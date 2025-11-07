Même meilleur que le 3, Borderlands 4 n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de ventes
Dès l'annonce du rachat de Gearbox par Take Two, on se demandait légitimement si c'était une bonne idée de sortir un billet pour une société dont la principale licence est en net recul côté ventes, et les doutes se confirment : Strauss Zelnick indique que Borderlands 4 n'a pas répondu aux objectifs pour ses premières semaines sur le marché.
Niveau critique aucun problème vu que cet épisode est considéré par tous comme bien meilleur que le troisième, exception faite des joueurs Steam confrontés à de gros soucis techniques, mais il semble clair que même sur la longueur, il y a peu de chances de retrouver la puissance commercial d'un Borderlands 2 et ses 30 millions de ventes sur la longueur.
Borderlands 4 n'en est en tout cas qu'au début de sa carrière avec un sacré paquet de contenu à venir, autant gratuit que payant, ainsi que des mises à jour régulières pour améliorer l'expérience (encore récemment une fonction pour éviter que le loot des boss ne tombe bêtement dans un ravin ou équivalent). Une version Switch 2 reste également programmée, mais sans date.
il y en a un qui lui as tres bien repondu en lui disant "qu'on est pas vos amis mais vos clients ! qui achetont votre produit et la moindre des choses et de faire en sorte a nous rassurer sur ces problemes et le suivi du jeu"
et je peux pas lui donner tord
Le jeu est peut-être mieux que le 3, en même temps c'était pas dur, mais la prochaine fois qu'ils l'optimisment un minimum avant de le vendre et que Pitchford reste à sa place au lieu de venir dire de la merde.
Passé la hype des premières heures et la 1er zone le jeu devient moyen, pour moi la 1er zone a bénéficié de pas mal de taff la ou les autres sont vraiment bof.
Pareil pour l'histoire qui s'essouffle assez vite. Même les bonnes idées sont mal exploités, les primes tournent trés vite en rond, les events spawn souvent pendant l'histoire et ensuite y'en a quasi plus. On ajoute à ça une opti moyenne sur un moteur vachement lourd et pour moi ça en fait un jeu bien sans +.
J'ai fait l'histoire avec un perso et basta la flemme de continuer surtout que le farm c'est un enfer, c'était déjà chiant d'avoir les armes qu'on veut et s'est encore pire maintenant qu'il faut aussi avoir les accessoires qu'on veut sur l'arme qu'on a déjà eu du mal à avoir.
Y'a pas comme une envie d'inventer des échecs commerciaux à tout va depuis quelque temps ? Nan parce qu'en mai dernier on a appris que BDL3 était à 23 millions d'unités écoulées, un peu moins de 6 ans après sa sortie et si on regarde un peu en arrière pour BDL2 on voit qu'en août 2019, soit près de 7 ans après sa sortie le jeu était à 22 millions (sachant que cette année-là le jeu avait eu un bon boost grâce à l'arrivée imminente du 3. En mai de la même année on annonçait seulement 20M pour BDL2).
Alors oui y'a pas eu une évolution exponentielle, le 3 ne triple pas les ventes du 2 comme celui-ci avait pu faire avec le 1. Bon après faut être réaliste 90M c'est un chouille beaucoup. Mais parler de net recul quand c'est littéralement en progression c'est un peu exagéré aussi.
Donc peu de chances de voir borderlands 5 si les ventes restent comme ca... Et au final si rien ne change, aucun interet de faire encore une suite.
Il est moins bon que son prédécesseur surtout à cause de son histoire et ses méchants anecdotiques comparés au Beau Jack mais ça n'en fait pas soudainement un jeu pourri comme certains essayent de nous le faire croire.
Il est possible que tu sois déçu si tu as apprécié le 2ème mais la base reste la même.
Depuis le 23 septembre, j'ai comme beaucoup d'autres joueurs, un bug qui a effacé tous mes points d'upgrade de stockage. Il y a eu plusieurs patch depuis mais ce bug ne disparait pas.
Le bug se déclenche quand vous jouez en coop.