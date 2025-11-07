Avec Mafia : The Old Country, Take-Two annonce revoir un avenir dans les jeux narratifs ''à prix raisonnable''
On reste du côté de Take-Two pour revenir sur le cas Mafia : The Old Country qui, même imparfait, a réussi à attirer suffisamment de fans pour permettre à l'entreprise de dépasser ses prévisions internes, au point de pousser le PDG Zelnick à avouer qu'il existait un avenir clair pour les « expériences narratives, captivantes, divertissantes, relativement accessibles et à un prix raisonnable ». Ce que le peuple dit depuis le début.
De quoi rebondir sur une certaine rumeur : la doubleuse Carina Conti (Isabella) a fait fuiter qu'un nouvel épisode de Mafia avait déjà été approuvé par T2.
Le mien est encore sous blsiter...merci pour le spoil......
On sait que c'est un caruzzu dès l'intro, ça commence comme ça.
L'achat compulsif, cette sensation illusoire de supporter les devs, ou d'assurer une éventuelle suite car on sait que lon va aimer sans pourtant avoir le temps d'y jouer pour l'instant car 20 autres jeux encore en cours sans parler du backlog en demat etc...
Plein de raisons qui font que lon puisse garder un jeu sous blister pendant longtemps...
J'en ai 15 sous blister...et cela me ronge tu ne peux pas savoir de ny pas jouer pour l'instant car de principe jessaie au mieux de finir ce qui est en cours
grimraven Grave, la fin part totalement en vrille.
Spoiler
Le coup de la trahison, c’est vraiment tiré par les cheveux. L’autre n’avait aucun intérêt à le trahir, surtout avec tout ce qu’Enzo avait fait. Il aurait pu le laisser partir tranquille, et basta. En plus, Enzo avait un vrai potentiel pour revenir dans un futur Mafia, genre en mode parrain installé aux US. Dommage, ils ont gâché une bonne sortie.
