qu'en mai dernier on a appris que BDL3 était à 23 millions d'unités écoulées, un peu moins de 6 ans après sa sortie et si on regarde un peu en arrière pour BDL2 on voit qu'en août 2019, soit près de 7 ans après sa sortie le jeu était à 22 millions (sachant que cette année-là le jeu avait eu un bon boost grâce à l'arrivée imminente du 3. En mai de la même année on annonçait seulement 20M pour BDL2).

Alors oui y'a pas eu une évolution exponentielle, le 3 ne triple pas les ventes du 2 comme celui-ci avait pu faire avec le 1. Bon après faut être réaliste 90M c'est un chouille beaucoup. Mais parler de net recul quand c'est littéralement en progression c'est un peu exagéré aussi.

https://gamingbolt.com/borderlands-2-crosses-22-million-units-shipped-series-shipments-at-48-million
liberty publié le 07/11/2025 à 17:33
marcelpatulacci pourquoi ?
marcelpatulacci publié le 07/11/2025 à 21:55
liberty j'ai la rancune tenace, primo B3 était du foutage du gueule. Secondo, pour la sortie du 4, le PDG déclare aux fans qui espérais que le jeu ne va pas couté 80 balle "Si vous êtes un vrai fan, vous trouverez un moyen d’acheter le jeu" ! Carrément Atta, moi je suis un pure fan de la saga et jamais de la vie je débourserai 80 balle même pour un MGS6 ou Shaodw of Colossus 2! Et pour finir, je suis sur PC, le jeu n'est pas une cata comme Cyberpunk a sa sortie mais suffisamment bugé pour que j'attende une version stable.
liberty publié le 07/11/2025 à 22:23
marcelpatulacci ah ok. J'avais squatté le 1 et le 2. Le 3 avec tout les DLC... Aujourd'hui c'est cool ?
marcelpatulacci publié le 08/11/2025 à 00:29
liberty Aujourd'hui je dirais plutôt oui, on est loin de l'aura et l'impact du 2 mais ça se laisse joué. En toute cas je te le conseil si tu veux joué au 4.
narcissedoyo publié le 08/11/2025 à 01:01
C'est une licence sympathiques pour moi mais pas plus. j'avais fait le 2 en VR et c'était vraiment le plus sinon je ne l'aurais sûrement pas fini.
sandman publié le 08/11/2025 à 14:25
adelfhitlor Faut juste prendre en compte que le développement coute de plus en plus chers, et encore pire sur new gen, donc faire les mêmes ventes que BL2 et BL3, c'est un échec pour BL4 vu qu'il ne rentrera pas dans ses frais. Faut prendre en compte ca, pour le même niveau de qualité, un jeu coute 2 x plus cher, donc faut faire 2 fois plus de ventes. (c'est pas aussi simple mais c'est l'idée).
Donc peu de chances de voir borderlands 5 si les ventes restent comme ca... Et au final si rien ne change, aucun interet de faire encore une suite.
xhander publié le 08/11/2025 à 15:38
liberty Je n'ai pas encore fait les dlc (il faut que je pense à les faire) mais Borderlands 3 est un bon jeu quoiqu'on en dise.

Il est moins bon que son prédécesseur surtout à cause de son histoire et ses méchants anecdotiques comparés au Beau Jack mais ça n'en fait pas soudainement un jeu pourri comme certains essayent de nous le faire croire.

Il est possible que tu sois déçu si tu as apprécié le 2ème mais la base reste la même.
adelfhitlor publié le 08/11/2025 à 15:59
sandman Même comme ça on ne peut aucunement y voir un "net recul". Genre là tu parles d'un échec pour BDL4 alors que c'est à des années-lumière d'être le cas. Là Zelnick nous dit que les ventes sont un petit peu en dessous des objectifs. Mais on a ni les chiffres de ventes, ni lesdits objectifs. Par contre ce qu'on sait, c'est que dès le premier mois le 4 a battu le record de revenus du 3, 30% supérieur environ. C'est le record absolu pour la série, donc c'est en progression et non en recul. 150M$ estimés rien que la première semaine, soit pas loin du coût de développement du jeu qui serait le double du 3 (200M+ en gros). Ce qui en fait au passage un des lancements les plus lucratifs de l'année. Donc le jeu est possiblement déjà rentabilisé ou en passe de l'être (faut voir le marketing) et il va rapporter encore pendant 5, 10 ans facile puisque c'est une licence très pérenne dans le temps (sans parler que la sortie du 4 a dû booster les ventes des autres opus au passage). On peut vraiment pas parler de recul quand c'est l'inverse et encore moins d'échec qui enterrerait tout projet de suite. Vraiment vous voulez voir du sang plus que du JV j'ai l'impression.

https://alineaanalytics.substack.com/p/borderlands-4-deep-dive-25m-players
sandman publié le 08/11/2025 à 17:44
adelfhitlor on verra dans 6 mois, c'est pas le 1er éditeur à dire que tout va bien et que les chiffres sont bons, puis 6 mois plus tard le jeu est un échec, n'est pas rentable et l'équipe de développement est viré. C'est pas la 1ere ni la dernière, même si gearbox est plus solide que les autres développeurs.
liberty publié le 09/11/2025 à 16:57
xhander
momotaros publié le 10/11/2025 à 01:26
Le 4 est bien mais il serait encore mieux sans tous ses horibles bugs.

Depuis le 23 septembre, j'ai comme beaucoup d'autres joueurs, un bug qui a effacé tous mes points d'upgrade de stockage. Il y a eu plusieurs patch depuis mais ce bug ne disparait pas.

Le bug se déclenche quand vous jouez en coop.
