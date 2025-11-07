recherche
Avec Mafia : The Old Country, Take-Two annonce revoir un avenir dans les jeux narratifs ''à prix raisonnable''
On reste du côté de Take-Two pour revenir sur le cas Mafia : The Old Country qui, même imparfait, a réussi à attirer suffisamment de fans pour permettre à l'entreprise de dépasser ses prévisions internes, au point de pousser le PDG Zelnick à avouer qu'il existait un avenir clair pour les « expériences narratives, captivantes, divertissantes, relativement accessibles et à un prix raisonnable ». Ce que le peuple dit depuis le début.

De quoi rebondir sur une certaine rumeur : la doubleuse Carina Conti (Isabella) a fait fuiter qu'un nouvel épisode de Mafia avait déjà été approuvé par T2.

publié le 07/11/2025 à 06:48 par Gamekyo
grimraven publié le 07/11/2025 à 09:02
et pourtant c'etait pas ouf cet episode je m'attendais a un twist du style que le mec allait devenir don salieri aux US en partant làbas maus au final c'est juste un caruzzu
snave publié le 07/11/2025 à 10:37
"Même si imparfait", quel jeu n'a pas de défaut ? Si ce Mafia s'est bien vendu, c'est parce qu'il est tout simplement bon et à petit prix.
icebergbrulant publié le 07/11/2025 à 11:06
Le prix de 29,99 euros que l’on retrouve régulièrement depuis quelques mois doit aider
kakazu publié le 07/11/2025 à 11:22
Je préférerai qu'il mette un bon budget dans la licence mafia que d'avoir des jeux dataient comme le dernier mafia
gasmok2 publié le 07/11/2025 à 11:23
grimraven
Le mien est encore sous blsiter...merci pour le spoil......
shanks publié le 07/11/2025 à 11:47
gasmok2
On sait que c'est un caruzzu dès l'intro, ça commence comme ça.
sonilka publié le 07/11/2025 à 14:11
Les développeurs qui comprennent petit à petit que vouloir faire du AAA pour faire du AAA est un non sens et que produire des AA de qualité à moindre frais est une solution plus que viable.
sasquatsch publié le 07/11/2025 à 14:32
Pas encore fini le jeu mais keskilestbon...surtout en sicilien
sandman publié le 07/11/2025 à 15:58
gasmok2 en même temps, acheter un jeu pour le garder sous blister, tu cherches. Donc crier au spoil... Et ca démontre bien le désintérêt que tu as pour les jeux que tu achètes.
sasquatsch publié le 07/11/2025 à 17:23
sandman tu y vas dur...
L'achat compulsif, cette sensation illusoire de supporter les devs, ou d'assurer une éventuelle suite car on sait que lon va aimer sans pourtant avoir le temps d'y jouer pour l'instant car 20 autres jeux encore en cours sans parler du backlog en demat etc...
Plein de raisons qui font que lon puisse garder un jeu sous blister pendant longtemps...
J'en ai 15 sous blister...et cela me ronge tu ne peux pas savoir de ny pas jouer pour l'instant car de principe jessaie au mieux de finir ce qui est en cours
gamjys publié le 07/11/2025 à 18:08
Franchement, je suis content pour la news. Contrairement à beaucoup, j'ai bien kiffé le jeu malgré ses défauts. Vu le prix et la durée, j’ai réussi à faire des concessions. Maintenant j’espère juste qu’un nouvel épisode sera validé, avec les bons ajustements, et là ce sera top.

grimraven Grave, la fin part totalement en vrille.

Spoiler
Le coup de la trahison, c’est vraiment tiré par les cheveux. L’autre n’avait aucun intérêt à le trahir, surtout avec tout ce qu’Enzo avait fait. Il aurait pu le laisser partir tranquille, et basta. En plus, Enzo avait un vrai potentiel pour revenir dans un futur Mafia, genre en mode parrain installé aux US. Dommage, ils ont gâché une bonne sortie.
gasmok2 publié le 08/11/2025 à 11:57
sandman ça montre surtout que tu parles et juges les gens sans les connaître....et jusqu'à preuve du contraire même un film vieux de 20 ans je ne le spoil pas par respect pour les gens qui ne l'ont pas vu.

C'est la différence entre quelqu'un avec un peu de bon sens et de respect et les autres.
Sur ce bon weekend
sandman publié le 08/11/2025 à 17:41
gasmok2 comique notoire que tu es... Tu fais partie des pleureuses sur le net qui se plaignent du spoil tout en allant lire toutes les news concernant le sujet qu'ils évitent. Je suis mdrr comme disent les jeunes.

Et le jour où tu diras à un mec de ne pas spoiler la fin de star wars 6 sortis y'a 30 ans, je serai avec lui pour te mettre des baffes sur l'inculture générale que tu as et on ne doit pas s'aligner sur ta pauvreté intellectuelle.

Si je ne veux pas qu'on me spoile, je ne lis pas les articles qui correspondent à ce que je veux éviter d'être spoiler. CQFD. Génération de comique qui clique partout sur internet sans réfléchir.
gasmok2 publié le 10/11/2025 à 13:41
sandman
Mais de quoi parles-tu?
"Tu fais partie des pleureuses sur le net qui se plaignent du spoil tout en allant lire toutes les news concernant le sujet qu'ils évitent."
Le nom de l'article c'est:
Avec Mafia : The Old Country, Take-Two annonce revoir un avenir dans les jeux narratifs ''à prix raisonnable''

A quel moment il faut que m'attende à être spoiler??

Non seulement tu ne maitrise pas le français visiblement mais tu as aussi des soucis en mathématique..épiseode 6 sorti en 1983....et non je ne le spoilerai pas pour quelqu'un qui ne l'aurait pas vu.
"Génération de comique qui clique partout sur internet sans réfléchir."
Ce à quoi je te répondrai génération de rigolo se prenant pour mieux qu'ils ne sont.
Ce qui est valable pour toi ne l’est peut-être pas pour les autres..c’est ce qu’on appelle de l’empathie (mot en 3 syllabes, tu vas gérer ??)
Comme Shurik'n le disait il y a longtemps"Tu te crois homme mais t'es qu'un con et il n'y a qu'à toi qu'on l'a pas dit"
sandman publié le 10/11/2025 à 16:56
gasmok2 c'est pas moi qui vient chialer sur un article. Reviens quand t'auras des arguments, t'es le seul à pleurer ici.
