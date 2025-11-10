recherche
Resident Evil : Survival Unit (mobile) a une date
En attendant Resident Evil Requiem car ce n'est pas pour tout de suite, peut-être souhaiteriez vous laisser une petite chance à Resident Evil : Survival Unit dont la sortie mobile (iOS/Android) vient d'être annoncée pour le 18 novembre à 3h00 de matin, heure FR.

Un spin-off orienté survie avec la reconstruction d'une base pour y être rejoint par d'autres dont quelques-unes des stars de la franchise (comme Leon, Claire et Jill) afin d'effectuer des micro missions de plus en plus difficiles aux quatre coins de Raccoon City. Ça vaudra ce que ça vaudra mais c'est gratos, avec micro-transactions évidemment, donc c'est qui vous qui voyez.

publié le 10/11/2025 à 04:42 par Gamekyo
sandman publié le 10/11/2025 à 20:14
Quand y'a 10 secondes de gameplay ingame incompréhensible sur 1min de vidéo, ca promet rien de bon... j'arrive pas à comprendre si ca joue automatiquement, si les déplacements sont libres ou si c'est sur rail...
