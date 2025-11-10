15 ans après, IGN rapporte des éléments sur les ambitions derrière Dante's Inferno 2 (et même le 3)

15 ans après sa sortie,continue de susciter les regrets devant le potentiel de la franchise à l'époque signée Visceral Games, et mise à mort par Electronic Arts en osant se placer dans le calendrier seulement un mois avant le lancement de. Audacieux certes, mais débile.Et pourtant, nous étions à deux doigts de voir la série faire sa route et si nous savions qu'une suite avait été mise en place (sur papier du moins) avant même la sortie du premier jeu, IGN nous apporte aujourd'hui de nouveaux éléments pour continuer de nous attrister :- Il s'agissait en fait d'une trilogie.se situait comme son nom l'indiquait dans le Purgatoire avec cette fois le besoin de faire marche-arrière en remontant vers notre monde à travers des niveaux toujours influencés par les différents péchés capitaux.- Une suite bien plus ambitieuse, qui n'aurait pas tourné uniquement vers l'action mais également dans davantage d'exploration et de narration.- Fait intéressant, si le premier était clairement influencé par la franchise(ça reste l'une des meilleures « copies » à ce jour), la suite aurait lorgné en revanche vers le travail de Naughty Dog sur, donc la fin des QTE pour certaines séquences grands spectacles et bien plus interactives (bien que scriptées évidemment).- Parmi les nouveaux protagonistes, nous aurions croisé la route de Gabriel, Lilith, Uriel ou encore Caton.- Les premiers écrits étaient en place pour, conclusion de la saga où Dieu lui-même opérait une refonte du Paradis durant une guerre qui opposerait Ciel et Enfer, avec plusieurs passages directement sur Terre.Malheureusement nous ne verrons jamais la couleur de tout cela hormis par quelques nouveaux artworks ci-dessous, EA ayant décidé de couper les ressources de la franchise pour pousser la franchise. Pas de bol, le troisième épisode fut un échec commercial, et Visceral fut limité un temps à l'aide au développement chez DICE () et EA Montréal (le dernier) avant de proposer son. Le salut aurait pu venir d'un jeuoù l'on incarnait l'un des survivants d'Alderaan ayant trouvé refuge dans les bas-fonds de la criminalité.Un développement bordélique aura limité le marketing aux quelques secondes ci-dessous avant annulation et fermeture du studio.