Mass Effect 5 : finalement un nouvel artwork
Troll à ses heures, Mike Gamble de Bioware n'allait pas nous laisser repartir les mains vides du N7, et outre l'information sur le fait que la série TV Prime Mass Effect ne sera pas consacrée à Shepard (car située après la trilogie initiale), l'homme avait caché des indices dans le communiqué pour découvrir un nouveau lien caché sur le site officiel de la franchise, menant au tout nouvel artwork ci-dessous.
Les fans sont depuis tombés dans l'analyse, déjà en se demandant qui est le krogan (Grunt ? Wrex ?) et surtout quels sont les éléments ayant pu conduire à une guerre civile pour ce peuple autrefois frappé par le risque d'extinction (on se souvient pourquoi).
Bref, « à suivre ».
publié le 08/11/2025 à 17:31 par Gamekyo
Croisons les doigts
J'espère que ce qu'il reste de bioware arrivera aux moins a nous faire un episode legerement supérieures andromeda, qui en version finale est pas si degueux.
C'est une de mes series de jeux videos preferées.
Je pense qu'ils vont essayer de la jouer différemment dans les années à venir et tenter d'avantage de dissimuler leurs messages (nudging) que d'adopter une propagande frontale.
Je pense même qu'on va passer de boites de propagandes ouvertes à la Sweet Baby, à des employés à temps plein spécialisés dans le nudging.
Statistiquement le nudging fonctionne beaucoup mieux que la propagande ouverte, car paradoxalement c'est plus difficilement attaquable (alors que plus vicieux) et parce qu'hélas beaucoup de gens n'y voit que du feu.
C'est vraiment un truc que je ne comprends pas.
Ajouter de la diversité à des univers ou tu as littéralement la diversité de plusieurs espèces interstellaires qui cohabitent ou interagissent ensemble.
A croire qu'il faut absolument mettre des gros girophares et le gueuler dans un microphone pour que ce soit bien assimilé...
Pour les Assaris c'est écrit noir sur blanc, jamais le jeu n'en fait des caisses et ça passe crème.
La même en 2025 , ou on va nous demander de faire des pompes pour avoir megenré une Krogan...
Ce n'est pas parce qu'une espèce est naturellement asexuée que la totalité l'est.
Personne attendait d'un Qunari une histoire familial d'acceptation de la non binarité.
Personne attend cela des Krogans.
Car Qunari comme Krogans sont pour chacun des races purement guerrières, barbares, alpha testo.
Les gens qui veulent du wokisme pour ces deux races sont une minorité d'une minorité dont une minorité achètera le jeu s'il répond à leurs attentes.
Preuve avec les ventes de Dragon Age Veilguard.
Donc à un moment, faut qu'ils aillent se faire foutre.
J'aime bien aussi ces enculés de vorchas
C'est aussi le propos de Mass Effect 3 avec les Krogans ; dépasser leur nature violente et agressive (aussi présente chez les femelles pas de rapports avec les hormones) qui ne fait que les condamner.
Si vous avez pris Mass Effect comme une histoire où la nature des gens est figée, inscrite dans leurs gênes : désolé mais vous vous êtes trompés, ça a jamais été le délire de Bioware.
Et c'est pareil chez les Qunari qui sont un peuple composés de plusieurs races différentes, ce qui ne les empêchent pas d'avoir la même proportion à la guerre puisque c'est leur ordre social qui les façonnent ainsi. C'est présent depuis le premier jeu et Veilguard n'est qu'une version un peu ridicule de la chose.
Alors attention, je ne dis pas que ce n'est "pas possible".
Après tout qui serait-je pour dire que quelque chose n'est pas possible dans un univers que je n'ai pas créé ?
Ce que je demande, c'est : qui ça intéresse ?