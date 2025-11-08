Mass Effect 5 : finalement un nouvel artwork Mass Effect 5 : finalement un nouvel artwork

Troll à ses heures, Mike Gamble de Bioware n'allait pas nous laisser repartir les mains vides du N7, et outre l'information sur le fait que la série TV Prime Mass Effect ne sera pas consacrée à Shepard (car située après la trilogie initiale), l'homme avait caché des indices dans le communiqué pour découvrir un nouveau lien caché sur le site officiel de la franchise, menant au tout nouvel artwork ci-dessous.



Les fans sont depuis tombés dans l'analyse, déjà en se demandant qui est le krogan (Grunt ? Wrex ?) et surtout quels sont les éléments ayant pu conduire à une guerre civile pour ce peuple autrefois frappé par le risque d'extinction (on se souvient pourquoi).



Bref, « à suivre ».